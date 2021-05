Calcio Estero: Il programma del weekend, Lille ad un passo dal titolo

Bundesliga – Il Bayern Monaco stende il Gladbach e si laurea campione di Germania per la nona volta consecutiva e per la 31esima volta nella sua storia. I bavaresi dopo 2 stagioni e ben 7 titoli conquistati salutano il tecnico Hans Flick. Se la lotta al primato ha già avuto un vincitore con 2 giornate di anticipo, quella per la Champions rimane ancora aperta. Con il Lipsia secondo a quota 64 e già aritmeticamente qualificato, le squadre che si giocano l’accesso nell’Europa che conta sono tre mentre i posti due. Wolfsburg (60), Dortmund (58) e Eintracht (57) si daranno battaglia fino all’ultimo e fino a che la matematica non condannerà uno di loro. Intanto lo scorso turno di campionato ha visto i “giallo-neri” trionfare sul Lipsia a pochi minuti dal 90esimo per 3-2. Una vittoria importantissima valida il momentaneo quarto posto.

Dall’altra parte gli uomini allenati da Hutter dopo il successo degli avversari, in casa contro il Mainz non sono riusciti a rispondere a tono e sono scivolati così in quinta posizione a -1. Per “le aquile” dopo questo incidente di percorso non gli è concesso più di sbagliare. Contro lo Schalke 04 già retrocesso è doveroso vincere. Nel caso alla fine della stagione ci fosse un ex aequo, a livello di scontri diretti l’Eintracht Francoforte è favorito con il Borussia D, mentre con il Wolfsburg conterà la differenza reti. Quest’ultimo inoltre con le “vespe” è spacciato, quindi è fortemente sconsigliato arrivare a pari punti e mettere al più presto il sigillo tra le prime quattro. Per concludere possiamo dire che il calcio è bello anche perchè regala sorprese, quindi chissà chi la spunterà.

Il programma completo della 33°giornata di Bundesliga

15.05 15.30 Arminia Bielefeld-Hoffenheim

15.05 15.30 Hertha-Colonia

15.05 15.30 Augsburg-Werder Brema

15.05 15.30 Schalke 04-Eintracht

15.05 15.30 Borussia M’Gladbach-Stoccarda

15.05 15.30 Leverkusen-Union Berlino

15.05 15.30 Friburgo-Bayern Monaco

16.05 18.00 Mainz-Borussia Dortmund

16.05 20.30 RB Lipsia-Wolfsburg

Ligue 1– Il Lille cala il tris contro il Lens e grazie anche al pareggio del PSG in casa del Rennes, alla squadra di Galtier basta una vittoria per aggiudicarsi il quarto scudetto (un traguardo che manca da esattamente 10 anni).”I Mastini” incontreranno un tranquillo St-Étienne che ha ottenuto già la salvezza. D’altro canto i parigini hanno commesso un passo falso e ora ,escluso clamorosi scenari, il titolo da Campione di Francia dista parecchio. Gli uomini di Pochettino contro il Reims sono chiamati comunque alla vittoria perchè alle spalle il Monaco a -2 potrebbe regalargli brutte sorprese. Oltre a guardare avanti però, i ragazzi di Kovac devono dare un’occhiata anche dietro al Lione che a -1 gli sta alle calcagne. Sulla carta dovrebbero vincere entrambi. I primi incontreranno il Nimes, mentre il secondo nel proprio stadio accoglierà il Rennes.

Ma non è finita qui, in Francia si lotta anche per la Conference League e per la retrocessione. Per quanto riguarda la nuova competizione che inizierà la prossima stagione, in fila per un solo posto ci sono l’Olympique Marsiglia e il Lens a pari punti (56) e poi il Rennes a quota 55. La scorsa giornata hanno perso terreno tutte e tre, quindi in questo fine settimana dovranno fare di meglio. In merito invece alla zona rossa, con il Digione già condannato alla “Ligue 2”, i club che si giocano il posto sono: il Bordeaux (39), il Racing Strasburgo (38), il Lorient (38), e in forte pericolo il Nantes (37) e il Nimes (35) che non sono padroni del proprio destino ma anzi oltre a dover vincere devono sperare anche nel risultato degli avversari.

