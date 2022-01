Bundesliga: Rimonta Dormtund, Lipsia e Hoffenheim no problem

Il 2022 di Bundesliga riprende all’insegna del Covid, come del resto purtroppo in gran parte dell’Europa. A farne le spese è la strafavorita del campionato tedesco. Il Bayern Monaco infatti, penalizzato dall’assenza di ben 9 giocatori positivi, cade sorprendentemente in casa contro il Borussia Monchengladbach, che cos’ trova un po’ di respiro dopo una situazione di classifica problematica. I padroni di casa nonostante le numerose defezioni partono forte e dopo neanche venti minuti passano in vantaggio col solito Lewandowski. Gli ospiti però non si abbattono e dopo una decina di minuti trovano il pari con Neuhaus. La loro furia non si placa e dopo soli 4 giri di orologio li porta addirittura in vantaggio grazie a un colpo di testa di Lainer su azione di calcio d’angolo. Per i bavaresi si tratta di una sconfitta che potrebbe avvicinare il Borussia Dortmund a -6.

Termina in parità lo scontro diretto con vista zona Champions League tra Bayer Leverkusen e Union Berlino che mantiene lo status quo tra le due squadre in classifica. Ad esserne più rammaricati sono indubbiamente gli ospiti, capaci prima di pareggiare in scadere di prima frazione con Proemel il vantaggio di pochi minuti prima di Schick, e poi di passare in vantaggio in avvio di ripresa sempre col gol del centrocampista tedesco. Nel finale i padroni di casa riescono a riequilibrare il risultato con Jonathan Tah.

Il solo vincitore del risultato di Leverkusen è l’Hoffenheim, che col netto successo casalingo contro l’Ausburg, supera anche il Friburgo bloccato in casa dall’Arminia e si innalza al terzo posto in classifica. Dopo un botta e risposta nei primi 5 minuti con un gol annullato dai padroni di casa seguito dal vantaggio degli ospiti con Gregoritsch, gli uomini di Hoeness trovano il pari e poi il vantaggio prima del riposo grazie a una doppietta di Ihlas Bebou. Nel secondo tempo terranno il vantaggio fino a chiudere la partita in pieno recupero con David Raum.

Clamorosa occasione persa dal Friburgo in zona Champions League, che non riesce a condurre in porto un doppio vantaggio in casa contro la penultima Arminia. Dopo due gol realizzati in apertura dei due tempi i padroni di casa si addormentano e si fanno raggiungere nell’ultima mezz’ora perdendo il terzo posto a vantaggio dell’Hoffenheim.

Lo Stoccarda non riesce a smuoversi dalla bassa classifica incappando in un pareggio a reti violate sul campo del fanalino Greuther rimanendo così al quart’ultimo posto.

Convincente successo in goleada del Lipsia in casa contro il Mainz con tanto di sorpasso in classifica, seppure in una posizione non proprio ambiziosa. Per gli ospiti molto ha pesato l’inferiorità numerica in cui sono incappati nei primi 20 minuti. Infatti la partita si indirizza a favore dei padroni di casa che segnano due reti prima e dopo il gol della bandiera di Jae-Sung Lee.

Il sabato termina con lo spettacolare successo in rimonta del Borussia Dortmund in casa contro l’Entracht. Successo che porta i gialloneri a 6 punti dal Bayern Monaco sconfitto ieri in casa dal Monche. Superiorità netta dei padroni di casa nei primi 25 minuti con due gol di Borre. Gli ospiti si scatenano negli ultimi 20 minuti prima accorciando con Thorgan Hazard e poi con un tremendo uno-due nel finale di partita firmato da Bellingham e Dahoud. L’Eintracht a causa del suo folle finale di partita perde l’occasione di accarezzare il quarto posto, ma dato il grande equilibrio per le squadre in corsa per l’Europa tutto è ancora in gioco.