Calcio Estero: Il programma del weekend, in Francia c’è Lione-Lilla

Ligue 1- Il PSG vince in extremis contro il St-Étienne e vola a -1 dal Lilla che contro il Montpellier non è riuscito ad andare oltre l’1-1. I Parigini dopo aver assistito allo stop del Lilla, non potevano non cogliere l’occasione di accorciare le distanze, e così dopo una partita stile montagne russe, dove prima sono passati in svantaggio al 78esimo e poi sul 2-1 al 92esimo si sono fatti raggiungere, a 10 secondi dalla fine è stata la testata di Maurito a regalare al PSG una vittoria importantissima per la classifica. Gli uomini di Pochettino nel 34esimo turno di campionato saranno impegnati nella trasferta contro il Metz, al quale mancano pochi punti per la salvezza matematica e che nelle ultime 5 partite ne ha guadagnati solo 2.

D’altro canto il Lilla dopo questo incidente di percorso, dovrà lottare con le unghie e con i denti per tenersi stretto il primo posto. Le avversarie sono lì e il distacco è minimo. A questo proposito domenica sera i ragazzi allenati da Galtier sfideranno il Lione quarto a -3 al Parc OL. Una gara fondamentale per entrambi i club, dove qualora quest’ultimo avrebbe la meglio cambierebbero tutte le carte in tavola. Infine il Monaco terzo a quota 68 per tenere il passo degli altri dopo il tris rifilato al Bordeaux e con alle spalle 4 vittorie consecutive è chiamato alla vittoria contro l’Angers.

Il programma completo della 34°giornata di Ligue 1

23.04 21.00 Remis-Olympique Marsiglia

24.04 13.00 St-Étienne-Brest

24.04 17.00 Metz-PSG

25.04 13.00 Nizza-Montpellier

25.04 15.00 Lorient-Bordeaux

25.04 15.00 Rennes-Digione

25.04 15.00 Racing Strasburgo-Nantes

25.04 15.00 Lens-Nimes

25.04 17.05 Angers-Monaco

25.04 21.00 Lione-Lilla

Bundesliga- Per aggiudicarsi in anticipo il nono scudetto consecutivo e il 31esimo della sua storia, al Bayern basta una vittoria sabato pomeriggio contro il Mainz oppure una sconfitta o un pareggio del Lipsia. Quest’ultimo, che non vince da due partite, per consolidare la seconda posizione dalla gara contro lo Stoccarda, il quale a sua volta viene da 3 ko, ne dovrà uscire con i 3 punti in tasca. Per quanto riguarda gli ultimi due posti disponibili per la Champions e uno per l’Europa League, è guerra tra Wolfsburg (57), Eintracht (56) e Dortmund (52). Il primo e il terzo si scontreranno in una sfida all’ultimo sangue.

Se gli uomini di Glasner sono alla ricerca di punti per non farsi strappare il posto, quelli di Terzic sono chiamati a vincerle tutte per cercare poi a fine stagione di rientrare tra le prime 4. Il terzo incomodo Eintracht contro il Leverkusen ha la possibilità di piazzarsi terzo. Per farlo però dovrà vincere e sperare dall’altra parte in un pareggio o in una sconfitta de “i lupi”. Il Leverkusen d’altro canto a -5 dal Dortmund per continuare a credere nell’Europa League dovrà anch’esso vincere le prossime partite e poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata proprio contro il Dortmund.

Il programma completo della 31°giornata di Bundesliga

23.04 20.30 Augsburg-Colonia

24.04 15.30 Friburgo-Hoffenheim

24.04 15.30 Union Berlino-Werder Brema

24.04 15.30 Mainz-Bayern Monaco

24.04 15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund

24.04 18.30 Leverkusen-Eintracht

25.04 15.30 RB Lipsia-Stoccarda

25.04 18.00 Borussia M’Gladbach-Arminia Bielefeld

Premier League- Il City è ormai ad un passo dal settimo titolo d’Inghilterra e nel mentre questo weekend avrà la possibilità di mettere in bacheca già il primo trofeo stagionale (Coppa Di Lega) contro il Tottenham. E dato l’esonero di Mourinho, Guardiola sfiderà il giovane e esordiente Ryan Mason. Passando all’altro Manchester, lo United contro il Burnley ha raggiunto il suo quinto successo consecutivo e vista la distanza notevole di 7 punti dal terzo posto, può permettersi di concentrarsi maggiormente sulla semifinale di Europa League contro la Roma giovedì prossimo. Prima però in campionato affronterà il Leeds fuoricasa, una partita da non sottovalutare che ha visto la squadra di Marcelo Bielsa fermare il Liverpool.

