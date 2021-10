Bundesliga: Schick non basta al Leverkusen, Eintracht ko

Sorprendente pareggio in rimonta del Colonia nella gara casalinga contro il Bayer Leverkusen. Avvio dei rossoneri bruciante con doppio vantaggio ottenuto nel giro dei primi 20 minuti con l’ottavo gol in campionato del solito Patrik Schick e col raddoppio siglato due minuti dopo d Karim Bellarmi. Pochi minuti dopo il terzino Frimpong manda sulla traversa il pallone del possibile 0-3. Nel secondo tempo i padroni di casa, vogliosi di rientrare in partita, riescono ad accorciare le distanze in seguito a una bella azione finalizzata da Anthony Modeste. La rincorsa dei padroni di casa viene premiata a 8 minuti dalla fine col pareggio dello stesso attaccante francese con un colpo di testa in seguito a un’azione partita da fallo laterale. Per la formazione rossonera, dopo il brutale 1-5 subito dal Bayern Monaco, si tratta di altri due punti persi dalla vetta, mentre il Colonia, dopo aver riscattato l’orrido 0-5 con l’Hoffenheim resta a metà classifica.

Pareggio di carattere raggiunto in inferiorità numerica dallo Stoccarda nella sfida casalinga contro l’Union Berlin che consente ai padroni di casa di ottenere una boccata di ossigeno per una classifica comunque mediocre allo stesso tempo tiene i berlinesi nelle zone alte della classifica. Illusorio vantaggio degli ospiti intorno alla mezz’ora del primo tempo con l’ennesima rete del bomber Awoniwi, al settimo gol in campionato. I padroni di casa nella ripresa, dopo due cartellini gialli in due minuti per Karazor riescono a raggiungere un insperato pareggio al terzo minuto di recupero con Faghir.

Il turno si chiude con un successo per 2-0 del Bochum in casa contro l’Eintracht Francoforte con un gol per tempo siglato in apertura da Blum e Polter che consente ai padroni di casa ad uscire dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti dopo l’exploit dell’Allianz Arena, incappano nella second asconfitta consecutiva.