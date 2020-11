Calcio estero: Il programma del weekend, in Premier c’è Mou vs Guardiola

PREMIER LEAGUE – Conclusa la pausa per le nazionali, torna in campo la Premier League, dove sono due le partite di cartello della nona giornata: ad Anfield si incontrano Liverpool e Leicester, con la squadra di Klopp che è preceduta in classifica di una sola lunghezza dalle Foxes, in testa con 18 punti; l’altro match clou è sicuramente quello tra Tottenham e Manchester City, perché quando si affrontano Mourinho e Guardiola non è mai una sfida banale: gli Spurs, 17 punti in classifica, sognano la vetta, mentre l’allenatore catalano, fresco di rinnovo fino al 2023, cerca lo sgambetto al rivale di sempre per recuperare punti e posizioni in classifica.

Con 16 punti in classifica, segue il Southampton che affronta i Wolves al Molineux, mentre le due squadre appaiate a quota 15 punti, Chelsea e Aston Villa, affrontano rispettivamente Newcastle e Brighton. L’Everton di Ancelotti, reduce da tre sconfitte consecutive e fermo a 13 punti, sfida un Fulham alla ricerca di punti salvezza a Craven Cottage. L’Arsenal di Arteta fa compagnia in classifica al City con 12 punti e affronta la difficile trasferta contro il Leeds di Marcelo Bielsa, fermo a 10 punti in classifica, proprio come l’altra squadra di Manchester, lo United, che affronta il West Brom a Old Trafford. In coda alla graduatoria ci sono Burnley, 2 punti, e Sheffield, ultima con un punto, entrambe ospitano due formazioni londinesi, rispettivamente Crystal Palace e West Ham.

Il programma completo della 9ª giornata di Premier League

21.11. 13.30 Newcastle – Chelsea

21.11. 16.00 Aston Villa – Brighton

21.11. 18.30 Tottenham – Manchester City

21.11. 21.00 Manchester United – West Brom

22.11. 13.00 Fulham – Everton

22.11. 15.00 Sheffield – West Ham

22.11. 17.30 Leeds – Arsenal

22.11. 20.15 Liverpool – Leicester

23.11. 18.30 Burnley – Crystal Palace

23.11. 21.00 Wolves – Southampton

LIGA – In Liga si gioca la decima giornata, sempre in attesa dei recuperi per poter avere una classifica completa, la Real Sociedad capolista con 20 punti e il miglior attacco del campionato affronta il Cadice, sesto con 14 punti. Il Villarreal, secondo con 18 punti, ospita il Real Madrid di Zidane, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta di Valencia, ma comunque quarto con 16 punti. Al terzo posto c’è l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone con 17 punti in classifica e due gare da recuperare, impegnato nel match più atteso di giornata contro il Barcellona di Koeman, 11 punti ma con sette partite disputate.

Il Granada, quinto con 14 punti e una partita in meno, ospita il Valladolid, mentre il Betis, settimo con 12 punti, è impegnato nella trasferta di Bilbao contro l’Athletic. Il Valencia cerca continuità e, dopo aver battuto il Real, affronta l’Alaves; un’altra squadra in cerca di continuità è il Siviglia di Lopetegui: i vincitori dell’ultima Europa League hanno conquistato 10 punti in sette partite sin qui e ospitano il Celta Vigo, che ha cambiato allenatore durante la sosta, affidando la squadra a Coudet. Huesca e Levante, ultime con 6 punti, cercano punti preziosi rispettivamente contro Osasuna ed Elche.

