Chelsea-Tottenham infiamma la Premier, il Barça prepara il sorpasso

PREMIER LEAGUE – Prende il via col botto la 27a giornata di Premier League, che si apre sabato 22 febbraio con il derby tra Chelsea (41 punti) e Tottenham (40) . È un vero e proprio spareggio per il quarto posto quello tra Frank Lampard e José Mourinho, con gli Spurs che arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, anche se sono reduci dalla sconfitta casalinga nell’andata degli ottavi di Champions contro il Lipsia (0-1), mentre i Blues non vincono da quattro turni. Alle 18:30 fari puntati su Leicester-Manchester City, altro scontro d’alta quota tra terza e seconda in classifica. Domenica il programma prosegue con il Manchester United impegnato tra le mura amiche contro il Watford dopo l’importante vittoria in trasferta sul Chelsea. Alle 17:30 l’Everton di Carlo Ancelotti fa visita all’Arsenal di Mikel Arteta, imbattuto da sei turni, mentre il Liverpool capolista e già matematicamente qualificato alla prossima Champions, ospiterà il West Ham nel posticipo di lunedì.

LIGA – È Betis Siviglia-Maiorca l’anticipo della 25° giornata della Liga spagnola. Il clou del turno si disputa sabato con il Barcellona impegnato in casa contro l’Eibar per il momentaneo sorpasso in testa alla classifica sul Real Madrid, almeno fino alle ore 21:00 quando la capolista scenderà in campo in trasferta contro il Levante. Domenica fari puntati su altre due sfide molto suggestive: in Getafe-Siviglia si affrontano la terza e la quinta in classifica, con in palio tre punti importantissimi in chiave Champions; Atletico Madrid-Villarreal è l’altra gara d’alta quota con i Colchoneros desiderosi di riscattare il pari maturato in casa del Valencia nel turno precedente.

BUNDESLIGA – Riparte la caccia al Bayern Monaco nella 23a giornata di Bundesliga. I campioni di Germania, dopo un inizio di stagione difficile, si sono ripresi la vetta della classifica del massimo campionato tedesco e venerdì sera apriranno il turno ospitando il fanalino di coda Paderborn. Il Borussia Dortmund, terzo a 4 lunghezze dalla vetta, risponde sabato pomeriggio andando a far visita al Werder Brema. Alle 18:30 tocca al Lipsia, prima inseguitrice del Bayern ad un solo punto di distacco: la squadra della Red Bull farà visita allo Schalke 04, attualmente 6° e in piena lotta per un posto in Europa.

LIGUE 1 – È Nizza-Brest l’anticipo della 26a giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese. Il Marsiglia (52 punti), prima inseguitrice del Paris Saint Germain (62), ospita sabato il Nantes, formazione che dopo un buon inizio di stagione è in fase calante. Il Monaco, portatosi a ridosso della zona Champions, farà visita al Dijon, in contemporanea con Lilla-Tolosa. Domenica fari puntati sul Rennes, terza forza del campionato, che ospita il Nimes, mentre alle 21:00 il posticipo vede in campo i campioni in carica del PSG in casa contro il Bordeaux di Paulo Sousa, vecchia conoscenza del calcio italiano.