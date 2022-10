Bundesliga: L’Union Berlino fa sul serio, Dortmund ko! Il Bayern resta in scia

Torna la Bundes e i fari erano puntati specialmente sulle partite di domenica, dove Friburgo e Union, vincenti entrambe in Europa League, erano chiamate a due impegni dalla clamorosa importanza, contro il Bayern a Munchen e I berlinesi contro il Dortmund.

Nel frattempo però l’anticipo del venerdì sera ha visto sprofondare lo Schalke 04, in crisi nera ed ora penultimo con soli 6 punti. Alla Ventins Arena l’Hoffenheim la chiude già al primo tempo, con il rigore di Skov e il gol dell’attaccante israeliano Munas Jabbur, su assist del talentino Georginio Rutter. Chiude la partita al 60’ un altro rigore di Skov. Hoffenheim momentaneamente al terzo posto con 17 punti, in attesa dei nuovi risultati che vi scriveremo più avanti.

I risultati del sabato, con un super Eintracht e un incredibile Marcus Thuram.

Il risultato più difficile da digerire(per gli sconfitti) del sabato di Bundes è chiaramente la vittoria dell’Eintracht Frankfurt contro il nuovo Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che dopo averne presi 3 in casa contro il Porto in Champions, ne prende ben altri 5 in trasferta. La doppietta di Kamada, I gol di Kolo Muani, Lindstrom e l’ex Alario rendono vano il gol della bandiera dell’interessantissimo Hincampìè. Leverkusen terzultimo in campionato, situazione, soprattutto mentale, davvero preoccupante e da tenere d’occhio. Continua invece l’altalena di emozioni della squadra di Francoforte, che dopo essere uscita sconfitta in casa del Tottenham di Conte, trova una vittoria chiave in ottica Champions.

Vittoria importantissima anche dello Stuttgart in chiave salvezza, che offre una straordinaria prestazione alla Mercedes Benz Arena contro il povero Bochum, che rimane inchiodato all’ultima posizione. Torna al gol finalmente Silas, il centrocampista offensivo congolese. Che con una doppietta si scrolla di dosso molti dubbi che aveva al ritorno in campo dopo il suo gravissimo infortunio al ginocchio e i problemi burocratici. Le altre reti di Ahamada e di Endo. La rete del Bochum è firmata da Zoller.

Cade in casa il Werder Brema di Fullkrug, che dopo 3 partite fa 0 gol, in casa contro il Mainz, che invece ne rifila due, con Ingvartsen e Lee Jae Sung. Pareggio invece pirotecnico tra Wolfsburg e Borussia Monchengladbach, un 2-2 che fa continuare la permanenza sulla panchina dei lupi verdi Niko Kovac, al terzo risultato utile consecutivo. Continua anche il percorso in evoluzione di due giocatori offensivi, uno per squadra, Per i padroni di casa l’egiziano Marmoush fa vedere sempre di più le sue qualità tecniche, anche entrando a partita in corso. Dall’altra parte si conferma un giocatore da categoria superiore Marcus Thuram, che al quarto gol consecutivo si presenta oggi come miglior marcatore del Gladbach che punta ad un posto in Europa. Non male anche l’autore del primo gol del Wolfsburg Gherardt, al suo terzo gol consecutivo.

Il Lipsia di Marco Rose prova a vincere contro l’Hertha Berlino già nel primo tempo, con il tris firmato da Forsberg, Diallo e Orban. Arriva però nel secondo tempo una sontuosa prestazione della squadra di Sandro Schwarz, che con Lukebakio, specialista dagli 11 metri e l’ex viola Jovetic, hanno provato fino all’ultimo a rovinare la festa ai tori rossi. Finisce 3-2 ma la difesa dei padroni di casa ha bisogno di essere registrata e al più presto.

La domenica dei verdetti in alta classifica.

Arrivano i momenti clou della giornata. Ma prima il Koln, nel primo pomeriggio, mette fine ai filotto di risultati utili dell’Augsburg, che va in vantaggio , ma viene rimontato dalla doppietta dell’ex Dortmund Tigges e dal secondo gol(consecutivo) tra I professionisti dell’interessante centrocampista Huseinbasic. Inutile la rete di Daniel Caligiuri per i bavaresi, che comunque continuano ad offrire prestazione di ottimo livello, come dimostra la loro buona classifica. Il Koln si porta al settimo posto e trova il Dortmund, che perde una delle due grandi sfide di oggi.

I ragazzi di Terzic si inchinano alla doppietta di Haberer, ex Freiburg, che fa mettere la freccia all’Union Berlin, prima da sola a 23 punti. Come se non sentissero le fatiche di coppa, I ragazzi dell’Union compiono l’ennesimo prodigioso risultato del loro magnifico inizio di campionato. Chissà quando finirà la favola. Finirà? Non lo sa davvero nessuno. Intanto la squadra di Fischer si gode il primato solitario.

Rimane da solo perchè il Bayern Monaco divora il Freiburg in casa, all’Allianz Arena, per 5-0! Non c’è mai stata partita partita in Baviera. I ragazzi di Nagelsmann vanno avanti con Gnabry, poi raddoppia Choupo Mothing al 33’. Nel secondo tempo è il turno di Sane, Mane e per ultimo il neo-entrato Sabitzer. Tonfo Freiburg, alla prima sconfitta stagionale. Ora l’Union Berlino è prima con 4 punti di vantaggio sul Bayern, Friburgo a 18. Dalla seconda in classifica all’undicesima ci sono solo 4 punti. Tutto è apertissimo, ed è un piacere raccontarlo.