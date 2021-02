Calcio Estero: Il programma del weekend, c’è Liverpool-Everton

Bundesliga – Il Bayern Monaco dopo le due partite settimanali valide per il “Mondiale per club” sembra aver accusato il colpo, dimostrando così stanchezza che ha portato a prendere un solo punto contro l’Arminia Bielefeld partendo già da una situazione di svantaggio per 2 a 0 ma poi riuscendo a strappare il 3-3. Gli uomini di Flick affronteranno l’Eintracht (terzo) in casa loro, i quali vengono da un periodo particolarmente positivo segnato da più vittorie consecutive.

Attenzione quindi ora al Lipsia, secondo in classifica, che con la vittoria contro l’Ausburg e il passo falso dei Bavaresi, ha guadagnado 2 punti sulla prima portandosi così a -5 dalla vetta. A seguire il Wolfsburg che interrompe la sua striscia di successi di fila pareggiando contro il M’Gladbach in una sfida senza reti, e che giocherà la prossima contro l’Arminia.

Il Leverkusen andrà in trasferta contro l’Ausburg dopo un pareggio amaro contro il Mainz nei minuti finali nonostante stesse vincendo 2-0. E infine il Dortmund che si trova in una fase altalenante venendo anch’essa da un pareggio contro l’Hoffenheim, proverà a riprendersi contro lo Schalke 04 in fondo alla classifica e con un destino forse già segnato, una partita sulla carta facile, ma si sa, il calcio regala sorprese.

Il programma completo della 22°giornata di Bundesliga

19.02 20.30 Arminia Bielefeld-Wolfsburg

20.02 15.30 Eintracht-Bayern Monaco

20.02 15.30 Colonia-Stoccarda

20.02 15.30 Borussia M’Gladbach-Mainz

20.02 15.30 Friburgo-Union Berlino

20.02 18.30 Schalke 04-Borussia Dortmund

21.02 13.30 Ausburg-Leverkusen

21.02 15.30 Hertha-RB Lipsia

21.02 18.00 Hoffenheim-Werder Brema

Premier League – Lo United non riesce ad andare oltre l’1-1 in trasferta contro il West Bromwich, togliendosi così la possibilità di stare al passo del City che continua a vincere. La sfida tra Mourinho e Guardiola la vince quest’ultimo, calando un bel tris ai danni degli Spurs. I Citizens giocheranno la prossima gara contro l’Arsenal all’Emirates Stadium che non vince in casa da ben 1 mese. Mentre i Red Devils dall’altra parte dopo due pareggi di fila per non correre il rischio di essere scavalcati perdendo così il secondo posto, dovranno provare a vincere contro il Newcastle in casa.

Ancora un altro tonfo dei Reds che cadono contro il Leicester facendosi rimontare nel giro di 4 minuti, con lo zampino ancora una volta di Alisson che ci mette del suo per complicare le cose al Liverpool. Gli uomini di Klopp dopo aver vinto questa settimana la gara d’andata degli ottavi di finale di UCL contro il Lipsia, sperano di tornare in forma anche in campionato dove al momento si trovano fuori a -2 dalla zona europa e con 3 sconfitte di fila alle spalle. E quale migliore occasione per mandare un segnale già a partire dal derby contro l’Everton di Ancelotti dove anch’esso non si trova proprio in splendida forma, alternando vittorie, pareggi e sconfitte.

In ottima forma si trova invece la squadra di Tuchel, che successo dopo l’altro sfiderà in trasferta il Southampton fermo a 29 punti da già troppe giornate, a +9 dalla zona rossa ma comunque alla ricerca di punti preziosi per cercare la svolta al più presto.

