Calcio estero, il programma del weekend: riecco la Bundesliga

Il grande calcio europeo torna a viaggiare a pieno regime. Con il via alla Bundesliga, da questa sera sono nuovamente in campo tutti i principali campionati del continente. In Germania tocca subito al Bayern Monaco campione in carica, impegnato all’Allianz Arena contro lo Stoccarda. In Premier League l’Arsenal prova a confermare il brillante debutto, mentre in Liga Barcellona e Real Madrid condividono la vetta a punteggio pieno. In Francia, invece, il PSG cerca la prima vittoria dopo il pareggio con il Rennes. Ecco partite, orari e classifiche aggiornate.

Premier League, Arsenal in vetta e United chiamato alla reazione

La seconda giornata inglese parte con diverse big già sotto pressione. L’Arsenal, reduce dal 3-0 contro il Coventry, chiuderà il turno lunedì sul campo dell’Aston Villa, travolto 4-0 dal Brighton al debutto. Il Manchester City, vittorioso 2-1 sul Bournemouth, è invece atteso dal Crystal Palace. Riflettori anche sul Manchester United, sconfitto 2-0 dall’Hull City e chiamato al riscatto a Old Trafford contro l’Ipswich. Il Liverpool, dopo il 2-2 con il Newcastle, ospita il Nottingham Forest, mentre Tottenham-Newcastle rappresenta uno degli incroci più interessanti del sabato.

Il programma della 2ª giornata

Oggi, ore 21:00 – Crystal Palace-Manchester City

Domani, ore 13:30 – Liverpool-Nottingham Forest

Domani, ore 16:00 – Bournemouth-Everton

Domani, ore 16:00 – Coventry-Hull City

Domani, ore 18:30 – Tottenham-Newcastle

Domenica, ore 15:00 – Chelsea-Brighton

Domenica, ore 15:00 – Leeds-Brentford

Domenica, ore 15:00 – Sunderland-Fulham

Domenica, ore 17:30 – Manchester United-Ipswich

Lunedì, ore 21:00 – Aston Villa-Arsenal

Liga, Real e Barcellona a punteggio pieno

Dopo i recuperi della prima giornata, la Liga torna finalmente con il calendario allineato. Real Madrid e Barcellona comandano con sei punti, insieme a Siviglia e Betis. I blancos arrivano dal netto 4-1 alla Real Sociedad, mentre i blaugrana hanno battuto 2-0 l’Athletic Club e vantano la migliore differenza reti anche grazie al precedente 5-0 sull’Elche. Il match di maggiore richiamo è Siviglia-Atlético Madrid, in programma sabato sera al Sánchez-Pizjuán. Domenica toccherà al Real Madrid contro il Málaga, mentre lunedì il Barcellona chiuderà il turno ospitando il Rayo Vallecano.

Il programma della 3ª giornata

Oggi, ore 19:00 – Racing Santander-Elche

Oggi, ore 21:30 – Alavés-Villarreal

Domani, ore 17:00 – Levante-Betis

Domani, ore 19:00 – Real Sociedad-Espanyol

Domani, ore 21:30 – Siviglia-Atlético Madrid

Domenica, ore 17:00 – Real Madrid-Málaga

Domenica, ore 19:30 – Deportivo La Coruña-Valencia

Domenica, ore 21:30 – Celta Vigo-Athletic Club

Lunedì, ore 19:30 – Osasuna-Getafe

Lunedì, ore 21:30 – Barcellona-Rayo Vallecano

Ligue 1, PSG subito all’esame Lille

Il pareggio per 2-2 sul campo del Rennes ha rallentato immediatamente il Paris Saint-Germain, costretto ora a inseguire dopo appena una giornata. Davanti c’è il Marsiglia, protagonista di un travolgente 4-0 contro lo Strasburgo. A quota tre anche Lens, Lille, Lione e Monaco. Il PSG ha subito l’occasione per rispondere: questa sera affronta in trasferta proprio il Lille, reduce dal successo per 2-0 ad Angers. Domenica sera, invece, il Louis II ospiterà Monaco-Marsiglia, sfida che può già modificare gli equilibri nelle zone alte della classifica.

Il programma della 2ª giornata

Oggi, ore 20:45 – Lille-Paris Saint-Germain

Domani, ore 17:15 – Strasburgo-Lens

Domani, ore 20:45 – Auxerre-Angers

Domani, ore 20:45 – Brest-Tolosa

Domani, ore 20:45 – Lorient-Troyes

Domani, ore 20:45 – Lione-Le Havre

Domenica, ore 15:00 – Paris FC-Nizza

Domenica, ore 17:15 – Rennes-Le Mans

Domenica, ore 20:45 – Monaco-Marsiglia

Bundesliga, il Bayern apre la stagione contro lo Stoccarda

La Bundesliga è l’ultimo dei grandi campionati europei ad alzare il sipario. L’esordio è affidato al Bayern Monaco, campione di Germania, che questa sera riceve lo Stoccarda all’Allianz Arena. I bavaresi arrivano all’appuntamento dopo aver già conquistato la Supercoppa tedesca battendo 2-1 il Borussia Dortmund. Sabato sarà anche una giornata storica per l’Elversberg, al debutto assoluto in Bundesliga e subito opposto al Bayer Leverkusen. Grande attesa anche per Borussia Dortmund-Amburgo, mentre domenica lo Schalke 04 torna nella massima serie dopo quattro stagioni affrontando l’Augsburg in trasferta.

Il programma della 1ª giornata

Oggi, ore 20:30 – Bayern Monaco-Stoccarda

Domani, ore 15:30 – Elversberg-Bayer Leverkusen

Domani, ore 15:30 – Colonia-Hoffenheim

Domani, ore 15:30 – Magonza-Paderborn

Domani, ore 15:30 – RB Lipsia-Borussia Mönchengladbach

Domani, ore 15:30 – Union Berlino-Eintracht Francoforte

Domani, ore 18:30 – Borussia Dortmund-Amburgo

Domenica, ore 15:30 – Friburgo-Werder Brema

Domenica, ore 17:30 – Augsburg-Schalke 04