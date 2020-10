Bundesliga: Lipsia ko, Bayern e Borussia balzano in vetta

2-1 come martedì. Il Bayern ha vinto con lo stesso risultato con cui ha battuto la Lokomotiv Mosca in Champions League e si è preso la vetta della classifica. Flick si è permesso addirittura di lasciare Robert Lewandowski a Monaco per farlo riposare un po’. Non ha potuto fare a meno però di Thomas Muller, che con il goal di oggi è arrivato a 4 reti e 4 assist in sole 6 partite di Bundesliga. Il tedesco è di sicuro uno degli elementi chiave dello stato di grazia che sta vivendo il reparto offensivo bavarese. 24 reti in 6 match, cioè 4 goal a incontro, è una statistica pazzesca. Una squadra così tanto prolifica però non risponde altrettanto bene quando è chiamata a difendere. Pure il Colonia è riuscito a segnare oggi approfittando delle tante modifiche nel Bayern durante il secondo tempo. A dire la verità un goal dalla terzultima in classifica non è una novità, visto che una rete a partita la infila sempre. L’appuntamento con la prima vittoria però è stato rinviato un’altra volta ancora.

Lo stesso si può dire per il Mainz, che finora non ha mai battuto qualcuno né pareggiato. È l’unica squadra ferma a zero punti, seppur oggi abbia resistito fino all’ottantesimo. Negli ultimi dieci minuti però si è svegliato Andre Hahn, che ha fatto volare l’Augsburg. Con il 3-1 di oggi la formazione di Herrlich è uscita da un periodo difficile. Nelle prime giornate era addirittura in testa alla classifica perdendo poi punti contro due squadre di livello ed esperienza troppo superiori, come il Lipsia e il Bayer Leverkusen. Terminati gli incontri fuori portata, l’Augsburg è tornata a vincere e ad occupare i piani alti della classifica con un momentaneo quinto posto. Aspettando Friburgo-Bayer Leverkusen (domani alle 15.30), ha di fronte solo Bayern, Lipsia, Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund.

I gialloneri hanno copiato i rivali bavaresi: stesso risultato della notte di Champions. Il 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo è stato replicato oggi. La vittima è stata l’Arminia Bielefeld, che continua a vivere il suo periodo negativo. È una neopromossa e quindi ha bisogno ancora di tempo per ambientarsi, ma le aspettative erano diventate subito alte dopo le prime due partite: un pareggio e una vittoria. Poi però sono arrivate solo sconfitte e quella di oggi è la quarta consecutiva. L’opposto del Borussia che invece ha vinto gli ultimi quattro match. L’eroe di questo pomeriggio è stato Mats Hummels che con una doppietta si porta molto vicino dal suo record di goal in Bundesliga. Aveva segnato 5 reti nelle stagioni 2009-10 e 2010-11 con Klopp in panchina. Ora, dopo 6 partite, è già a quota 3, non male per un difensore.

Solo attaccanti invece hanno deciso Eintracht Francoforte-Werder Brema. Andre Silva e Joshua Sargent hanno firmato l’1-1 finale, un risultato che nessuna delle due squadre butterà via. Entrambe hanno 9 punti e rimangono alle porte della zona-Europa. L’Eintracht si sta riprendendo dalla pesante sconfitta (5-0) di una settimana fa contro il Bayern e si coccola i quattro goal in campionato di Andre Silva. Il Werder invece sta consolidando il suo allontanamento dalle posizioni più pericolose. La squadra di Kohfeldt l’anno scorso se l’è vista brutta salvandosi solo nel playoff. La situazione, almeno iniziale, di questa stagione è di certo più rassicurante.

Aveva iniziato bene, anzi meglio, pure il Lipsia, che ora è in crisi. C’è chi sostiene di aver visto il brillante dr. Jekyll e chi invece giura che fosse il diabolico mr. Hyde. Il tutto dentro la squadra di Nagelsmann, che è sparita negli ultimi 20 minuti di gara contro il Manchester United. Troppo prorompente il neo-entrato Marcus Rashford, che ha disintegrato gli avversari, usciti da Old Trafford con 5 reti subite. Oggi il Lipsia ha mostrato ancora gli stessi limiti: giro palla lento e prevedibile, probabile sintomo di stanchezza, che preoccupa anche la fase difensiva, capace soltanto di incassare senza reagire. Ne ha approfittato il Borussia Monchengladbach, che sta affrontando lo stesso tour de force. I due nobili pareggi contro Inter e Real Madrid e la vittoria per 1-0 sul Lipsia mostrano un quadro molto diverso, che sta onorando il compleanno del club. Il Borussia compie 120 anni e per questo i giocatori hanno vestito una maglia celebrativa, che ha avuto così tanto successo tra i tifosi da mandare in tilt il sito della squadra. Ciò che non è il ‘Gladbach in campo.