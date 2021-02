Calcio Estero: Il programma del weekend, c’è Chelsea-United 

Premier League- Il Liverpool non dà segnali di ripresa in campionato, perdendo così anche contro l’Everton che non vinceva ad Anfield dal ’99 e un derby dal 2010. I Reds, oltre ad essere stati raggiunti a pari punti (40) dalla squadra di Ancelotti, si trovano a -5 dalla zona Champions e con alle spalle 4 sconfitte di fila. La svolta potrebbe arrivare in trasferta contro l’ultima in classifica, ma per non rischiare di perdere clamorosamente il treno Europa, vincere diventa obbligatorio. Salendo c’è il Chelsea, che dopo la sua striscia di risultati positivi viene fermato da un pareggio per la seconda volta nella guida di Tuchel dal Southampton. Dopo l’importante vittoria in Champions League, Martedì contro l’Atletico, per i Blues ci sarà un’altra sfida complicata in casa contro lo United, secondo, e dove quest’ultimo viene da un periodo fatto da alti e bassi e in cerca di continuità. Si noteranno i 6 punti di differenza o se la combatteranno fino all’ultimo?

Segue a sorpresa il West Ham che fin qui sta svolgendo un’ottima stagione. Dopo due successi di fila, affronterà il temuto Manchester City, primo, a 10 punti dal secondo posto e con nessuna voglia di fermarsi, chissà possa riuscire a strappare qualche punto oppure l’incredibile forza e qualità dei singoli avranno la meglio. Infine ci sono i Foxes a quota 49 insieme ai Red Devils, dove anch’essi vengono da due vittorie di fila e che giocheranno la prossima contro l’Arsenal, squadra di mezza classifica e con una sola vittoria nelle ultime 5.

Il programma completo della 26°giornata di Premier League

27.02 13.30 Manchester City-West Ham

27.02 16.00 West Bromwich Albion-Brighton & Hove Albion

27.02 18.30 Leeds-Aston Villa

27.02 21.00 Newcastle-Wolverhampton

28.02 13.00 Crystal Palace-Fulham

28.02 13.00 Leicester City-Arsenal

28.02 15.00 Tottenham-Burnley

28.02 17.30 Chelsea-Manchester United

28.02 20.15 Sheffield United-Liverpool

01.03 21.00 Everton-Southampton

Bundesliga- Il Bayern Monaco dopo il pareggio contro l’Arminia inciampa sull’Eintracht, trovandosi così a soli 2 punti di vantaggio dal Lipsia. Dopo la goleada in UCL, dovrà rimettersi in sesto anche in campionato dove qualche assenza si è fatta sentire. I Bavaresi giocheranno in casa contro il Colonia, squadra di bassa classifica che viene da due sconfitte e con 3 punti in più dal terzultimo posto. Il Lipsia dall’altro lato continua a vincere e a guadagnare qualcosa sulla prima. Affronterà il Gladbach di Marco Rose, il quale non trova la vittoria da 4 partite, l’ultima risalente al 22 Gennaio contro il Dortmund.

Il Wolfsburg a quota 42, dopo il pareggio proprio contro il Gladbach, è riuscito a rimettersi in carreggiata calando un bel tris ai danni dell’Arminia Bielefeld. I Lupi sfideranno l’Hertha Berlino, che sono in cerca di punti per provare a staccarsi dalla zona rossa. L’Eintracht partita dopo partita continua a vincere, e dopo aver battuto il Bayern, al momento la squadra più forte del mondo, sono pronti a battagliare con chiunque per tentare così di ambire a qualcosa di più o semplicemente tenendo un distacco importante sul Leverkusen quinto. Il Bayer su 5 gare ne ha vinte solamente una, attaccato da dietro dal Dortmund, per non rischiare di essere sorpassato dalla sfida contro il Friburgo dovrà uscirne illeso.

Proprio il Dortmund, dopo il poker rifilato allo Schalke 04, affronterà un’altra squadra altrettanto in difficoltà ma che è riuscita a strappare un punto ai nemici del Bayern. Si farà a sorpresa fermare o il gioiellino norvegese li annienterà a suon di goal?

