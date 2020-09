Bundesliga: Tonfo Dortmund, l’Ausburg vince 2-0. Schalke ko

Che emozione tornare ad ascoltare i fischi di paura e i canti di uno stadio che si esalta per le giocate positive della propria squadra nonostante fosse data per sconfitta in partenza. È successo oggi ad Augusta (alla prima partita a porte un po’ aperte dal lockdown) dove circa seimila tifosi hanno incitato l’Ausburg a non mollare. Devono essere stati molto convincenti, a giudicare dal 2-0 finale che ha condannato il Borussia Dortmund. I gialloneri, con maglia a tonalità prevalentemente scure, hanno lasciato a casa tutta la brillantezza che avevano mostrato nella prima giornata contro il Gladbach. Possesso palla lento, pochi movimenti, come le idee di un Dortmund scarico e l’Ausburg senza fretta è uscito dal suo castello difensivo. La formazione di Herrlich infatti ha iniziato la partita aspettando gli avversari, accorgendosi dopo poco tempo però della presenza di tanti spazi per fare male. In realtà le occasioni chiare non sono state molte, ma sono bastate per mettere k.o. il Borussia. A Favre non è servito imbottire la squadra di attaccanti nel secondo tempo né evocare l’ultimo scontro tra le due squadre. Il 18 gennaio l’Ausburg era andato avanti di due goal venendo ripreso e scavalcato nella ripresa dalla tripletta di Haaland. Oggi però il norvegese non ha combinato granché, innervosito da provocazioni e falli.

Quindi, aspettando Hoffenheim-Bayern e Friburgo-Wolfsburg di domani, in testa alla classifica non c’è il Dortmund, come era lecito aspettarsi, ma l’Ausburg. Finora è l’unica squadra a punteggio pieno: era una situazione davvero difficile da prevedere perché sembrava impossibile la caduta del Borussia ed erano alte le chance di vittoria del Lipsia. I Bullen sono stati fermati sull’1-1 dal Bayer Leverkusen in una partita tecnica ed intensa. Ad aumentare lo spettacolo ci hanno pensato i marcatori, Forsberg e Demirbay, con due goal di grande classe e coraggio. L’azione che ha portato alla rete della squadra di Nagelsmann è nata dal fondamentale lavoro di Yussuf Poulsen, che però si è dovuto arrendere ai problemi fisici dopo appena mezzora. Al suo posto è entrato il neoacquisto Alexander Sørloth, l’amico di Haaland arrivato per venti milioni dal Crystal Palace. Il norvegese però non è riuscito a lasciare il segno all’esordio e non ha segnato nemmeno l’ex Patrick Schick. Per il Leverkusen è il secondo pareggio consecutivo, ma contro due squadre (Wolfsburg e Lipsia) molto complicate da affrontare. Il primo test più semplice, almeno sulla carta, sarà sabato prossimo a Stoccarda.

È tutto molto teorico, vista la vittoria oggi dell’Ausburg, ma pure i tre punti conquistati dagli Schwaben contro il Mainz. Soltanto una settimana fa in casa avevano regalato i primi quarantacinque minuti al Friburgo non riuscendo a pareggiare la partita. Oggi invece lo Stoccarda ha accorciato i tempi recuperando il goal di Quaison prima dell’intervallo e sfruttando nella ripresa la grande forma atletica. Il 4-1 finale è frutto delle tante ripartenze che hanno colpito a ripetizione il Mainz. I protagonisti indiscussi sono stati Fundu e Kalajdzic, che hanno segnato 5 dei 7 goal della squadra nelle ultime 3 partite.

Alla prima vittoria in questa Bundesliga della neopromossa Stoccarda, risponde l’1-0 dell’Arminia Bielefeld sul Colonia. Il goal da tre punti è un’altissima concentrazione di giocate impossibili: Stefan Ortega lancia lungo, non fatevi confondere dal nome perché non è un trequartista argentino, ma un portiere tedesco. Dunque, l’estremo difensore dal limite della propria area di rigore innesca Edmundsson che, nonostante si allarghi troppo, prova lo stesso il tiro. La palla passa attraverso l’unico spiraglio disponibile, tra il palo, il piede del portiere e le gambe dei difensori, slalomeggiando tra le buche. Era fantasioso già solo il pensiero. È servita a poco quindi la preghiera laica dei tifosi del Colonia, che in occasione della prima giornata si erano ritrovati in una chiesa con tanto di sciarpe e inno suonato con l’organo. Il miracolo infatti ha illuminato l’Arminia Bielefeld ed è toccata la stessa sorte al Werder Brema.

I biancoverdi hanno perso 4-0 al debutto in campionato ridando vigore ai fantasmi della scorsa stagione, salvata soltanto al playoff retrocessione. La “fortuna” è stata incontrare una squadra messa ancora peggio. Lo Schalke, con il 3-1 di oggi, non vince da 17 partite consecutive e ha gravi problemi economici. La grande confusione in campo dei giocatori non fa che aumentare le difficoltà. La dimostrazione lampante è facile da osservare nel primo goal del Werder: battuto il calcio d’angolo, Füllkrug era libero nell’area piccola, mentre Uth chiedeva insistentemente il fuorigioco non rendendosi conto di tenere la linea bassa appoggiato, com’era, sul palo. Se la disattenzione del tedesco si può giustificare, lo sputo di Kabak verso Augustinsson non è affatto comprensibile. Il difensore in orbita Inter si è lasciato andare ad un gesto che non ha nulla a che fare con lo sport. Purtroppo bisogna ancora lottare per depurare il calcio da atti diseducativi e irrispettosi.

Un giocatore da prendere ad esempio si trova proprio in Bundesliga. Marcus Thuram è da sempre impegnato nella battaglia per i diritti degli afroamericani e sfrutta la propria immagine per raggiungere il più alto numero possibile di persone. Il figlio di Lilian, che però sta costruendo una sua personale storia a suon di goal, ha segnato pure oggi. Ha infatti portato in vantaggio il Borussia Mönchengladbach contro l’Union Berlino con un bel colpo di testa, a cui ha risposto Schlotterbeck allo stesso modo. Entrambe le squadre avevano perso alla prima giornata e i bianconeri non escono soddisfatti nemmeno da questa partita.