Bundesliga: Lipsia forza quattro, Stoccarda ko. Szoboszlai show

Il Lipsia reagisce: dopo lo schiaffo inatteso alla prima con il Mainz, la formazione della RedBull annienta lo Stoccarda in casa, e lo fa per 4-0: in rete Szoboszlai, autore di una meravigliosa doppietta, Forsberg, al termine di una grandiosa azione che vi invito sinceramente a riguardare nel caso in cui non aveste visto la partita, fatta di tanti passaggi di qualità, e l’ex Milan André Silva, che ha trovato su calcio di rigore il primo gol con la nuova maglia, dopo aver lasciato il Francoforte in estate.

Lo Stoccarda, invece, dopo l’esordio vincente della settimana scorsa, viene travolto alla RedBull Arena in una partita quasi senza storia, con la squadra ospite che dopo aver preso il primo gol, ma soprattutto dopo l’intervallo, è totalmente sparita dal campo, lasciando ai padroni di casa la possibilità di dilagare: la squadra andrà rivalutata nel reagire alle situazioni difficili, componente fondamentale per poter sperare di competere per i posti europei.

Da segnalare il fatto che, per la prima volta nella storia in Bundesliga, si sfidavano due allenatori statunitensi: da una parte Jesse Marsch, che ha fatto tutta la trafila RedBull dal New York al Lipsia, transitando per il Salisburgo, e Pellegrino Matarazo, che invece ha sempre lavorato in Germania, passando tra le squadre giovanili di Norimberga e Hoffenheim, prima di fare il salto “tra i grandi” proprio nella città di Sinsheim, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore, lavorando anche con l’ex Lipsia ed attuale allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann, prima di passare proprio allo Stoccarda, portando la sua squadra dalla 2.Bundesliga al sognare un posto “al sole” in Europa.