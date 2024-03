Cade l’Inter di Inzaghi ai rigori. Ai quarti vola l’Atletico del Cholo

Atletico Madrid-Inter 2-1 (2-2) (3-2 d.c.r)

33′ F. Dimarco (I); 35′ A. Griezmann (A), 87′ M. Depay (A)

Al Wanda Metropolitano l’Inter cade per la prima volta in questo 2024 dopo 13 vittorie consecutive. La squadra di Inzaghi ne approfitta fin troppo del vantaggio dell’andata, si lascia schiacciare dall’Atletico, pecca di imprecisione nei passaggi, non sfrutta a dovere le occasioni e ai rigori si lascia travolgere dagli spagnoli che, escluso l’errore dal dischetto di S. Niguez, si dimostrano più cinici. E pur essendo dell’Inter il gol a sbloccare la partita con l’asse vincente Barella-Dimarco al 33′ dopo il guizzo di S. Lino al 3′, alla squadra del Cholo Simeone sono bastati solo 2 minuti per rimettere le cose in ordine. Al 35′ infatti c’è l’immediata reazione dell’Atletico con A. Griezmann sull’intervento imperfetto di B. Pavard che involontariamente serve l’assist al suo connazionale che non perdona. Al 42′ però il difensore francese rimedia l’errore in precedenza e chiude sull’attaccante ex Barcellona.

Nella ripresa in seguito alla parata in due tempi di Sommer su Griezmann, i nerazzurri su due ripartenze innescate da Lautaro che potevano sigillare il punteggio, sbagliano prima con Thuram dove non becca neanche lo specchio della porta e poi con Barella che, arrivato sfinito sul momento più importante, non riesce ad indirizzare bene il pallone il quale finisce tra le braccia di Oblak. E se da una parte la beneamata non riesce ad incidere, il Cholo prepara l’ultima mossa disperata nel tentativo di riacciuffarla con l’entrata di M. Depay al 79′ che verrà poi ripagata all’87’ con la rete dell’olandese sull’imbucata di Koke dopo il palo colpito pochi istanti prima. Allo scadere, in un’Inter ormai in bambola, R. Riquelme tenta al 90+3′ di evitare i supplementari ma pur essendo completamente dimenticato dalla difesa interista, spara alto.

E dopo la completa parità nell’ultima mezz’ora di gioco a disposizione dove l’Inter ha cercato più volte il vantaggio con Thuram, Lautaro e Darmian che ha perso il tempo e i colchoneros hanno tentato di sventarla sull’unica azione pericolosa dell’olandese M. Depay, a risultare decisivi e fatali sono i calci di rigore. Con il primo rigore per parte messo a segno da H. Calhanaglu e M. Depay e il secondo parato ad A. Sanchez e S. Niguez, è il terzo a cambiare le sorti della gara con la respinta nuovamente di Oblak su D. Klaassen e il rigore realizzato invece da R. Riquelme. In seguito, il quarto tiratore dell’Inter F. Acerbi prova a ristabilire la parità ma dopo la risposta poi di A. Correa, è il tiro alle stelle di Lautaro a constatare la sconfitta della squadra milanese. A passare quindi è l’Atletico Madrid dopo l’uscita clamorosa ai gironi dell’anno scorso. Amaro in bocca per un’Inter che paga cara le occasioni d’oro non sfruttate nei 90′ e il disastro ai rigori dove oltre a non esserci arrivata con i suoi uomini migliori, esce con la consapevolezza di sistemare qualcosina in allenamento.