Il programma completo della 37°giornata di Ligue 1

16.05 21.00 Nimes-Lione

16.05 21.00 Nizza-Racing Strasburgo

16.05 21.00 Olympique Marsiglia-Angers

16.05 21.00 Lorient-Metz

16.05 21.00 PSG-Reims

16.05 21.00 Lilla-St-Étienne

16.05 21.00 Digione-Nantes

16.05 21.00 Montpellier-Brest

16.05 21.00 Bordeaux-Lens

16.05 21.00 Monaco-Rennes

Premier League – Il Liverpool dopo ben 7 anni espugna l’Old Trafford e torna in piena corsa Champions. I Reds adesso si trovano in quinta posizione a -4 dal Chelsea quarto. Inutile dire che malgrado non dipendi completamente da loro, essi hanno il dovere di provarci e di vincere le ultime tre, a partire da domenica pomeriggio in trasferta contro il West Bromwich matematicamente già in Championship. Gli uomini di Klopp con una partita in meno dai Blues, sono obbligati a sfruttare questa enorme occasione e andare così a -1. I ragazzi di Tuchel dall’altro lato vista la finale di “FA CUP”che dovranno giocare sabato pomeriggio contro il Leicester, hanno anticipato il 36esimo turno di campionato a mercoledì sera e dall’incontro con i Gunners ne sono usciti sconfitti.

Riguardo invece la lotta all’Europa League e Conference League, l’Everton contro l’Aston Villa, pareggiando, ha perso la possibilità di scavalcare il Tottenham e agganciare il West Ham a pari punti. Invece l’Arsenal che sembrava spacciato, adesso con la vittoria allo Stamford Bridge ha tutte le carte in regola per entrare in Europa (esclusa la Champions). Dopo aver perso contro il Leeds in trasferta, gli Spurs al 99,9% sono fuori dalla Coppa Campioni per il secondo anno consecutivo. E complice anche la “situazione pandemia”, per la squadra di Londra è anche e soprattutto un danno economico non essere tra le prime quattro. Opposti invece sono gli umori in casa City che in settimana grazie alla sconfitta dello United hanno vinto il settimo scudetto della storia e il terzo da quando è in carica il mister Josep Guardiola. Complimenti a loro.

Il programma completo della 35°giornata di Premier League

14.05 21.00 Newcastle-Manchester City

15.05 13.30 Burnley-Leeds

15.05 16.00 Southampton-Fulham

15.05 21.00 Brighton & Hove Albion- West Ham

16.05 13.00 Crystal Palace-Aston Villa

16.05 15.05 Tottenham-Wolverhampton

16.05 17.30 West Bromwich Albion-Liverpool

16.05 20.00 Everton-Sheffield United

LaLiga – L’Atlético Madrid dopo il pareggio contro il Barcellona e di quello anche tra il Real e il Siviglia, può tirare un sospiro di sollievo e continuare da solo a comandare il campionato spagnolo. I Colchoneros inoltre nel turno infrasettimanale sono ritornati a vincere e l’hanno fatto contro la Real Sociedad. Se da un lato però i Blancos sono riusciti a tenergli testa calando un bel poker al Granada, dall’altro i Blaugrana contro il Levante fuoricasa sono inciampati in un pareggio perdendo così due punti importanti per la volata scudetto. Questo 3-3 alla squadra di Messi può costargli caro, infatti all’Atlético per festeggiare a partire già da questo weekend basta vincere la prossima e sperare che le Merengues non vincano.

Infine per il quinto (56), sesto (55) e settimo (55) posto la situazione rimane ancora stabile. In questa giornata di campionato ci sarà chi affronterà squadre che lottano per non retrocedere come le prime due e chi come il Siviglia che punta a un piazzamento migliore del quarto posto anche se è già ampiamente qualificato in UCL. Quindi le partite non sono così scontate come può sembrare.

Il programma completo della 37°giornata de LaLiga

16.05 18.30 Real Sociedad-Valladolid

16.05 18.30 Alavés-Granada

16.05 18.30 Atletico Bilbao-Real Madrid

16.05 18.30 Villarreal-Siviglia

16.05 18.30 Atlético Madrid-Osasuna

16.05 18.30 Getafe-Levante

16.05 18.30 Betis-Huesca

16.05 18.30 Barcellona-Celta Vigo

16.05 18.30 Valencia-Eibar

16.05 18.30 Cadice-Elche