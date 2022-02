Bundesliga: Vincono Friburgo e Hoffenheim, cade l’Union Berlin

La 23esima giornata di Bundesliga si apre con la rocambolesca rimonta del Mainz in casa contro il Leverkusen, che però non toglie ai rossoneri il terzo posto in classifica, mentre gli uomini di Bo Svensson sono a pieno titolo in corsa per le zone nobili. Gli ospiti passano in vantaggio con Schick poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano per poi tonare sotto a un quarto d’ora dalla fine. La partita sembra indirizzata, ma negli ultimi 6 minuti avviene il ribaltone.

Il sabato di campionato ha segnato gli importantissimi successi esterni in zona Champions League del Friburgo sul campo dell’Asburgo e dell’Hoffenheim in casa del Wolsburg, che serve a mantenere entrambe le squadre corsare al quarto posto. Particolarmente rilevante è stata la vittoria in rimonta dell’Hoffeneim con due gol in 5 minuti nell’ultimo quarto d’ora.

Fondamentale il successo di misura dell’Arminia in casa contro l’Union Berlino con gol di Okugawa, che permette ai padroni di casa di uscire dalla zona retrocessione.

Occasione persa per lo Stoccarda , che dopo essere passati in vantaggio nella ripresa grazie a un autorete di Bella-Kotchap, si fanno raggiungere al quarto minuto di recupero su calcio di rigore trasformato da Loewen. Il sabato termina col successo di misura del Colonia in casa contro l’Eintracht, con una rete di Modeste a 6 minuti dalla fine. La formazione di Baumgart sale a -2 dalla zona Champions.