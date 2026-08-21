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Calcio Estero

Calcio estero, il programma del weekend: al via Premier e Ligue 1

Ripartono i grandi campionati europei: l’Arsenal inaugura la Premier League, Real Madrid e Barcellona debuttano nella seconda giornata di Liga, mentre il PSG campione d’Europa apre la Ligue 1 contro il Rennes.

Ago 21, 20262 Lettura
Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Il grande calcio europeo torna protagonista dopo la lunga estate mondiale. Tra Premier League, Liga e Ligue 1, il weekend propone subito sfide di grande interesse, debutti pesanti e calendari particolari. In Inghilterra parte ufficialmente il nuovo campionato, in Spagna si gioca già la seconda giornata nonostante alcuni recuperi del primo turno ancora da disputare, mentre in Francia il PSG riparte da campione d’Europa. La Bundesliga, invece, inizierà soltanto venerdì 28 agosto.

Premier League: Arsenal campione, subito Newcastle-Liverpool

La Premier League 2026/27 prende il via venerdì 21 agosto con l’Arsenal campione d’Inghilterra impegnato all’Emirates contro il neopromosso Coventry City. I Gunners arrivano all’appuntamento dopo il netto 3-0 rifilato al Manchester City nel Community Shield. Tra le gare più attese spicca Newcastle-Liverpool, in programma domenica alle 17:30, mentre il nuovo Manchester City di Enzo Maresca debutta in campionato contro il Bournemouth. Il turno si chiuderà lunedì sera con il derby londinese tra Fulham e Chelsea.

Venerdì 21 agosto

Arsenal-Coventry City, ore 21:00

Sabato 22 agosto

Hull City-Manchester United, ore 13:30

Everton-Crystal Palace, ore 16:00

Ipswich Town-Sunderland, ore 16:00

Nottingham Forest-Leeds United, ore 16:00

Brentford-Tottenham, ore 18:30

Domenica 23 agosto

Brighton-Aston Villa, ore 15:00

Manchester City-Bournemouth, ore 15:00

Newcastle-Liverpool, ore 17:30

Lunedì 24 agosto

Fulham-Chelsea, ore 21:00

Liga: Real Madrid e Barcellona finalmente in campo

Situazione particolare in Liga, dove la seconda giornata prende il via mentre il primo turno non è ancora stato completato. Real Madrid e Barcellona faranno infatti il loro esordio stagionale nel weekend, prima di recuperare successivamente le partite rinviate della giornata inaugurale. Il Real Madrid di José Mourinho sarà impegnato sabato sera sul campo dell’Espanyol, mentre il Barcellona campione in carica giocherà domenica a Elche. Da seguire anche Atlético Madrid-Villarreal.

Giovedì 20 agosto

Rayo Vallecano-Alavés, ore 21:00

Venerdì 21 agosto

Betis-Real Sociedad, ore 21:00

Sabato 22 agosto

Athletic Club-Siviglia, ore 17:00

Valencia-Celta Vigo, ore 19:30

Espanyol-Real Madrid, ore 21:30

Domenica 23 agosto

Atlético Madrid-Villarreal, ore 17:00

Getafe-Racing Santander, ore 19:30

Elche-Barcellona, ore 21:30

Lunedì 24 agosto

Osasuna-Levante, ore 19:30

Málaga-Deportivo, ore 21:30

Ligue 1: il PSG riparte dal Rennes

Anche la Ligue 1 2026/27 alza il sipario nel weekend. Il PSG, campione d’Europa in carica, esordirà domenica sera al Parco dei Principi contro il Rennes, in una sfida tutt’altro che semplice. I parigini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nel Trophée des Champions contro il Lens. Proprio il Lens sarà protagonista sabato pomeriggio contro l’Auxerre, mentre il Marsiglia inaugurerà ufficialmente la stagione venerdì sera contro lo Strasburgo.

Venerdì 21 agosto

Marsiglia-Strasburgo, ore 20:45

Sabato 22 agosto

Lens-Auxerre, ore 17:15

Le Mans-Brest, ore 20:45

Nizza-Lorient, ore 20:45

Tolosa-Lione, ore 20:45

Troyes-Paris FC, ore 20:45

Domenica 23 agosto

Angers-Lilla, ore 15:00

Le Havre-Monaco, ore 17:15

PSG-Rennes, ore 20:45

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