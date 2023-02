Bundesliga: L’Union Berlino sogna in grande, goleada Dortmund

L’Union Berlin vince 2 a 1 contro il Mainz e conquista tre punti fondamentali, conquista la quarta vittoria consecutiva in Bundesliga e, in attesa di conoscere il risultato del Bayern impegnato domani sul campo del Wolfsburg, si porta in testa alla classifica; una vittoria non facile quella di oggi, arrivata solamente all’84esimo minuto grazie al gol di Siebatcheu, subentrato appena cinque minuti prima al posto di Behrens, colui che aveva sbloccato la partita nel primo tempo al minuto 32, nel mezzo il pareggio momentaneo del Mainz a dieci minuti dalla fine su rigore trasformato da Ingvartsen, che aveva illuso gli ospiti ma che non è bastato per conquistare un punto importante su un campo che ora più che mai è diventato un fortino invalicabile.

Appena due punti dietro l’Union, a quota 37, troviamo il Borussia Dortmund, che con una goleada annienta il Friburgo per 5 a 1, ma la notizia più bella di oggi per i gialloneri non sono solo i tre punti, ma il ritorno al gol, dopo 269 lunghissimi giorni, di Sebastien Haller, tornato in campo il 22 gennaio dopo aver sconfitto per ben due volte un tumore ai testicoli, l’attaccante ivoriano ha ritrovato la via del gol che mancava dal lontano 11 Maggio 2022, su rigore nel 5-0 dell’Ajax contro l’Heerenveen.

Si ferma invece la corsa del Lipsia, dopo 7 punti in tre partite, pareggia 0 a 0 sul campo del Colonia, e vede arrivare fortissimo dallo specchietto retrovisore, un Eintracht Francofort che archivia la pratica Herta Berlino vincendo per 3 a 0, grazie alla doppietta del solito Kolo Muani, all’attaccante francese bastano appena sette minuti per indirizzare la gara per i padroni di casa, al 21esimo guadagna e trasforma il rigore dell’1-0, sette minuti più tardi scatta in profondità e sull’assist di Lindstorm, insacca di prima intenzione con il destro per il raddoppio, adesso l’Eintracht è quinto in campionato.

Punti importanti, importantissimi in zona retrocessione per il Bochum, che vince e dilaga nello scontro diretto contro l’Hoffenheim per 5 a 2, salendo così a 19 punti in classifica e agganciando proprio la squadra allenata da Breitenreiter.