Al terzo posto il Leicester dopo due sconfitte ieri sera ha trovato la via della vittoria per 3-0 contro il West Bromwich riuscendo così a staccarsi di 4 punti dal Chelsea. Per mantenerlo o magari aumentare la distanza, i Foxes dovranno battere in casa il Crystal Palace fermo a metà classifica. Proprio il Chelsea non è riuscito ad approfittare della sconfitta del West Ham e così invece di superarlo di 3 punti adesso si trovano entrambi a quota 55. L’incontro tra queste due squadre è previsto per sabato alle 18.30 e si prospetta una sfida importante dove uno può scavalcare l’altro. L’andata finì 3-0 in favore dei Blues, chissà come andrà a finire all’Olympic Stadium. Anche il Liverpool che qualche mese fa sembrava lontano dall’Europa se avesse vinto contro il neopromosso Leeds, avrebbe avuto gli stessi punti dei due club citati in precedenza. I Reds per provare ad avvicinarsi ulteriormente o sorpassare qualcuno dovranno vincere contro il Newcastle.

Il programma completo della 33°giornata di Premier League

23.04 21.00 Arsenal-Everton

24.04 13.30 Liverpool-Newcastle

24.04 18.30 West Ham-Chelsea

24.04 21.00 Sheffield United-Brighton & Hove Albion

25.04 13.00 Wolverhampton-Burnley

25.04 15.00 Leeds-Manchester United

25.04 20.00 Aston Villa-West Bromwich Albion

26.04 21.00 Leicester City-Crystal Palace

LaLiga- L’Atlético Madrid resiste, e dopo essere ritornato alla vittoria contro l’ultima in classifica Eibar prendendo anche 2 punti sul Real, trionfa anche nel turno infrasettimanale contro l’Huesca per 2-0 dominando la partita e facendo ben 12 tiri in porta. Nell’attesa del recupero del Barcellona (il quale potrebbe andare a -2 dalla prima posizione) i Colchoneros saranno impegnati contro l’Atletico Bilbao. Dopo aver vinto la Coppa del RE e ieri contro il Getafe a suon di goal, i Blaugrana metteranno il 100% per strappare il primato agli uomini del Cholo. La prima delle ultime 7 tappe è la trasferta contro il Villarreal, il quale è alla ricerca di punti preziosi per un posto che vale l’Europa League. Di questa lotta al titolo ne fa parte anche il Real che dopo aver perso punti con il Getafe, lo stesso che ne ha presi 5 dal Barça, ha rifilato un tris al Cadice. I Blancos giocheranno contro il Betis. Volendo il Siviglia a -1 dagli uomini di Koeman che però hanno una gara in meno, se continuerà ad avere questo ritmo può considerarsi un avversario temibile da scudetto. I Palanganas sarannò impegnati in casa contro il Granada.

Anche la lotta all’Europa League rimane super aperta e oltre al Villarreal, ci sono la Real Sociedad e il Betis. Con quest’ultimo che viene da ben 4 pareggi e che la prossima affronterà la squadra di Zidane in una gara a dir poco complicata. Tra i due litiganti che giocheranno partite abbastanza toste, la Real Sociedad nel posticipo serale del Lunedì pur essendo in trasferta non dovrebbe riscontrare particolari problemi contro l’Eibar.

Il programma completo della 32°giornata de LaLiga

24.04 14.00 Elche-Levante

24.04 16.15 Valladolid-Cadice

24.04 18.30 Valencia-Alavés

24.04 21.00 Real Madrid-Betis

25.04 14.00 Huesca-Getafe

25.04 16.15 Villarreal-Barcellona

25.04 18.30 Celta Vigo-Osasuna

25.04 18.30 Siviglia-Granada

25.04 21.00 Atletico Bilbao-Atlético Madrid

26.04 21.00 Eibar-Real Sociedad