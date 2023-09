Bundesliga: Settebello Bayern, vincono Dortmund e Lipsia

Il Bayern Monaco come si suol dire non ha badato a spese presentando al Bochum un conto finale salatissimo. La squadra di Tuchel non si risparmia contro nessuno e con il Bochum ci è andata giù pesante. La gara svoltasi in quel di Monaco è stata totalmente a senso unico dove dall’inizio alla fine per gli avversari non c’è stato tempo neanche di prendere una boccata d’aria fresca. Dal 4′ fino all’88’ è stato un totale dominio. Ad aprire le danze ci ha pensato Choupo-Mouting, tutto facile per l’ex parigino che non deve fare altro che appoggiare la palla in rete. Al 13′ raddoppia subito Kane con un gran destro, al 28′ spazio anche per l’ex Juventino Matthjis De Ligt, il quale va a segno con la specialità della casa, di testa su calcio d’angolo. Chiude il primo tempo Sanè sulla verticalizzazione di Harry Kane. E dopo un gol e un assist nei primi 45′, l’ex Tottenham rifinisce in bellezza nella ripresa con un altro assist e altri 2 gol, realizzando così la sua prima tripletta personale e stagionale. Arriva la seconda sconfitta pesante per il Bochum dopo 3 pareggi consecutivi.

Il Lipsia sbanca il Borussia-Park. Dopo la falsa partenza contro il Bayer Leverkusen in trasferta, la squadra di Marco Rose ha collezionato fin qui solo vittorie. A strappare i 3 punti ci pensa Timo Werner, ritornato alla base la scorsa estate dopo la parentesi al Chelsea, a proiettare il suo Lipsia a quota 12 e provare anche se ancora è presto a tenere corda al lungo dominio del Bayern Monaco. Si complicano invece le cose per il Gladbach che in questo momento con soli 2 punti raccolti in 5 partite ha una media punti di una neopromossa. Vittoria di misura anche per il Dortmund a cui però il risultato di 1-0 rispetto alle occasioni create va anche stretto. Dopo il pareggio casalingo contro l’Heidenheim e il poker fuoricasa contro il Friburgo, le “vespe” ritornano a volare davanti ai propri tifosi. Battuto 1-0 il Wolfsburg grazie alla sua stella Marco Reus. Dopo un primo tempo equilibrato con la punizione, sono gli uomini di Terzic ha iniziare decisamente meglio il secondo rispetto al Wolfsburg che si sveglia solo dopo aver subìto il gol creando solo un’occasione pericolosa con Jonas Wind e il suo tiro finito a fil di palo.

Vittoria sofferta invece per l’Augsburg che si trova costretta a finire la sua partita in 10 per l’espulsione di Engels al 62′. Quella alla WWK Arena è stata una gara all’insegna del Var. Al 6′ sblocca la partita il Mainz con Ajorque, dopo soli 5 minuti Bell firma il raddoppio ma l’entusiasmo viene bloccato dal Var che chiama il direttore di gara a rivedere l’azione per un sospetto fuorigioco che poi viene confermato annullando così il 2-0 per gli ospiti. Sospiro di sollievo tirato dal Mainz che dal probabile 2-0, aggancia il pareggio con Demirovic al 15′. Allo scadere della prima frazione di gara completa la rimonta l’Augsburg ancora con Demirovic che prende l’ascensore e di testa insacca nell’angolino basso. Dopo essere riusciti a ribaltare il risultato, per i padroni di casa la partita sembra essere in discesa ma al 62′ arriva dopo un consulto al var il rosso diretto a Engels che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando i compagni in 10. La squadra di Maassen però non si scoraggia, soffre un po’ ma alla fine se la porta a casa.

Crisi Union Berlino. Dopo le vittorie alle prime due giornate con ben 8 reti segnate, Bonucci e compagni sembrano essersi smarriti. La sconfitta casalinga contro l’Hoffenheim è la terza consecutiva in campionato e la quarta considerando anche la Champions. La squadra di Fischer nel secondo tempo sotto di due gol ha anche provato a reagire ma il portiere Baumann ha deciso di prendersi la scena respingendo ogni tiro. L’Union Berlino è in cerca di risposte e contro l’Eeidenheim, trasferta tutt’altro che semplice, settimana prossima vuole la svolta. Dall’altro lato l’Hoffenheim chiude la pratica 3 punti già nel primo tempo con i gol di Kramric su rigore al 22′ e di Beier al 38′ volando così a quota 12 a -1 dal Bayern primo. Chiude la rimonta del Werder Brema contro il Colonia. Dopo essere passato in svantaggio al 31′ con la rete di Selke per gli avversari, risponde subito al 38′ con Rafael Borre rimettendo le cose in parità. La rete del sorpasso e del 2-1 finale arriva al 67′ con Njinmah. Gli uomini di Werner tornano così a vincere dopo la sconfitta esterna contro l’Heidenheim. Non riesce a risalire invece il Colonia che subisce la sua seconda sconfitta di fila e la quarta in totale con un solo punto ricavato nelle prime 5 gare giocate.