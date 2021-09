Calcio Estero: Il programma del weekend, c’è Chelsea-Man City

Bundesliga– La 6° giornata di Bundesliga si aprirà venerdì sera con un testacoda: il Bayern Monaco, primo in classifica (13 punti) e con il miglior attacco del campionato, affronterà il Greuther Furth, ultimo della classe e con la peggior difesa. I ragazzi di Nagelsmann, che nell’ultimo turno hanno rifilato 7 reti al Bochum, si preparano ad un’altra goleada. Il Wolfsburg allenato da Van Bommel è la sorpresa di questo inizio di stagione: vanta gli stessi punti dei Bavaresi e zero sconfitte. Cercherà di consolidare il proprio stato di forma in casa dell’Hoffenheim.

Il Borussia Dortmund, terzo con 12 punti, sarà invece ospite del Borussia Monchengladbach che attualmente occupa la terzultima posizione. Il bomber Haaland – a quota 7 gol in 5 gare – e compagni sono a caccia della quinta vittoria consecutiva. Altra sfida interessante del weekend di Bundes è sicuramente Bayern Leverkusen-Mainz: le due squadre sono appaiate a 10 punti in classifica e cercheranno la vittoria per godersi la momentanea quarta posizione in solitudine.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 6° GIORNATA DI BUNDESLIGA

24.09. 20:30 Greuther Furth-Bayern Monaco

25.09. 15:30 Leverkusen-Mainz

25.09. 15:30 Eintracht-Colonia

25.09. 15:30 Lipsia-Hertha

25.09. 15:30 Hoffenheim-Wolfsburg

25.09. 15:30 Union Berlin-Arminia Bielefeld

25.09. 18.30 M’gladbach-Borussia Dortmund

26.09. 15:30 Bochum-Stoccarda

26.09. 17:30 Friburgo-Augsburg

Premier League– Il 6° turno di Premier prevede grandi emozioni: la classifica dice che Chelsea, Manchester United e Liverpool sono al comando con 13 punti a testa. Chelsea e Manchester City, le due finaliste della scorsa Champions League, scenderanno in campo a Stamford Bridge nell’anticipo di sabato pomeriggio. Con un’eventuale vittoria, i Citizens sarebbero pronti a vendicare la sconfitta subita a Porto il 29 Maggio e a tentare l’aggancio ai Blues in classifica. Il Manchester di Ronaldo arriva da una doppia sfida con il West Ham tra campionato e Coppa di Lega. La vittoria rocambolesca dello scorso weekend – ottenuta all’Olympic Stadium all’ultimo respiro grazie a DeGea – è stata seguita dalla sconfitta per 0-1 all’Old Trafford in Carabao Cup. Ecco perché lo United non può sottovalutare la sfida casalinga contro l’Aston Villa.

Lo stesso discorso vale per il Liverpool: vietato pensare che la trasferta con il Brentford sia una passeggiata. La squadra neopromossa staziona al 9° posto e ha già steso per 2-0 i Gunners di Arteta al debutto davanti al proprio pubblico. Arsenal e Tottenham si contenderanno il derby di Londra lontane dalla vetta. Entrambe le squadre stanno deludendo: l’Arsenal, dopo aver perso i primi tre match stagionali, ha vinto le ultime due sfide di Premier League per 1-0 contro i modesti Burnley e Norwich; gli Spurs arrivano da due sconfitte consecutive e hanno fretta di far sbloccare Harry Kane, ancora a secco di gol in campionato. Il Monday Night Crystal Palace-Brighton è da tenere sottocchio. Gli ospiti sono al momento la sorpresa di questo campionato: 4° posto con 12 punti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 6° GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

25.09. 13:30 Chelsea-Manchester City

25.09. 13:30 Manchester United-Aston Villa

25.09. 16:00 Everton-Norwich

25.09. 16:00 Leeds-West Ham

25.09. 16:00 Leicester-Burnley

25.09. 16:00 Watford-Newcastle

25.09. 18:30 Brentford-Liverpool

26.09. 15:00 Southampton-Wolves

26.09. 17:30 Arsenal-Tottenham

27.09. 21:00 Crystal Palace-Brighton

LaLiga– All’alba del 7°turno del campionato spagnolo scricchiola già la panchina di Koeman. Il suo Barcellona, dopo la pesante caduta per 3-0 dinnanzi al Bayern Monaco in Champions League, ha collezionato due pareggi con i modesti Granada (1-1) e Cadice (0-0) nell’ultimo turno infrasettimanale di Liga. Una vittoria condita da una grande prova è tutto ciò che occorre al Barça contro il Levante per scacciare la crisi e salvare il posto dell’allenatore olandese. In casa Merengues si vive molto più serenamente invece: imbattuto da inizio stagione, il Real Madrid sabato sera ospita il Villareal per mantenere la testa della classifica. Occhio a “El Submarino Amarillo” però, che arriva al Bernabeu con una sola vittoria stagionale e tanta voglia di rivalsa. L’ Atletico Madrid di Simeone, secondo in classifica, va a fare visita all’Alaves ultimo; dopo il 2-1 rifilato in settimana al Getafe, i Colchoneros cercano un altro successo per mettere pressione alla squadra di Ancelotti.

Valencia-Athletic Bilbao si preannuncia una sfida molto avvincente tra due club che puntano alla qualificazione in Europa League. Il Siviglia, terzo e con una gara in meno, aspetta l’Espanyol al Sanchez Pizjuan per dare continuità al 3-1 di mercoledì sul Valencia e rimanere in zona Champions.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 7° GIORNATA DE LA LIGA

25.09. 14:00 Deportivo Alaves-Atletico Madrid

25.09. 16:15 Valencia-Athletic Bilbao

25.09 18.30 Siviglia-Espanyol

25.09 21:00 Real Madrid-Villareal

26.09. 14:00 Mallorca-Osasuna

26.09. 16:15 Barcellona-Levante

26.09. 18:30 Rayo Vallecano-Cadice

26.09. 18:30 Real Sociedad-Elche

26.09. 21:00 Real Betis-Getafe

27.09. 21:00 Celta Vigo-Granada

Ligue 1– 21 punti in 7 gare per il PSG che dunque arriva a bottino pieno alle porte dell’8° giornata di campionato. Gli ultimi due successi – con Lione e Metz – sono giunti solo a tempo scaduto e la vicenda del mancato saluto tra Messi e Pochettino non fa dormire sonni tranquilli ai parigini. Inoltre, “la pulce” ha saltato l’ultimo turno per un fastidio al ginocchio e per la sfida di sabato sera al Parco dei Principi con il Montpellier non è ancora certa la sua presenza.

I campioni in carica del Lille, invece, non se la passano affatto bene: posizione numero 14 e soli 8 punti fino ad ora. Questo weekend cercheranno il trionfo in trasferta a Strasburgo per risalire la classifica. Attenzione alle sfide Lione-Lorient (6° e 4°) e Marsiglia-Lens (2° e 5°), quattro squadre racchiuse in 3 punti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 8° GIORNATA DI LIGUE 1

25.09. 17:00 Saint Etienne-Nizza

25.09. 19.00 Strasburgo-Lille

25.09. 21.00 Lione-Lorient

25.09. 21:00 PSG-Montpellier

26.09 13:00 Bordeaux-Rennes

26.09 15:00 Brest-Metz

26.09. 15:00 Reims-Nantes

26.09. 15:00 Troyes-Angers

26.09. 17:00 Clermont-Monaco

26.09. 20:45 Marsiglia-Lens