Calcio Estero: Il programma del weekend, occhi su Lipsia-Leverkusen

PREMIER LEAGUE – Dopo aver steccato le ultime 4 partite il Liverpool, ieri ha trovato la vittoria per 3-1 ai danni del Tottenham, andandosene a quota 37. I Reds per dare continuità e per lottare per lo scudetto, non possono permettersi di fermarsi nuovamente, per questo domenica dovranno vincere in trasferta contro il West Ham. Gli Spurs d’altro canto dopo aver subìto la batosta, per agganciare il quinto posto dovrà fare altrettanto, contro il Brighton & Hove Albion, in casa loro.

Il Leicester dopo aver perso il secondo posto pareggiando con l’Everton, è in cerca di rivincita. I Foxes se la giocheranno in casa contro la squadra neopromossa di Marcelo Bielsa, il quale sta svolgendo un bel campionato navigando nella media classifica a quota 26, +13 dalla zona rossa e che viene anche da una vittoria in trasferta contro il Newcastle. Anche lo United dopo essere stato fermato in casa dallo Sheffield United, perdendo così il primato, consegnandolo al City di Guardiola, vorrà ritornare ai vertici della classifica. I Red Devils se la giocheranno all’Emirates stadium, partita tutt’altro che semplice. I Citizens non hanno intenzione di perdere il primo posto, e data la distanza di solo un punto, dovranno portare a casa i 3 punti. Affronteranno la stessa squadra che ha battuto gli uomini di Solskjaer.

Il programma completo della 21esima giornata di Premier League

30.01 13.30 Everton-Newcastle

30.01 16.00 Crystal Palace-Wolverhampton

30.01 16.00 Manchester-Sheffield United

30.01 16.00 West Bromwich Albion-Fullham

30.01 18.30 Arsenal-Manchester United

30.01 21.00 Southampton-Aston Villa

31.01 13.00 Chelsea-Burnley

31.00 15.00 Leicester City-Leeds

31.01 17.30 West Ham-Liverpool

31.01 20.15 Brighton & Hove Albion- Tottenham

BUNDESLIGA – Dopo essere stati fermati rispettivamente dal Mainz e Wolfsburg, il Lipsia e il Leverkusen sono in cerca di riscatto. La squadra di Bosz tenterà di agganciare il secondo posto, mentre quella di Nagelsmann di allungare sulla terza. Ma attenti anche allo stesso Wolsfburg, che dopo il successo fuori casa, vorrà continuare questa striscia di partite positive. Al settimo posto il Borussia Dortmund fermo a quota 29pt dopo due battute d’arresto, ospita l’Ausburg, che dopo 3 ko era ritornata alla vittoria contro l’Union Berlino.

Fondamentale sarà l’aiuto del Norvegese Haaland per far uscire da questo brutto periodo la squadra di casa. Opposti sono invece gli umori del Gladbach e dell’Union Berlino, la prima viene da due vittorie di fila mentre la seconda da due sconfitte consecutive fuori casa. Se uno vuole ritornare in careggiata vincendo, l’altra per non essere scavalcata e restare tra le prime 5, dovrà fare altrettanto. Infine il Bayern Monaco capolista a +7 dalla seconda se le vedrà in casa contro l’Hoffenheim, di 20 punti è la differenza tra queste due squadre.

Il programma completo della 19esima giornata di Bundesliga

29.01. 20.30 Stoccarda-Mainz

30.01 15.30 Bayern Monaco-Hoffenheim

30.01. 15.30 Eintracht-Hertha

30.01 15.30 Union Berlino-Borussia M’Gladbach

30.01 15.30 Werder Brema-Shalke 04

30.01 15.30 Borussia Dortmund-Ausburg

30.01 18.30 RB Lipsia-Leverkusen

31.01 15.30 Colonia-Arminia Bielefed

31.01 18.00 Wolfsburg-Friburgo

LIGA -L’Atletico Madrid non ha intenzione di fermarsi, per questo vuole continuare a vincere, il Cadice dal canto suo dopo essere stata battuto dal Siviglia per 3-0, farà di tutto per strappare qualche punto alla prima in classifica. I Blancos e i Blaugrana incontreranno squadre di media classifica, e se vogliono continuare a lottare per il primato, non sarà consentito un passo falso.

Il Siviglia dopo l’acquisto di Papu Gomez, vuole cercare di rimanere tra le prime 4, per questo bisognerà continuare a far bene. In basso alla classifica il Valencia è a due punti dalla zona retrocessione, per mantenere o aumentare la distanza, è chiamata a vincere.

Il programma completo della 21esima giornata de La Liga

29.01 21.00 Valladolid-Huesca

30.01 14.00 Eibar-Siviglia

30.01 16.15 Real Madrid-Levante

30.01 18.30 Valencia-Elche

30.01 21.00 Villareal-Real Sociedad

31.01 14.00 Getafe-Alavés

31.01 16.15 Cadice-Atlético Madrid

31.01 18.30 Granada-Celta Vigo

31.01 21.00 Barcellona-Atletico Bilbao

01.02 21.00 Real Betis-Osasuna

LIGUE 1 – Il PSG e il Lilla primi a pari punti vengono da 3 vittorie consecutive, affronteranno squadre di bassa classifica anch’esse a pari punti. I parigini affronteranno fuori casa il Lorient, mentre i ragazzi di Gualtier se la giocheranno in casa con il Digione. Segue il Lione che dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 gare si trova a 43pt fresco di vittoria e segnando addirittura 5 reti in casa del St-étienne, vuole portarsi a casa quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva, se la sfiderà con il Bordeaux.

Al quarto posto il Monaco vuole continuare per questa strada dove fino ad ora ha collezionato quattro successi di fila, se la vedrà contro il Nantes che viene da una striscia di partite negative tra pareggi e sconfitte, e che è a +3 dalla zona salvezza. Les Canaris in cerca di punti preziosi, faranno di tutto per conquistarseli mettendo in difficoltà i biancorossi.

Il programma completo della 22esima giornata di Ligue 1

29.01 21.00 Lione-Bordeaux

30.00 17.00 Montepellier-Lens

30.01 21.00 Olimpique Marsiglia-Rennes

31.01 13.00 Nizza-St-étienne

31.01 15.00 Lorient-PSG

31.01 15.00 Brest-Metz

31.01 15.00 Angers-Nimes

31.01 15.00 Racing Strasburgo-Reims

31.01 17.00 Lilla-Digione

31.01 21.00 Nantes-Monaco