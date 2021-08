Bundesliga: Super Haaland lancia la sfida al Bayern. Neopromosse ko

Il guanto di sfida è stato lanciato, la guerra è cominciata: il Borussia Dortmund batte 5-2 l’Eintracht Francoforte, con Hålandche risponde all’ennesimo record di Lewandowski mettendo a segno due gol e servendo 3 assist per Reus, Hazard e Reyna; inutile il primo gol tedesco dell’ex Milan Hauge.

Nel pomeriggio, il “battesimo” delle neopromosse Bochum e Greuther Furth è amaro: mentre i primi vengono sconfitti a testa alta dal Wolfsburg per 1-0 restando in 10 addirittura dal 4’, i secondi vengono distrutti dallo Stoccarda per 5-1, evidenziando tutti i difetti della squadra lo scorso anno seconda in 2.Bundesliga.

Da dimenticare anche l’esordio dell’Augsburg: alla SGL Arena l’Hoffeinheim passa per 4-0, con i padroni di casa che non si rendono mai pericolosi e che vengono travolti in maniera inaspettata da una squadra che la scorsa stagione ha faticato.

La vera sorpresa di giornata è però il pareggio del Bayer Leverkusen in casa dell’Union Berlino: i padroni di casa, sull’onda della scorsa stagione, fermano i ragazzi di Seoane, riuscendo pure a passare in vantaggio nei primissimi minuti con Amoniyi, prima di essere riacciuffati dall’ex Crotone Diaby.

1-0 tra Armonia Bielefeld e Friburgo, con gli ospiti che tengono il pallino del gioco per più tempo rispetto ai padroni di casa, ma non creano mai vere e proprie occasioni per vincere le partita, che scivola su una noioso pareggio a reti bianche fino al fischio finale.