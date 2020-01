Calcio Estero: Atletico chiamato al riscatto, il Bayern per riprendere il Lipsia. Psg, insidia Lille

LIGA – Il weekend della Liga prende il via venerdì con l’anticipo di metà classifica tra Osasuna e Levante, gara che si preannuncia sostanzialmente equilibrata. Sabato, dopo il match tra Espanyol e Athletic Bilbao c’è lo scontro tra Valencia e Barcellona. La squadra di Albert Celades è attualmente settima con 31 punti, ma vuole riagganciarsi al più presto al treno europeo. Alle 21 scende in campo il Siviglia, che cercherà di fare bottino pieno tra le mura amiche contro il Granada per rinsaldare un quarto posto che significa accesso alla prossima Champions. Sabato tocca invece all’Atletico Madrid, che ospita il Leganes al Wanda Metropolitano. Per i Colchoneros, reduci dal ko in casa dell’Eibar, dovrebbe esserci un facile riscatto, ma occhio alle insidie delle sfide con le piccole. Il Real Madrid sarà infine protagonista del posticipo di domenica sera in casa del Valladolid: Zidane e i suoi partono sulla carta favoriti, ma i padroni di casa sono la formazione che vanta più pareggi in questa edizione della Liga, proprio per la loro ermeticità difensiva.

BUNDESLIGA – La 19a giornata di Bundesliga si apre subito con il Borussia Dortmund della nuova stella Haaland che ospita venerdì sera il Colonia, una delle formazioni più in forma del campionato e reduce da ben quattro vittorie consecutive. Sabato scendono in campo invece tutte le altre big, con la capolista Lipsia impegnata sul campo dell’Eintracht Francoforte, formazione che naviga ormai stabilmente a metà classifica senza infamia né lode. Alla stessa ora il Borussia Monchengladbach, terzo con 35 punti, ospita il Magonza in quella che dovrebbe essere la gara del riscatto dopo la sconfitta contro lo Schalke 04. Il Bayern Monaco, secondo a 4 punti di distacco dal Lipsia, sarà impegnato all’Allianz Arena proprio contro la formazione di David Wagner, protagonista fin qui di un buon campionato e in piena lotta per un posto Champions.

LIGUE 1 – È Nizza-Rennes la sfida d’apertura della 21a giornata di Ligue 1, che prende il via venerdì sera. Gli ospiti sono una delle rivelazioni del campionato ed occupano meritatamente il terzo posto alle spalle di Paris Saint Germain e Marsiglia. Il programma di sabato si aprirà proprio con la squadra di Villas Boas che affronta tra le mura amiche l’Angers. Alle 20:00 fari puntati su Monaco-Strasburgo, con i monegaschi che vogliono rifarsi del poker subito dalla capolista nel turno precedente. Molto interessante anche la sfida tra Lione e Tolosa, che sarà seguita soprattutto dalla Juventus, prossima avversaria della squadra di Rudi Garcia in Champions. Non è l’unico posticipo di domenica perché si giocheranno anche Nantes-Bordeaux (traballa la panchina di Paulo Sousa reduce da quattro sconfitte consecutive) e Lilla-Paris Saint Germain. Trasferta molto insidiosa per i campioni in carica, poiché la squadra di Galtier è molto organizzata e cerca punti per la zona Champions.

EREDIVISIE – In Olanda si gioca la 20a giornata di Eredivisie, che si apre con l’anticipo tra Utrecht e Den Haag. Sabato sono in programma quattro partite con l’Az Alkmaar, secondo in classifica, che proverà a risollevarsi dalle ultime due sconfitte consecutive facendo visita all’insidioso Heerenveen. Il Feyenoord (5° e in forte ripresa) sarà di scena sul campo dell’Heracles, mentre domenica scenderanno in campo le altre big. L’Ajax farà visita al Groningen, mentre il sorprendente Willem II, terzo con 36 punti, giocherà in casa contro lo Zwolle. Infine il PSV, quarto in classifica a 35 punti, cercherà continuità di risultati e prestazioni in casa contro il Twente.