Calcio Estero: Il programma del weekend, big match Liverpool-Man City

Bundesliga- Dopo il poker rifilato all’Hoffenheim, il Bayern Monaco vola in classifica, salendo a 45pt. Stasera ci sarà l’anticipo che aprirà la 20°giornata del campionato tedesco, e la squadra di Flick affronterà in trasferta l’Hertha Berlino, fresca dell’arrivo di Sami Khedira, ma con alle spalle ben tre sconfitte di fila e che naviga in acque poche serene, a pari punti con la terzultima.

Le pretendenti al trono (in ordine di classifica), il Lipsia, il Wolfsburg, l’Eintracht, il Leverkusen, il Dortmund e il Gladbach, hanno vinto tutte tranne i rossoneri che sono caduti in casa della seconda per 1-0. In base al risultato di oggi, a maggior ragione se i Bavaresi dovessero perdere punti, le altre, per continuare a inseguire l’ambitissimo primo posto o meglio ancora accorciare le distanze, dovranno portarsi a casa il bottino della vittoria. Il Lipsia se la vedrà fuori casa con lo Schalke 04 ultima in classifica e ormai destinata alla retrocessione salvo un’incredibile impresa. I lupi del Wolfsburg se la giocheranno anch’essi in trasferta contro l’Ausburg che dopo essere andata in vantaggio ha perso con il Dortmund. Le aquile dell’Eintracht sfideranno l’Hoffenheim, il quale dopo essere stato fermato dalla prima in classifica dopo due vittorie di fila, vuole ritornare a vincere. Il Leverkusen in casa contro lo Stoccarda vorrà riscattarsi. Stessa cosa vale per la squadra capitanata da Haaland che dopo un periodo no è ritornata alla vittoria, cosa che vorrà continuare a fare, in trasferta contro il Friburgo. Infine il Gladbach affronterà il Colonia in casa.

Il programma completo della 20°giornata di Bundesliga

05.02 20.00 Hertha-Bayern Monaco

06.02 15.30 Ausburg-Wolfsburg

06.02 15.30 Friburgo-Borussia Dortmund

06.02 15.30 Schalke 04-RB Lipsia

06.02 15.30 Leverkusen-Stoccarda

06.02 15.30 Mainz-Union Berlino

06.02 18.30 Borussia M’Gladbach-Colonia

07.02 15.30 Hoffenheim-Eintracht

07.02 18.00 Arminia Bielefed-Werder Brema

La Liga- L’Atletico Madrid di Simeone pur con 2 partite in meno, comanda la classifica allungando ulteriormente dal Real Madrid che clamorosamente è stato sconfitto in casa dal Levante, nonostante fosse andato in vantaggio con Asensio al 13esimo con un uomo in meno. Insomma, vedendo anche le difficoltà avute ai gironi di UCL, non una buona annata per adesso quella dei Blancos.

Insegue il Barcellona di Messi che ha messo a segno 5 vittorie nelle ultime 5 giocate, ma anche con un partita in meno e una in più rispetto ai Colchoneros, i 10 punti di distacco iniziano a pesare. I Blaugrana dovranno fare i conti contro il Betis al Villamarin. Il Siviglia a solo 1 punto dai Blaugrana e da 3 successi consecutivi, affronterà il Getafe fermo a metà classifica. Un’aria diversa tira nel Villareal e nella Real Sociedad che non vincono da 3 giornate: il primo viene da 3 pareggi e la seconda da 1 sconfitta e 2 pari.

Il programma completo della 22°giornata de La Liga

05.02 21.00 Alavés-Valladolid

06.02 14.00 Levante-Granada

06.02 16.15 Huesca-Real Madrid

06.02 18.30 Elche-Villareal

06.02 21.00 Siviglia-Getafe

07.02 14.00 Real Sociedad-Cadice

07.02 16.15 Atletico Bilbao-Valencia

07.02 18.30 Osasuna-Elbar

07.02 21.00 Betis-Barcellona

08.02 21.00 Atlético Madrid-Celta Vigo

Premier League- Durante il turno infrasettimale c’è stato un Manchester City che si è riconfermato primo vincendo 2-0 contro il Burnley, chi ha insaccato ben 9 reti al povero Southmpton come lo United, chi a sorpresa ha perso in casa contro il Brighton come la squadra di Klopp, e infine chi come ieri ha vinto il suo primo derby Londinese da allenatore del Chelsea come Tuchel. Ma neanche il tempo di riprendere fiato che già da domani si ricomincia. E soprattutto ci si prepara al grande match tra Liverpool e Manchester City ad Anfield, dove gli umori di tutte e due le squadre sono ben diversi, se la prima dopo tanti passi falsi e punti persi ha intenzione di portarsi a casa quella che sarebbe un’importantissima vittoria, dall’altro lato i Citizens vorrebbero continuare la striscia positiva restando in vetta alla classifica. Delle inseguitrici chi se la vedrà peggio saranno i Red Devils che sfideranno l’Everton di Ancelotti tornato alla vittoria contro la neopromossa Leeds, dopo un pareggio e una sconfitta. Poi il Leicester terza se la giocherà in trasferta contro il Wolverhampton, e infine le due squadre londinesi contro le ultime due della classifica.

Il programma completo della 23°giornata di Premier League

06.02 13.30 Aston Villa-Arsenal

06.02 16.00 Burnley-Brighton & Hove Albion

06.02 16.00 Newcastle-Southampton

06.02 18.30 Fulham-West Ham

06.02 21.00 Manchester United-Everton

07.02 13.00 Tottenham-West Bromwich Albion

07.02 15.00 Wolverhampton-Leicester City

07.02 17.30 Liverpool-Manchester City

07.02 20.15 Sheffield United-Chelsea

08.02 21.00 Leeds-Crystal Palace

Ligue 1- Dopo essere stato fermato dal Lorient, terzultima in classifica, il PSG nonostante Mercoledì sia ritornato a vincere contro il Nimes, adesso si ritrova terzo a -3 dalla capolista Lilla che ha approfittato della battuta d’arresto dei Parigini. La squadra di Pochettino affronterà in trasferta il Marsiglia che proverà a strappare qualche punto visto la situazione complicata in cui si trova (zero vittorie nelle ultime 5) pur essendo a metà classifica. Il Lilla se la sfiderà in trasferta contro il Nantes (quest’ultimo in zona rossa) il Lione con lo Strasburgo a quota 25pt che non vince da 3 giornate e il Monaco con il Nimes ultimo. Le prime due in classifica sulla carta ce l’avranno facile, riusciranno a mantenere le distanze dal Psg o a sorpresa si faranno sorpassare?

Il programma completo della 24°giornata di Ligue 1

06.02 17.00 Lorient-Reims

06.02 19.00 Lione-Racing Strasburgo

06.02 21.00 Lens-Rennes

07.02 13.00 Brest-Bordeaux

07-02 15.00 Nimes-Monaco

07.02 15.00 Montpellier-Digione

07.02 15.00 St-Étienne-Mets

07.02 15.00 Nizza-Angers

07.02 17.00 Nantes-Lilla

07.02 21.00 Olympique Marsiglia-PSG