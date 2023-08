Bundesliga: Trionfa il Dortmund 1-0, pareggia solo il Gladbach

La prima giornata di Bundesliga non si smentisce mai. Come ogni anno il campionato tedesco inizia col botto a suon di gol. Alla WWK Arena Augsburg e Borussia M. con un modico risultato di 4-4 non si sono di certo risparmiate. Sono stati 90 minuti di botta e risposta. Al 13′ Itakura ha messo a segno la prima rete della stagione portando in vantaggio gli ospiti e dopo circa un quarto d’ora è arrivato il raddoppio con Cvancara. Alla mezz’ora i padroni di casa tentano di riaprire la gara con Rexhbecaj, il Gladbach però non ci sta e al 37′ si porta nuovamente avanti di 2 gol con Minpole. La chiusura del primo tempo sembra essere vicina e il risultato sembra restare invariato ma l’Augsburg alla prima di campionato davanti ai propri tifosi non ci sta e dopo aver riaccorciato le distanze con Bauer al 41′, alla fine dell’ultimo minuto di un sostanzioso recupero mette a segno il gol del pareggio su un calcio di rigore trasformato da Michel.

E dopo averla ripresa nel giro di 11 minuti, ad un quarto d’ora dalla fine la squadra allenata da Maaber va addirittura in vantaggio con Vargas che passa dalle stelle alle stalle, dall’essere considerato “eroe” del 4-3 a commettere fallo da rigore all’ultimo minuto che ha permesso al Borussia di agganciare il pari all’ultimo con Cvancara autore di una doppietta personale. Si scatenano anche Leverkusen e Lipsia, alla BayArena termina 3-2 per il Bayer. Ad aprire le danze ci pensa la squadra di casa con Frimpong al 24′ e con Tah al 35′. Il Lipsia al 39′ con Dani Olmo tenta di restare aggrappato ma al 64′ il Bayer cala il tris con Wirtz. “I tori rossi” provano a tenere testa e al 71′ trovano il gol con Openda ma nonostante i 20 minuti più recupero restanti non riescono a raggiungere il pari incassando così la prima sconfitta stagionale.

Si diverte anche lo Stoccarda sul povero Bochum. Due gol nei primi 45′ e tre gol nella ripresa hanno messo ko gli uomini di Letsch. A segno Zagadou e le doppiette di Guirassy e Mvumpa. Vittorie contenute invece per Friburgo e Wolfsburg. Ottimo inizio per la squadra dell’italiano Grifo che vince in trasferta con l’Hoffenheim. L’autogol di Szalai e la rete di Sallai consegnano già nella prima frazione di gara la vittoria al Friburgo. Brutto colpo invece per l’Hoffenheim in casa che dopo aver segnato al 50′ con Kebak non è riuscito a pareggiarla. Il Wolfsburg d’altro canto vince la prima contro la neopromossa Heidenheim grazie alla doppietta di Jonas Wind al 6′ e al 27′.

Chiude il sabato il Dortmund che dopo la debacle dello scorso Giugno con lo scudetto perso all’ultima giornata contro il Bayern, esordisce con una vittoria interna per 1-0 contro il Colonia. A regalare i primi 3 punti al Borussia ci pensa all’88’ Donyell Malen