Il programma completo della 23°giornata di Bundesliga

26.02 20.30 Werder Brema-Eintracht

27.02 15.30 Bayern Monaco-Colonia

27.02 15.30 Stoccarda-Schalke 04

27.02 15.30 Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld

27.02 15.30 Wolfsburg-Hertha

27.02 18.30 RB Lipsia-Borussia M’Gladbach

28.02 13.30 Union Berlino-Hoffenheim

28.02 15.30 Mainz-Ausburg

28.02 18.00 Leverkusen-Friburgo

La Liga- L’Atlético Madrid sembrava ormai irraggiungibile, e invece ora si trova solo a +3 dal secondo posto. Il “pistolero” sembra aver perso qualche colpo. Nelle ultime 5 i Colchoneros hanno alternato pareggi, vittorie e una sconfitta rimediata la scorsa giornata in casa contro il Levante. Per continuare a credere nel titolo e mantenere o aumentare la distanza, sono chiamati alla vittoria già dalla prossima, dove affronteranno il Villareal in casa sua. Una partita non proprio semplice dato anche il periodo difficile dell’avversario nonostante sia sesto e a 4 punti dalla zona Europa.

Dall’altra parte i cugini del Real a quota 52 continuano a vincere e a prendere punti sulla squadra allenata dal Cholo. Ma anche per loro si prospetta una partita dura nel posticipo serale del Lunedì contro la Real Sociedad, dove l’unico vantaggio sarà quello di sapere già il risultato delle avversarie e permettersi così di preparare la gara al meglio. Segue il Barcellona a 50pt, il quale dopo essersi inceppato in un pareggio la scorsa settimana, ha vinto Mercoledì il recupero contro l’Elche sfornando ben 3 reti. Anche i Blaugrana se la vedranno dura nella sfida contro il Siviglia in trasferta.

Insomma, le prime 6 dovranno affrontarsi tra di loro, chissà cosa ne uscirà fuori e soprattutto chissà se cambierà qualcosa in classifica.

Il programma completo della 25°giornata de La Liga

26.02 21.00 Levante-Atletico Bilbao

27.02 14.00 Eibar-Huesca

27.02 16.15 Siviglia-Barcellona

27.02 18.30 Alavés-Osasuna

27.02 21.00 Getafe-Valencia

28.02 14.00 Celta Vigo-Valladolid

28.02 16.15 Cadice-Betis

28.02 18.30 Granada-Elche

28.02 21.00 Villareal-Atlético Madrid

01.03 21.00 Real Madrid-Real Sociedad

Ligue 1- Dopo aver regalato spettacolo in Champions, il PSG non riesce a fare la stessa cosa in campionato dove cade in casa contro il Monaco per 2 a 0. Fermo a quota 54 (terzo), vede la vetta allontanarsi di più. La cosa positiva però è che il campionato è ancora lungo, 4 punti non sono tantissimi e quindi c’è tempo per recuperare, a partire già dalla prossima dove giocherà contro il Digione, ultimo, e destinato alla retrocessione (salvo una grande impresa). D’altro canto il Lilla approfitta della sconfitta dei parigini, vince contro il Lorient e vola in classifica. Ottimo momento per “i mastini” che però devono comunque restare vigili. Per mantenere questo distacco, riuscendo forse in futuro a strappare il titolo al PSG, la squadra di Galtier è chiamata alla vittoria in casa contro lo Strasburgo.

Tra i due litiganti c’è il Lione, che si trova in mezzo, a -3 dalla prima e a +1 dalla terza. Dopo essere stato fermato dal Montpellier, si è subito rimesso a posto vincendo l’ultima fuoricasa per 3 a 2 contro il Brest. I Les Gones affronteranno il Marsiglia che si trova a -14 dal quarto posto, e oltre a venire da un pareggio, ne ha vinta solo una nelle ultime 5. Infine il Monaco, il quale dopo aver vinto al Parco Dei Principi, vuole dare continuità a questa ultima vittoria, provando a portarsi 3 punti a casa contro il Brest, squadra di metà classifica.

Il programma completo della 27°giornata di Ligue 1

26.02 21.00 Rennes-Nizza

27.02 13.00 Bordeaux-Metz

27.02 17.00 Digione-PSG

28.02 13.00 Monaco-Brest

28.02 15.00 Nimes-Nantes

28.02 15.00 Lorient-St-Étienne

28.02 15.00 Angers-Lens

28.02 15.00 Reims-Montpellier

28.02 17.00 Lilla-Racing Strasburgo

28.02 21.00 Olympique Marsiglia-Lione