Il programma completo della 25°giornata di Premier League

19.02 21.00 Wolverhampton-Leeds

20.02 13.30 Southampton-Chelsea

20.02 16.00 Burnley-West Bromwich Albion

20.02 18.30 Liverpool-Everton

20.02 21.00 Fulham-Sheffield United

21.02 13.00 West Ham-Tottenham

21.02 15.05 Aston Villa-Leicester City

21.02 17.30 Arsenal-Manchester City

21.02 20.00 Manchester United-Newcastle

22.02 21.00 Brighton & Hove Albion-Crystal Palace

La Liga – L’Atlético Madrid nonostante qualche intoppo e con una gara in meno, comanda la classifica a +6 dai cugini del Real. I Colchoneros hanno vinto sabato scorso contro il Granada, ma hanno pareggiato Mercoledì la gara di recupero contro il Levante, squadra che dovranno affrontare nuovamente domani nella partita di ritorno.

Il Real Madrid dall’altro lato con dietro 3 vittorie consecutive è alla ricerca della quarta in trasferta contro il Valladolid, terzultimo, costretto a prendere più punti possibili per non sprofondare nell’abisso insieme alle ultime due. Segue il Barcellona, che in campionato vuole continuare a far bene dopo la batosta per 4-1 subìta in Champions al Camp Nou.

I Blaugrana affronteranno il Cadice, il quale viene da un periodo difficile, a +3 dalla zona rossa e che proverà a strappare qualche punto approfittando della possibile stanchezza degli avversari viste le energie spese Martedì in coppa. Infine il Siviglia, reduce anch’essa da una sconfitta in UCL ma con la voglia di continuare a far bene nella Liga dove sfiderà l’Osasuna fuoricasa, che viene da due successi di fila.

Il programma completo della 24°giornata de La Liga

19.02 21.00 Betis-Getafe

20.02 14.00 Elche-Eibar

20.02 16.15 Atlético Madrid-Levante

20.02 18.30 Valencia-Celta Vigo

20.02 21.00 Valladolid-Real Madrid

21.02 14.00 Barcellona-Cadice

21.02 16.15 Real Sociedad-Alavés

21.02 18.30 Huesca-Granada

21.02 21.00 Atletico Bilbao-Villareal

22.02 21.00 Osasuna-Siviglia

Ligue 1 – Il PSG dopo il poker contro il Barcellona al Camp Nou grazie anche alla tripletta della giovane stella Mbappè che non ha fatto pesare l’assenza di Neymar, è pronto a riprendersi il primato in Ligue 1, quindi se fin qui il Lilla ha fatto sogni tranquilli, da ora in poi ci sarà da preoccuparsi. Il distacco è di un solo punto e i Parigini non aspettano altro che un passo falso. Il Lilla se la giocherà contro il Lorient, a +1 dalla zona retrocessione e che alterna vittorie e pareggi.

Mentre il PSG sfiderà in casa il Monaco, quarto a 49pt, che dopo un periodo positivo è stato fermato proprio dal Lorient riuscendo ad agganciare all’ultimo il pareggio per 2-2. Nonostante il Lorient si trovi in un posto preoccupante, sa come dare fastidio in casa alle prime, prima pareggiando contro il Lione poi addirittura vincendo contro il PSG, l’ultima fresca con il Monaco e ora chissà cosa preserverà al Lilla.

Infine il Lione blocca la sua striscia positiva frenando bruscamente in casa contro il Montpellier. I Les Gones, terzi, per mantenere il distacco di 3pt dal Monaco o per un eventuale sorpasso ai danni del PSG sono chiamati alla vittoria nell’anticipo di stasera contro il Brest.

Il programma completo della 26°giornata di Ligue 1

19.02 21.00 Brest-Lione

20.02 13.00 St-Étienne-Reims

20.02 17.00 Nantes-Olympique Marsiglia

21.02 13.00 Montpellier-Rennes

21.02 15.00 Nizza-Metz

21.02 15.00 Lens-Digione

21.02 15.00 Racing Strasburgo-Angers

21.02 15.00 Nimes-Bordeaux

21.02 17.05 Lorient-Lilla

21.02 21.00 PSG-Monaco