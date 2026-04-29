Cagliari, occhio all’infermeria: tre giocatori infortunati

Il Cagliari sta terminando il suo campionato di ‘Serie A’ con qualche fatica di troppo e lo mostra il piazzamento in classifica a quota 36 punti, a +7 dal Lecce di Di Francesco 17°. Al momento non si ha ancora la certezza aritmetica di una possibile permanenza dei rossoblù nella massima serie, ma i calciatori sperano di raggiungere l’obiettivo il più presto possibile, puntando anche a qualche passo falso delle dirette concorrenti.

Nello scorso turno, valido per la 34esima giornata, la formazione sarda è uscita vittoriosa dal terreno di gioco, ottenendo i 3 punti grazie al successo per 3-2 contro l’Atalanta di Palladino all’‘Unipol Domus’, mettendo in crisi la ‘Dea’, che potrebbe addirittura disputare la prossima stagione senza impegni europei infrasettimanali. Nonostante le due vittorie nelle ultime cinque, che permettono momentaneamente al Cagliari una settimana serena, ecco che arriva il comunicato sul sito ufficiale del club che mette in allerta l’allenatore in vista delle prossime sfide.

Pavoletti costretto ai box: il comunicato del club

Il calciatore protagonista è Leonardo Pavoletti, infortunatosi al ginocchio sinistro e per questo l’attaccante italiano classe ’88 è stato sottoposto ad intervento chirurgico, mettendo così fine alla stagione anticipatamente. Questa è la nota del club: “A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L’operazione di cleaning articolare, effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente”.

Non c’é pace per pisacane: altri due stop

Non finiscono qui però le spiacevoli notizie per il mister Pisacane, perché altre due pedine della rosa sono costretti a dire forfait. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti Borrelli ha eseguito gli esami strumentali che riportano una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Anche Mendy (autore della doppietta proprio nell’ultimo match contro i nerazzurri) è costretto ad alzare bandiera bianca. Per lui però è stato riscontrato solo un affaticamento della coscia sinistra.

Il mister dovrà dunque fare a meno dei tre nomi citati precedentemente, e il match che li attende contro il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe essere già decisivo per festeggiare eventualmente l’iscrizione alla ‘Serie A’ anche per la prossima annata calcistica, ma questi imprevisti non possono far altro che complicare i piani dei rossoblù. Sarà un periodo di fuoco per il popolo sardo, con il pubblico che cercherà di incitare la propria squadra, sperando di poter rivedere il Cagliari protagonista nel massimo campionato italiano.