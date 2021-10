Bundesliga: Solito super Bayern, il Dortmund tiene il passo

La nona giornata si apre col netto successo interno del Mainz sull’Ausburg, con conseguente mantenimento di questi ultimi al terz’ultimo posto in classifica. I padroni di casa mettono una seria ipoteca sulla partita già nella prima mezz’ora, conclusa in vantaggio di ben tre reti grazie ai gol di Onisiwo, Bell e Burkardt, autore anche dell’assist per il raddoppio. Lo stesso centravanti tedesco siglerà anche il gol del definitivo 4-1 dopo che gli ospiti con un sinistro nell’angolino hanno timidamente provato a rientrare in partita. I biancorossi con questo roboante successo battono anche la maledizione Ausburg che lo vedeva vincente negli ultimi 5 scontri diretti. Meinz a quota 13 punti con vista all’Europa.

La superiorità dei campioni di Germania si palesa fin dall’inizio tant’è che nella prima mezz’ora vanno a segno già due volte col sesto gol in campionato di Gnabry, che risponde a un precedente annullamento di un suo gol, e col solito Lewandowski, che col suo decimo gol raggiunge la momentanea vetta della classifica dei cannonieri. Nel secondo tempo i padroni di casa controllano agevolmente fino a dilagare negli ultimi 10 minuti col terzo gol di Chupo- Moting su involontario assist di Upamecano per poi siglare in contropiede il poker con Coman. I bavaresi sono a quota 57 reti realizzate in 14 gare stagionali mantengono il primato in classifica, mentre l’Hoffenheim subisce a sua volta una goleada dopo il 5-0 rifilato al Colonia.

Netto successo esterno del Borussia Dortmund sul campo dell’Arminia Bielefeld. Primo tempo in cui gli ospiti, pur penalizzati dalla pesantissima assenza di Halland legittimano il loro doppio vantaggio con un rigore trasformato da Emre Can, freddo nel non far rimpiangere dal dischetto l’assenza del fuoriclasse norvegese e con un’autentica prodezza di Mats Hummels nello stesso stadio in cui la scorsa stagione lo stesso difensore siglò una doppietta. Nella ripresa terzo gol dei gialloneri con Jude Bellingham prima del gol della bandiera segnato a pochi minuti dalla fine dai padroni di casa con Fabias Klos su calcio di rigore. Il Borussia, con la quarta vittoria consecutiva, resta a -1 dal Bayern Monaco, mentre l’Arminia, ancora a secco di vittorie, resta al penultimo posto.

Continua la favola del Friburgo che batte con un secco 2-0 il Wolsburg nella sua tana, salendo così al terzo posto in classifica. Primo tempo equilibrato con gli ospiti che lo chiudono in vantaggio. Intorno a metà ripresa la rivelazione del campionato raddoppia col centravanti Lucas Hoeler. Per i padroni di casa si aggrava la crisi con la quarta sconfitta consecutiva in aggiunta a quella di Salisburgo in Champions che inchioda la squadra in un’anonima posizione di centroclassifica, mentre il Friburgo resta l’unica squadra del campionato ancora imbattuta.

Secco successo casalingo anche per il Lipsia sul Greuther Fuerth fanalino di coda, fermo a un solo punto in 9 partite. Sorprendentemente sono gli ospiti ad interpretare meglio la prima frazione chiudendola meritatamente il vantaggio con un rigore trasformato da Hrgota. I padroni di casa, ancora scottati dall’illusione parigina frustrata da Messi, nel secondo tempo ruggiscono prepotentemente e nel giro dei primi venti minuti, prima pareggiano con Poulsen, poi vanno in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Forsberg, per cui chiuderla col centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, che prima segna e poi fornisce l’assist per il 4-1 di Hugo Novoa. Il Lipsia, al quinto risultato utile consecutivo, torna ad avere una posizione di classifica decorosa.

Il sabato si chiude col successo di misura dell’Hertha Berlino ai danni del Borussia Moenchengladbach. Equilibrato il primo tempo con i padroni di casa che prima resistono, dopodichè fanno in vantaggio a ridosso del riposo sfruttando la prima vera occasione con Marco Richter, a segno per la seconda giornata consecutiva. Secondo tempo senza grandi colpi di scena con gli ospiti che nel finale si affacciano in attacco alla ricerca del pareggio, seppur con scarsa convinzione. La partita termina quindi 1-0, con i berlinesi che bissano il successo di settimana scorsa in casa dell’ Eintracht e si collocano a circa metà graduatoria, mentre per il Borussia, superato in classifica dagli avversari di oggi, si tratta di una battuta di arresto dopo 3 risultati utili.