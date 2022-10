Bundesliga: L’Union Berlino allunga sulle inseguitrici. Derby al Gladbach

Quanti gol(12) e quante emozioni in queste partite di Bundeliga, dove sono state protagoniste le prime due della classifica, Union Belrin e Freiburg, vincenti entrambe nel turno scorso di Europa League( prima vittoria della storia per l’Union in questa competizione). Nella prima partita della giornata però, a dare spettacolo e il Borussia Monchengladbach di Farke, ex tecnico del Norwich in Premier League e in Championship. Arriva una vittoria sontuosa nel derby, sentitissimo contro un Koln, che veniva da una grande iniezione di fiducia data dalla vittoria contro il BvB. Friedrich apre le danze al 27’, il rigore di Kainz risponde subito, alla fine dle primo temo però lo specialista dei calci da fermo Ramy Bensebaini dal dischetto manda avanti per la seconda volta i folhen.

Nel secondo tempo però i padroni di casa dominano la scena. Due minuti dopo la ripresa Stindl porta I suoi compagni sul 3-1. Al 76’ arriva la doppietta del terzino algerino. Arriva una nota lieta per il Koln, ovvero la prima rete tra I professionisti in Bundesliga per Denis Huseinbasic, direttamente dalle giovanili. Solito bel segnale che ariva dalla Bundesliga, tanti giovani promettenti che vengono messi subito nella mischia e rispondono immediatamente. Non sarà il solo prodotto delle giovanili ad andare in gol questa domenica. Chiude la gara il solito Marcus Thuram , figlio d’arte al secondo gol consecutivo, entrambi però con poco peso specifico, ma un ottimo segnale per Farke del suo esterno dalla grande tecnica e potenza( 5 gol totali in campionato). Il Gladbach si porta cosi a 15 punti, gli stessi del Werder Brema di Fullkrug, capocannoniere della Bundes con 8 gol, che ha vinto in casa dell’Hoffenheim nell’anticipo di venerdì.

Il Freiburg, a punteggio pieno nel suo girone di Europa League, con qualificazione quasi in tasca, affrontava oggi un Hertha Berlino da molto tempo registrato come squadra in crescita, almeno su questo blog. Infatti l’appuntamento di oggi è stato duro per i bianconeri di Streich, assente oggi con il suo vice Vossler a farne le veci, che ne sono usciti solo con un punto dall’ Olympiastadion. Nel primo tempo Kyereh, incredibilmente “on fire” in queste settimane, con il suo terzo gol in 3 partite( primo gol europeo giovedi) porta in vantaggio gli ospiti, che vengono recuperati dal rigore ben eseguito dal bomber locale Lukebakio, centrale ormai nel progetto Hertha. Suat Serdar al secondo tempo al 61’ prova dare una bella vittoria a squadra e tifosi, ma il giovane canterano Schade, nel giro della nazionale tedesca under 21, pareggia la gara e fissa il risultato sul 2-2. L’Hertha rimane stabile al 14’ posto con i suoi 8 punti, gli stessi del Leverkusen, il Freiburg invece secondo da solo con 18 punti.

Chi invece vola alla testa della classifica è la mitica Union Berlin, che sbanca la Mercedes Arena, casa dello Stuttgart di Pellegrino Matarazzo, con uno 0-1 frutto di lotta, sudore e ardore. Al 76’ Jaeckel, terzo difensore di destra classe 98’, fa impazzire i suoi compagni. Adesso l’Union sogna, anche se la prossima settimana arriva il BvB. La sfida della verità per loro reali ambizioni? Staremo a vedere. Intanto, per un’altra settimana, la Berlino biancorossa può ancora sognare, da meritata capolista