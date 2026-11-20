Il calcio europeo torna protagonista dopo la pausa per le nazionali, con un fine settimana ricco di appuntamenti. I riflettori sono puntati soprattutto sulla Premier League, dove domenica alle 17:30 va in scena Liverpool-Manchester United, sfida che segna l’esordio di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils. Grande attesa anche per Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e PSG, impegnati in partite importanti per la corsa al titolo.
Premier League, Pochettino debutta ad Anfield
La sfida più attesa è Liverpool-Manchester United, con i Red Devils terzultimi a quota 8 punti e chiamati a reagire sotto la nuova guida tecnica. L’Arsenal capolista affronta sabato il Newcastle: una vittoria porterebbe i Gunners a 30 punti dopo undici giornate. Il Manchester City, reduce da tre sconfitte consecutive, cerca il riscatto contro il Fulham.
Il programma completo dell’11ª giornata
Sabato 21 Novembre, 13:30
Manchester City vs Fulham
Sabato 21 Novembre, 16:00
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Aston Villa vs Sunderland
Chelsea vs Leeds
Coventry City vs Crystal Palace
Tottenham vs Ipswich Town
Sabato 21 Novembre, 18:30
Newcastle vs Arsenal
Domenica 22 Novembre, 15:00
Hull City vs Brighton
Domenica 22 Novembre, 17:30
Liverpool vs Manchester United
Lunedì 23 Novembre, 21:00
Brentford vs Everton
Liga, Real Madrid e Barcellona cercano conferme
In Spagna il programma del sabato offre il derby di Siviglia e Real Madrid-Celta Vigo. Domenica spazio al Barcellona contro il Villarreal, mentre l’Atlético Madrid affronta il Getafe in una sfida importante per le posizioni di vertice.
Il programma completo della 13ª giornata
Venerdì 20 Novembre, 21:00
Athletic Club vs Espanyol
Sabato 21 Novembre, 14:00
Alavés vs Deportivo
Sabato 21 Novembre, 16:15
Rayo Vallecano vs Valencia
Sabato 21 Novembre, 18:30
Siviglia vs Betis
Sabato 21 Novembre, 21:00
Real Madrid vs Celta Vigo
Domenica 22 Novembre, 14:00
Barcellona vs Villarreal
Domenica 22 Novembre, 16:15
Racing Santander vs Real Sociedad
Domenica 22 Novembre, 18:30
Osasuna vs Málaga
Domenica 22 Novembre, 21:00
Getafe vs Atlético Madrid
Lunedì 23 Novembre, 21:00
Levante vs Elche
Bundesliga, Bayern e Dortmund sotto i riflettori
In Germania Vincent Kompany torna sulla panchina del Bayern Monaco nella sfida contro il Colonia. Il Borussia Dortmund affronta invece il Borussia Mönchengladbach, mentre domenica il Nordderby tra Werder Brema e Amburgo promette spettacolo e grande rivalità.
Il programma completo della 10ª giornata
Venerdì 20 Novembre, 20:30
Bayern Monaco vs Colonia
Sabato 21 Novembre, 15:30
Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund
Eintracht Francoforte vs Hoffenheim
Elversberg vs Friburgo
Leverkusen vs Paderborn
Union Berlino vs RB Lipsia
Sabato 21 Novembre, 18:30
Schalke 04 vs Stoccarda
Domenica 22 Novembre, 15:30
Augsburg vs Mainz
Domenica 22 Novembre, 17:30
Werder Brema vs Amburgo
Ligue 1, PSG a Nizza e Lilla contro il Lione
In Francia il PSG capolista affronta la delicata trasferta di Nizza per difendere il primo posto. Il Lilla secondo in classifica ospita il Lione, in uno scontro che potrebbe incidere sugli equilibri delle prime posizioni.
Il programma completo dell’11ª giornata
Venerdì 20 Novembre, 20:45
Troyes vs Le Havre
Sabato 21 Novembre, 17:15
Nizza vs PSG
Sabato 21 Novembre, 20:45
Lens vs Tolosa
Lilla vs Lione
Monaco vs Auxerre
Strasburgo vs Brest
Domenica 22 Novembre, 15:00
Paris FC vs Angers
Domenica 22 Novembre, 17:15
Lorient vs Rennes
Domenica 22 Novembre, 20:45
Olympique Marsiglia vs Le Mans