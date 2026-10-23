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BUDAPEST, HUNGARY - MAY 31: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images)
Calcio Estero

Calcio estero, il programma del weekend: Barcellona-Real Madrid vale una stagione

Ott 23, 20262 Lettura

Il calcio europeo si prepara a vivere uno dei weekend più attesi della stagione. Tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 offriranno un programma ricco di grandi appuntamenti, con scontri diretti che potrebbero cambiare gli equilibri nelle rispettive classifiche.

Barcellona-Real Madrid vale una stagione

Tutti gli occhi saranno puntati sul Clásico tra Barcellona e Real Madrid, in programma domenica alle 21:00 al Camp Nou. I blaugrana stanno dominando la Liga con nove vittorie in altrettante partite, 27 punti e ben 39 gol realizzati. Il Real Madrid, terzo a sei lunghezze di distanza, è già chiamato a una prova decisiva: una sconfitta porterebbe il distacco dalla vetta a nove punti. Una sfida che potrebbe indirizzare la corsa al titolo, mentre l’Atlético Madrid, secondo, proverà ad approfittarne affrontando il Deportivo.

Il programma completo della 10ª giornata

Venerdì 23 Ottobre, 21:00
Alavés vs Málaga

Sabato 24 Ottobre, 14:00
Rayo Vallecano vs Elche

Domani, Sabato 24 Ottobre, 16:15
Racing Santander vs Espanyol

Sabato 24 Ottobre, 18:30
Valencia vs Villarreal

Sabato 24 Ottobre, 21:00
Atlético Madrid vs Deportivo

Domenica 25 Ottobre, 14:00
Athletic Club vs Getafe

Domenica 25 Ottobre, 16:15
Celta Vigo vs Betis

Domenica 25 Ottobre, 18:30
Real Sociedad vs Levante

Domenica 25 Ottobre, 21:00
Barcellona vs Real Madrid

Lunedì 26 Ottobre, 21:00
Siviglia vs Osasuna

Manchester City a caccia dell’ottava vittoria

In Premier League il Manchester City continua a dettare legge. La formazione di Guardiola guida la classifica con 21 punti, frutto di sette vittorie consecutive, e sabato alle 13:30 farà visita all’Aston Villa per provare a mantenere il percorso perfetto.

L’Arsenal, secondo a tre punti di distanza, ospita l’Everton, mentre alle 18:30 Stamford Bridge sarà il teatro del derby londinese tra Chelsea e Tottenham, con i Blues intenzionati a consolidare il quarto posto e gli Spurs alla ricerca di una svolta dopo un avvio deludente. Domenica attenzione anche a Liverpool-Brighton, confronto tra due squadre in piena corsa per le posizioni europee, e Manchester United-Bournemouth.

Il programma completo dell’8ª giornata

Venerdì 23 Ottobre, 21:00
Ipswich Town vs Nottingham Forest

Sabato 24 Ottobre, 13:30
Aston Villa vs Manchester City

Sabato 24 Ottobre, 16:00
Coventry City vs Fulham

Sabato 24 Ottobre, 16:00
Arsenal vs Everton

Sabato 24 Ottobre, 18:30
Chelsea vs Tottenham

Domenica 25 Ottobre, 15:00
Hull City vs Brentford

Domenica 25 Ottobre, 15:00
Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Domenica 25 Ottobre, 15:00
Manchester United vs AFC Bournemouth

Domenica 25 Ottobre, 15:00
Crystal Palace vs Newcastle

Domenica 25 Ottobre, 17:30
Sunderland vs Leeds

Bayern Monaco e Dortmund si giocano il primato

Situazione particolarmente equilibrata in Bundesliga, dove Bayern Monaco e Borussia Dortmund condividono la vetta con 14 punti, seguiti a una sola lunghezza da Friburgo e Bayer Leverkusen. Il big match è in programma domenica alle 17:30, quando il Bayern Monaco farà visita al Friburgo, terzo in classifica. Un confronto diretto che potrebbe rivoluzionare le prime posizioni. Il Borussia Dortmund proverà invece ad approfittarne sabato sera contro l’Eintracht Francoforte, mentre il Leverkusen sarà impegnato domenica sul campo dell’Hoffenheim.

Il programma completo della 7ª giornata

Venerdì 23 Ottobre, 20:30
Stoccarda vs Borussia M’Gladbach

Sabato 24 Ottobre, 15:30
RB Lipsia vs Elversberg

Sabato 24 Ottobre, 15:30
Mainz vs Werder Brema

Sabato 24 Ottobre, 15:30
Colonia vs Schalke 04

Sabato 24 Ottobre, 15:30
Augsburg vs Union Berlino

Sabato 24 Ottobre, 15:30
Paderborn 07 vs Amburgo

Sabato 24 Ottobre, 18:30
Borussia Dortmund vs Eintracht

Domenica 25 Ottobre, 15:30
Hoffenheim vs Leverkusen

Domenica 25 Ottobre, 17:30
Friburgo vs Bayern Monaco

Cinque squadre in testa: PSG-Lione può cambiare tutto

Ancora più sorprendente la situazione in Ligue 1, dove cinque squadre condividono il primo posto con 14 punti: Lione, PSG, Paris FC, Lilla e Monaco. Il calendario propone due scontri diretti di altissimo livello. Domenica alle 15:00 si giocherà Monaco-Lilla, mentre alle 20:45 il Paris Saint-Germain ospiterà il Lione nel big match che chiuderà l’ottava giornata. Una situazione di equilibrio rarissima, con il Rennes, sesto a un solo punto dalla vetta, pronto a inserirsi nella lotta per il primato.

Il programma completo della 8ª giornata

Venerdì 23 Ottobre, 20:45
Brest vs Nizza

Sabato 24 Ottobre, 20:45
Lens vs Paris FC

Domenica 25 Ottobre, 15:00
Monaco vs Lilla

Domenica 25 Ottobre, 17:15
Auxerre vs Le Mans

Domenica 25 Ottobre, 17:15
Olympique Marsiglia vs Le Havre

Domenica 25 Ottobre, 17:15
Angers vs Lorient

Domenica 25 Ottobre, 17:15
Tolosa vs Troyes

Domenica 25 Ottobre, 17:15
Rennes vs Racing Strasburgo

Domenica 25 Ottobre, 20:45
PSG vs Lione

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