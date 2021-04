Calcio Estero: Il programma del weekend, in Francia c’è PSG-Lilla

Premier League- Mancano 9 giornate alla fine del campionato e il City già sente il profumo del settimo titolo d’Inghilterra, considerati i ben 14 punti di distacco dallo United (a cui manca una partita) ormai si aspetta solo la matematica. I Citizens saranno impegnati nella sfida in trasferta contro il Leicester, una gara impegnativa vista la goleada subìta all’andata (2-5). I Red Devils al secondo posto con solo un punto di distacco dal terzo, vincendo la prossima in casa contro il Brighton potrebbero approfittarsi della dura partita che spetta ai Foxes, dove quest’ultimi rischiano di perdere punti.

Distante di 5 punti il Chelsea per tenersi stretta la quarta posizione e non rischiare di perderla dopo un pareggio in casa del Leeds, aprirà la 30°giornata di Premier contro il West Bromwich penultimo e a -10 dalla salvezza. Inseguono il West Ham, il Tottenham, il Liverpool e l’Everton. Il primo al momento è in Europa League, ma il sogno chiaramente sarebbe la Champions. Per gli Spurs e i Reds che conoscono molto bene questa competizione piazzarsi al quarto posto è un obbligo. Anche l’Everton di Ancelotti a quota 46 non si tira certo indietro. Insomma possiamo dire che se il primato non si discute, ci sarà invece da battagliare per l’ultimo posto disponibile per entrare nell’Europa che conta dove potrebbero esserci anche sorprese.

Il programma completo della 30°giornata di Premier League

03.04 13.30 Chelsea-West Bromwich Albion

03.04 16.00 Leeds-Sheffield United

03.04 18.30 Leicester City-Manchester City

03.04 21.00 Arsenal-Liverpool

04.04 13.00 Southampton-Burnley

04.04 15.05 Newcastle-Tottenham

04.04 17.30 Aston Villa-Fulham

04.04 20.30 Manchester United- Brighton & Hove Albion

05.04 19.00 Everton-Crystal Palace

05.04 21.15 Wolverhampton-West Ham

Bundesliga- Dopo la sosta nazionali in Bundesliga si prospettano due partite intrigranti, ovvero RB Lipsia-Bayern e Dortmund-Eintracht. Nella prima gli uomini di Nagelsmann puntano ad avvicinarsi al primo posto (lontano di 4pt) occupato dai Bavaresi. E visto il risultato dell’andata (3-3) dove non si sono risparmiati regalando spettacolo, si preannuncia una lotta all’ultimo sangue. Nella seconda gara invece c’è in palio il quarto posto valido l’accesso alla prossima Champions League, al momento la squadra in vantaggio di 4pt è l’Eintracht. Il Dortmund per non rischiare di allontanarsi sempre di più è chiamato ad accorciare le distanze e per questo avrà bisogno dei goal del suo gioiellino norvegese, nella speranza che i minuti spesi in Nazionali non pesino sulle gambe.

In terza posizione il Wolfsburg a quota 51 e con alle spalle 2 vittorie di fila affronterà in casa il Colonia, terzultimo, il quale si trova in piena corsa salvezza e quindi alla ricerca di punti preziosi che gli farebbero molto comodo. Infine il Leverkusen sesto a -3 dalla zona Europa dopo due ko sfiderà (escludendo clamorosi scenari) l’ormai retrocesso Schalke 04. L’ultima vittoria dei “Werkself” risale a quasi un mese fa contro il Gladbach. Proprio quest’ultimo dopo parecchie sconfitte ha finalmente trovato la vittoria, ma la scalata verso l’Europa è davvero tosta.

Il programma completo della 27°giornata di Bundesliga

03.04 15.30 Leverkusen-Schalke 04

03.04 15.30 Borussia Dortmund-Eintracht

03.04 15.30 Mainz-Arminia Bielefeld

03.04 15.30 Wolfsburg-Colonia

03.04 15.30 Ausburg-Hoffenheim

03.04 18.30 RB Lipsia-Bayern Monaco

03.04 20.30 Borussia M’Gladbach-Friburgo

04.04 15.30 Stoccarda-Werder Brema

04.04 18.00 Union Berlino-Hertha

La Liga- A meno 10 giornate dalla fine e dopo questo stop dovuto alle Nazionali, l’Atlético Madrid per uscirne vincitore a Maggio ha il compito di tenere duro e soprattutto di trovare la continuità nelle vittorie, cosa che è mancata nelle ultime 5 partite dove ha alternato successi e pareggi. I ragazzi del Cholo saranno impegnati nella trasferta contro il Siviglia, squadra che gode di una buona posizione in classifica e che è reduce da un pareggio contro il Valladolid clamorosamente grazie alla rete del suo portiere Bounou al 94esimo.

Dietro ai Colchoneros di 4pt il Barcellona vincendone una dopo l’altra dimostra di essere lì e di aspettare solo un passo falso degli avversari così da poter accorciare il distacco e in futuro di riuscire a strappare anche il primo posto. I Blaugrana non dovrebbero riscontrare particolari problemi in casa contro il Valladolid. D’altro canto il Real Madrid terzo e distante di soli due punti nonostante i 6 che lo separano dal primato può considerarsi ancora in lotta. I Blancos per non abbandonare questa corsa a 3 alla conquista del titolo dovranno portarsi a casa 3 punti contro l’Elche che lotta per non retrocedere. Infine la Real Sociedad, il Betis ( tutti e due a pari punti) e il Villareal ( a meno 2) si giocano il posto per l’Europa League.

Il programma completo della 29°giornata de La Liga

02.04 21.00 Levante-Huesca

03.04 14.00 Granada-Villarreal

03.04 16.15 Real Madrid-Eibar

03.04 18.30 Osasuna-Getafe

04.04 14.00 Alavés-Celta Vigo

04.04 16.15 Elche-Betis

04.04 18.30 Cadice-Valencia

04.04 21.00 Siviglia-Atlético Madrid

05.04 21.00 Barcellona-Valladolid

07.04 21.00 Real Sociedad-Atletico Bilbao

Ligue 1- In Ligue 1 alla 31esima giornata è scontro tra titani PSG-Lilla, due squadre a pari punti che si giocano il primo posto in classifica. Per gli uomini di Galtier sarà la partita più importante della stagione dove per porre fine al dominio di ogni anno dei parigini sarà importantissimo uscirne vincitori dal Parco Dei Principi. Nel 2017 fu il Monaco ad interrompere la striscia vincente del PSG, ma ora a distanza di esattamente 10 anni dall’ultima volta ci riuscirà il Lilla? Staremo a vedere…

Ma attenzione al Lione che dopo un pareggio e una sconfitta, a -3 da “I Mastini” vincendo in trasferta contro il Lens potrebbe agganciarli in seconda posizione qualora questi incassassero una sconfitta. Occhio però anche al Monaco quarto a un solo punto dai “Les Gones”.Insomma nel campionato francese non manca di certo il divertimento. Comunque andrà a finire qualcuno inevitabilmente perderà terreno. Ormai manca poco e i punti si faranno sempre più pesanti.

Il programma completo della 31°giornata di Ligue 1

03.04 13.00 Monaco-Metz

03.04 17.00 PSG-Lilla

03.04 21.00 Lens-Lione

04.04 13.00 Angers-Montpellier

04.04 15.00 Nantes-Nizza

04.04 15.00 Reims-Rennes

04.04 15.00 Lorient-Brest

04.04 15.00 Bordeaux-Racing Strasburgo

04.04 17.05 Nimes-St-Étienne

04.04 21.00 Olympique-Digione