Calcio estero: Il programma del weekend, in Premier c’è Utd-Arsenal

PREMIER LEAGUE – Nel campionato inglese si gioca la settima giornata e torna la sfida a distanza tra le due squadre di Liverpool, che si dividono la testa della classifica con 13 punti: i Reds ospitano il West Ham ad Anfield, mentre l’Everton è impegnato sul campo del Newcastle. Restano appaiate con 12 punti in classifica Aston Villa e Leicester; i Villains, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale contro il Leeds, cercano il riscatto contro il Southampton, mentre il Leicester, trascinato da Jamie Vardy, affronta proprio la squadra di Bielsa, sesta con 10 punti.

Il Tottenham di Josè Mourinho, quinto con 11 punti, affronta il Brighton e cerca la prima vittoria in casa in campionato. Sfida tra due squadre che vogliono fare il salto di qualità per puntare in alto, quella tra Wolves e Crystal Palace, entrambe a quota 10 punti in classifica. Il Manchester United, autore di una partenza lanciata nel girone di Champions, cerca di risalire la china anche in Premier, dove ha raccolto solo 7 punti, ma si trova di fronte l’Arsenal di Arteta, tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei giornate.

Il Chelsea, 9 punti, è invece ospite del Burnley, in coda alla classifica con 1 punto. Il Manchester City, con 8 punti, è atteso dallo Sheffield, che ha messo paura al Liverpool sabato scorso, ma ha ancora solo un punto in classifica. Scontro nelle retrovie tra Fulham e West Brom, rispettivamente con uno e tre punti in classifica.

Il programma completo della 7ª giornata di Premier League

30.10. 21.00 Wolves – Crystal Palace

31.10. 13.30 Sheffield United – Manchester City

31.10. 16.00 Burnley – Chelsea

31.10. 18.30 Liverpool – West Ham

01.11. 13.00 Aston Villa – Southampton

01.11. 15.00 Newcastle – Everton

01.11. 17.30 Manchester United – Arsenal

01.11. 20.15 Tottenham – Brighton

02.11. 18.30 Fulham – West Brom

02.11. 21.00 Leeds – Leicester

LIGA – In attesa delle molte partite da recuperare, in Liga si gioca l’ottava giornata. La Real Sociedad, avversaria del Napoli in Europa League, guida ancora la classifica con 14 punti e viene ospitata dal Celta Vigo. Il Real Madrid, che segue con 13 punti dopo la vittoria nel Clasico di settimana scorsa, torna in campo a Valdebebas contro l’Huesca. Il Granada, 13 punti come il Real, affronta il Levante, attualmente penultimo con 4 punti. Più indietro c’è solo il Valladolid con 3 punti, che gioca in trasferta col Villarreal, quarto con 12 punti.

L’Atletico Madrid di Simeone, 11 punti in classifica con 10 gol fatti e uno subito, cerca i tre punti contro l’Osasuna, partito bene con 10 punti. Il Barcellona, dopo la vittoria contro la Juve in Champions League, è alla ricerca dei tre punti anche in campionato, dove ha conquistato solo 7 punti in 5 partite e dove affronta l’Alaves. Siviglia e Valencia, in chiara difficoltà in questo inizio di campionato con 7 punti, cercano il riscatto contro Ath. Bilbao e Getafe. Sfida molto aperta quella tra Eibar e Cadice, rispettivamente con 8 e 11 punti in classifica.

Il programma completo della 8ª giornata di Liga

30.10. 21.00 Eibar – Cadice

31.10. 14.00 Real Madrid – Huesca

31.10. 16.15 Ath. Bilbao – Siviglia

31.10. 18.30 Osasuna – Atletico Madrid

31.10. 21.00 Alaves – Barcellona

01.11. 14.00 Betis – Elche

01.11. 16.00 Celta Vigo – Real Sociedad

01.11. 18.30 Granada – Levante

01.11. 21.00 Valencia – Getafe

02.11. 21.00 Villarreal – Valladolid

BUNDESLIGA – In Germania, la capolista Lipsia, 13 punti in 5 giornate, affronta in trasferta il Borussia Moenchengladbach, sesto con 8 punti e reduce da un pareggio in Champions contro il Real Madrid. Ad una lunghezza di distanza dal Lipsia, continua la corsa di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambe uscite vincenti dall’impegno europeo; i bavaresi, trascinati dal capocannoniere Lewandowski(10 gol in 5 partite), sono impegnati sul campo del Colonia, mentre la squadra di Lucien Favre viene ospitata dall’Arminia Bielefeld.

Il Bayer Leverkusen, imbattuto con 9 punti in classifica, affronta il Friburgo, 6 punti in classifica come l’Union Berlino, che gioca in trasferta contro l’Hoffenheim, 7 punti, anche grazie al rendimento di Andrej Kramaric, autore di 6 gol in 5 partite. Eintracht e Werder Brema, entrambe con 8 punti in classifica, si sfidano a Francoforte; lo Stoccarda, anch’esso con 8 punti, affronta a Gelsenkirchen lo Schalke, penultimo con un solo punto in classifica. Il Magonza, atteso dall’Augsburg, è l’unica squadra ancora ferma a 0 punti nei maggiori campionati europei.

Il programma completo della 6ª giornata di Bundesliga

30.10. 20.30 Schalke – Stoccarda

31.10. 15.30 Eintracht – Werder Brema

31.10. 15.30 Colonia – Bayern Monaco

31.10. 15.30 Augsburg – Magonza

31.10. 15.30 Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund

31.10. 18.30 Borussia Moenchengladbach – Lipsia

01.11. 15.30 Friburgo – Bayer Leverkusen

01.11. 18.00 Herta Berlino – Wolfsburg

02.11. 20.30 Hoffenheim – Union Berlino

LIGUE 1 – Il weekend di Ligue 1 si apre con la notizia del rinvio della partita tra Marsiglia e Lens a causa della positività al Covid-19 di 11 giocatori degli ospiti. In testa alla classifica ci sono Paris Saint-Germain e Lille con 18 punti; i parigini sono impegnati nella trasferta col Nantes, mentre il Lille è atteso dalla sfida contro il Lione, sesto con 13 punti. Il Rennes, terzo con 15 punti, affronta in casa il Brest, 9 punti, frutto di tre vittorie e cinque sconfitte.

Si prospetta aperta la partita tra Angers e Nizza, rispettivamente 13 e 14 punti. Il Monaco, dopo la pesante sconfitta contro il Lione, torna in campo ospitando il Bordeaux allo Stade Louis II. Il Metz del centravanti rivelazione di questo inizio di stagione Ibrahima Niane, autore di 6 gol che sono valsi gli 11 punti in classifica, è ospite del Nimes; sfide nella zona bassa della classifica con il Reims che ospita lo Strasburgo e il Digione che sfida il Lorient.

Il programma completo della 9ª giornata di Ligue 1

31.10. 17.00 Rennes – Brest

31.10. 21.00 Nantes – Paris SG

01.11. 13.00 Saint-Etienne – Montpellier

01.11. 15.00 Angers – Nizza

01.11. 15.00 Digione – Lorient

01.11. 15.00 Nimes – Metz

01.11. 15.00 Reims – Strasburgo

01.11. 17.00 Monaco – Bordeaux

01.11. 21.00 Lille – Lione