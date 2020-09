Bundesliga: Tris del Lipsia al Mainz, il Wolfsburg frena il Bayer

Dopo la scorpacciata di ieri, appena due partite sono come una dieta forzata. Tante informazioni a volte possono creare un po’ di confusione anche tra chi deve raccoglierle e renderle comprensibili. Perdonate quindi le inesattezze scritte riguardo due giocatori del Bayern: Sané e Musiala hanno segnato il loro primo goal con i bavaresi, ma non al debutto in Bundesliga, visto che il tedesco aveva già giocato 47 partite con lo Schalke 04, mentre l’inglese era entrato negli ultimi due minuti del match contro il Friburgo del giugno scorso.

I risultati positivi delle dirette avversarie non hanno distratto invece il Lipsia, che si è ripresentato alla nuova stagione con le solite sembianze da schiacciasassi. Il Mainz è entrato in partita soltanto per pochi minuti a inizio ripresa, quando, approfittando di un leggero calo di concentrazione, Quaison ha inventato un assist fantascientifico per Mateta. Il goal dell’attaccante francese ha provocato un effetto contrario a quanto sperato: la squadra di Nagelsmann non si è disunita, ma anzi si è risvegliata dal torpore degli spogliatoi. Per il resto, il dominio dei tori è stato quasi totale sia nel primo che nel secondo tempo avvalorando la tradizione recente tra le due squadre.

Negli otto precedenti infatti non ci sono mai stati meno di tre goal. Il 3-1 finale conferma pure la superiorità generale del Lipsia, che non ha mai perso gli ultimi incontri. Oggi come in passato, i motori delle azioni sono spesso stati Poulsen e Forsberg, sempre al centro del gioco, a cui si è aggiunto Dani Olmo. I tre hanno continuato ad attaccare, fino alle sostituzioni. Lo spagnolo è stato costretto ad uscire per una copiosa ferita alla nuca causata da una ginocchiata. Nonostante i cambi il Lipsia ha continuato a creare occasioni preparandosi alla grande per il big match della prossima giornata.

Sabato alle 15.30 l’avversario sarà il Bayer Leverkusen, che oggi ha faticato contro uno dei club più difficili da affrontare in Bundesliga. Il Wolfsburg, che indossava la maglia celebrativa per il settantacinquesimo compleanno, ha mantenuto le stesse caratteristiche della scorsa stagione, terminata al settimo posto: un’ottima difesa, ma diversi problemi in fase offensiva. Casteels infatti si è dimostrato ancora una volta un portiere d’alto livello salvando il risultato. Allo stesso tempo però Weghorst, centravanti della squadra, non ha concretizzato alcuna occasione. Si è aggiunta pure la sfortuna: Brooks di testa ha colpito la traversa. Il Leverkusen non è riuscito a rendersi granché pericoloso nemmeno dopo l’inserimento del nuovo acquisto Patrick Schick. Contro il Lipsia ci vorrà qualcosa di più.