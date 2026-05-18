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Serie A

Cagliari salvo, Lecce al 95’: salvezza rinviata all’ultima giornata

I sardi battono il Torino e conquistano la permanenza in Serie A. Il Lecce piega il Sassuolo nel recupero e resta avanti sulla Cremonese, vittoriosa a Udine.

Mag 18, 20262 Lettura
Matteo Prati of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, December 07 2025

Il Cagliari festeggia la salvezza aritmetica grazie al successo per 2-1 contro il Torino, mentre il Lecce tiene vivo il vantaggio sulla Cremonese con un incredibile 3-2 conquistato al 95’ sul campo del Sassuolo. I grigiorossi espugnano Udine per 1-0, ma restano a -1 dai salentini a una sola giornata dal termine. Una domenica ad altissima tensione nella corsa salvezza di Serie A, tra ribaltoni, VAR e gol decisivi nei minuti finali.

Cagliari salvo: rimonta e festa contro il Torino

Alla Unipol Domus bastava un punto al Cagliari per blindare la permanenza in Serie A, ma la squadra rossoblù si prende l’intera posta con una rimonta di carattere contro il Torino. I sardi partono forte e creano subito pericoli con uno scatenato Palestra e con Mendy, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Dopo una prima fase di sofferenza, il Torino cresce e sfiora il vantaggio con Simeone prima di colpire al 36’: schema da calcio piazzato, conclusione vincente di Obrador e Caprile battuto.

La reazione del Cagliari è immediata. Due minuti più tardi Sebastiano Esposito firma l’1-1 con un magnifico tiro a giro che riaccende il pubblico rossoblù. Nel recupero del primo tempo arriva il sorpasso: Yerry Mina sfrutta una disattenzione sul secondo palo e firma il 2-1 che decide il match. Nella ripresa i sardi sfiorano il tris con Deiola e continuano a spingere, mentre il Torino prova il forcing finale senza trovare il pareggio. Decisivo ancora Caprile su Adams. Con questa vittoria il Cagliari sale a quota 40 punti e conquista la salvezza matematica.

Lecce, vittoria folle al 95’: Stulic tiene vivi i salentini

Il Lecce risponde alla Cremonese con una vittoria pesantissima al Mapei Stadium, battendo il Sassuolo 3-2 al termine di una gara spettacolare. I giallorossi partono forte e trovano il vantaggio con Cheddira, bravo a sfruttare un assist perfetto e a battere Turati. Il Sassuolo reagisce immediatamente e pareggia con Laurienté, ma ancora Cheddira riporta avanti i salentini di testa su cross di Banda.

La ripresa è un continuo botta e risposta. Il Sassuolo colpisce una traversa con Thorstvedt e trova il 2-2 all’82’ grazie a un colpo di tacco di rara bellezza firmato Pinamonti. Nel finale il Lecce rischia il tracollo, ma trova la forza per l’ultimo assalto: al 95’ Gandelman fa da sponda e Stulic lascia partire una conclusione violentissima che vale il definitivo 3-2. Una rete che mantiene i pugliesi avanti di un punto sulla Cremonese e rimanda ogni verdetto all’ultima giornata.

Cremonese, vittoria amara a Udine

La Cremonese fa il proprio dovere vincendo 1-0 sul campo dell’Udinese, ma il successo del Lecce complica i piani salvezza dei grigiorossi. La squadra lombarda passa subito grazie al tap-in vincente di Vardy dopo una clamorosa indecisione tra Kabasele e Okoye. L’Udinese prova a reagire e si vede assegnare un calcio di rigore, successivamente revocato dal VAR per fuorigioco.

Nel secondo tempo i friulani aumentano la pressione e trovano anche il pareggio con Buksa, ma l’arbitro Manganiello annulla la rete per fallo in attacco dopo revisione video. La Cremonese resiste fino al triplice fischio e sale a quota 34 punti, restando però virtualmente retrocessa con una sola giornata ancora da giocare.

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