Il programma completo della 10ª giornata di Liga

20.11. 21.00 Osasuna – Huesca

21.11. 14.00 Levante – Elche

21.11. 16.15 Villarreal – Real Madrid

21.11. 18.30 Siviglia – Celta Vigo

21.11. 21.00 Atletico Madrid – Barcellona

22.11. 14.00 Eibar – Getafe

22.11. 16.15 Cadice – Real Sociedad

22.11. 18.30 Granada – Valladolid

22.11. 21.00 Alaves – Valencia

23.11. 21.00 Ath. Bilbao – Betis

BUNDESLIGA – In Germania si riparte dall’ottava giornata di Bundesliga. Dopo la vittoria al Signal Iduna Park di Dortmund, il Bayern Monaco è tornato da solo in testa alla classifica con 18 punti e riprende la sua corsa ospitando il Werder Brema. Dietro ai campioni d’Europa in carica, con 16 punti, c’è il Lipsia, miglior difesa del campionato con 4 reti subite e atteso dalla trasferta di Francoforte contro l’Eintracht. A quota 15 punti, ci sono due squadre che hanno messo in mostra un ottimo calcio, ovvero Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

I gialloneri sono ospiti dell’Herta Berlino, mentre la squadra di Lucas Alario, 7 gol in altrettante partite, affronta l’Arminia Bielefeld. Continua la favola dell’Union Berlino, quinta con 12 punti, attesa dalla trasferta di Colonia, alla ricerca di punti salvezza vista la penultima posizione e i tre soli punti conquistati finora. A Gelsenkirchen si affrontano Schalke e Wolfsburg, i padroni di casa non hanno ancora vinto in questo campionato e ha tre punti in classifica, mentre la squadra di Glasner è imbattuta ed ha conquistato 11 punti. Il Borussia Möenchengladbach, anch’esso con 11 punti, ospita l’Augsburg, che di punti ne ha 10. Sfida di metà classifica quella tra Hoffenheim e Stoccarda, rispettivamente 7 e 10 punti. Il Magonza fanalino di coda con un punto è atteso dalla trasferta contro il Friburgo.

Il programma completo della 8ª giornata di Bundesliga

21.11. 15.30 Bayern Monaco – Werder Brema

21.11. 15.30 Borussia Möenchengladbach – Augsburg

21.11. 15.30 Hoffenheim – Stoccarda

21.11. 15.30 Schalke – Wolfsburg

21.11. 15.30 Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen

21.11. 18.30 Eintracht – Lipsia

21.11. 20.30 Herta Berlino – Borussia Dortmund

22.11. 15.30 Friburgo – Magonza

22.11. 18.00 Colonia – Union Berlino

LIGUE 1 – In Francia è stata rinviata la partita tra Marsiglia e Nizza, a causa di un focolaio di Covid-19 scoppiato nel gruppo squadra dei rossoneri. L’undicesima giornata vede il PSG, capolista solitaria con 24 punti, affrontare il Monaco, sesto con 17 punti, allo stadio Louis II. Segue i parigini con 19 punti il Lille di Galtier, impegnato con il Lorient in casa. Al terzo posto ci sono Rennes e Marsiglia con 18 punti; i bretoni, dopo la sconfitta con il PSG, ospitano il Bordeaux, mentre, come detto, la squadra di Villas-Boas non scenderà in campo.

Segue con 17 punti il Lione di Rudi Garcia, atteso dalla trasferta contro l’Angers, 16 punti. Il Montpellier, 17 punti, sfida lo Strasburgo, penultimo con 6 punti. Per quanto riguarda le squadre che si trovano a metà classifica, il Metz, decimo con 15 punti, è ospite del Nantes, 11 punti, mentre il Lens, 14 punti, affronta il Digione, ultimo in classifica con 4 punti e in piena rivoluzione visto l’avvicendamento in panchina tra Jobard e Linares. Sfida salvezza tra Reims e Nimes rispettivamente a quota 9 e 8 punti in classifica.

Il programma completo della 11ª giornata di Ligue 1

20.11. 19.00 Rennes – Bordeaux

20.11. 21.00 Monaco – Paris Saint-Germain

21.11. 17.00 Brest – Saint-Etienne

21.11. 21.00 Marsiglia – Nizza

22.11. 13.00 Nantes – Metz

22.11. 15.00 Digione – Lens

22.11. 15.00 Montpellier – Strasburgo

22.11. 15.00 Reims – Nimes

22.11. 17.00 Angers – Lione

22.11. 21.00 Lille – Lorient