Bundesliga: Schalke e Wolfsburg non pungono, finisce 0-0

Non riesce più a vincere lo Schalke 04, che nell’anticipo della 20esima giornata di Bundesliga, davanti a una cornice di pubblico importante, passionale, come sempre quando si gioca a Gelsenkirchen, viene fermato sullo 0 a 0 dal Wolfsburg; terzo pareggio consecutivo e terzo zero a zero consecutivo per la squadra allenata da Reis, una vittoria che manca dal 9 Novembre e pensare che l’ultimo gol segnato risale alla disfatta del 24 Gennaio, nella sconfitta per 6 a 1 contro il Lipsia; i tre punti oggi però i padroni di casa li avrebbero meritati, nonostante nel primo tempo sia stato il Wolfsburg a rendersi più pericoloso e ad andare vicino al vantaggio, con un rigore dopo appena 8 minuti di gara fallito da Arnold, nella ripresa i padroni di casa hanno messo il piede sull’acceleratore, sono rientrati in campo con uno spirito diverso, con lo spirito di chi, i tre punti li vuole portare veramente a casa, perché mancano da tanto, troppo tempo, ha cercato in tutti i modi di vincere la partita e le occasioni non sono di certo mancate.

La prima capita al minuto 50, quando viene annullato un gol a Kral per posizione di fuorigioco; al minuto 67 un’altra grande palla gol capita sui piedi di Jenz, che in girata a pochi passi dalla porta avversaria, raccoglie una sponda del solito Kral e calcia a botta sicura ma Casteels compie un vero e proprio miracolo, negando il vantaggio allo Schalke; il Wolfsburg non da segnali di vita, scompare dalla partita, al minuto 75 però, in una delle sue poche apparizioni del secondo tempo, in contropiede rischia di passare in vantaggio, lancio di Wind per l’accorrente Kaminski, il quale s’invola verso la porta, vince il duello di forza con il suo diretto marcatore Aydin, entra in area di rigore ma calcia troppo debolmente tra le braccia di Fahrmann.

Il resto è un monologo dei padroni di casa che al minuto 76 trovano la via del gol grazie a un azione molto ben sviluppata sulla fascia destra, iniziata da Aydin, proseguita da Drexler e conclusa da Frei, ma anche questa volta, la rete viene annullata per il fuorigioco di Drexler. Lo Schalke però non non si vuole fermare e continua ad attaccare, nonostante la delusione dei due gol annullati, ci prova anche nel finale di gara, prima con una punizione di Zalazar che finisce alta, poi all’ultimo minuto dei 7 di recupero decretati dal direttore di gara, è Bulter a cercare l’eurogol, calciando da lontanissimo, tiro però che non impensierisce Casteels e che l’estremo difensore neutralizza senza troppi pensieri. Termina così 0 a 0 una partita che lo Schalke avrebbe sicuramente meritato di vincere, un punto che non serve a tantissimo ma che tiene vive le speranze salvezza, dall’altra parte il Wolfsburg, visto l’andamento dalla gara, deve essere molto contento del punto conquistato anche perché permette alla squadra allenata da Kovac, di confermare il settimo posto in classifica.