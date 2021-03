Calcio Estero: Il programma del weekend, quanti derby in Europa!

Bundesliga- Il Bayern di Flick dopo i due incidenti di percorso, torna a vincere contro il Colonia in casa, segnando la bellezza di 5 goal. Però nonostante questo, bisogna sottolineare la distanza di soli 2 punti che li separa dal secondo posto. I Baveresi in questo turno di campionato affronteranno i nemici del Dortmund, una gara tosta segnata da una rivalità storica. Può succedere di tutto. Saranno così bravi a proteggere il primato mantenendo il distacco, si faranno raggiungere o addirittura verranno sorpassati?

Intanto il Lipsia continua a collezionare vittorie, l’ultima contro il Gladbach pur soffrendo e pur trovandosi nel giro di 20 minuti sotto in casa per 2 a 0, trova la forza di rialzarsi completando così la rimonta al 93esimo per 3-2. Insomma, fermi in seconda posizione a quota 50pt non aspettano che un ulteriore passo falso dei rossi. La squadra di Nagelsmann, giocando prima, per rimanere aggrappati dovrà fare prima il suo. Sfiderà il Wolfsburg terzo che viene da due vittorie di fila.

Adesso passiamo all’Eintracht, il quale successo dopo l’altro e nonostante per i primi 45′ stesse vincendo, si è dovuto arrendere di fronte al Werder Brema, incassando così una sconfitta. Se vorrà tenersi stretto il quarto posto è chiamato alla vittoria casalinga contro lo Stoccarda decimo. Infine ci sarà una una sfida all’ultimo sangue tra il Leverkusen e il Gladbach dato il periodo negativo che stanno vivendo entrambe le squadre e quindi alla ricerca disperata di punti preziosi per tirare su il morale, provando così a lottare per qualche posto in Europa.

Il programma completo della 24°giornata di Bundesliga

05.03 20.30 Schalke 04-Mainz

06.03 15.30 Eintracht-Stoccarda

06.03 15.30 Friburgo-RB Lipsia

06.03 15.30 Hoffenheim-Wolfsburg

06.03 15.30 Borussia M’Gladbach-Leverkusen

06.03 15.30 Hertha-Ausburg

06.03 18.30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund

07.03 15.30 Colonia-Werder Brema

07.03 18.00 Arminia Bielefeld-Union Berlino

La Liga- L’Atlético Madrid dopo aver rimediato un pareggio e una sconfitta, si riprende vincendo con due goal di scarto in trasferta contro il Villarreal. Nonostante una partita in meno, è la squadra di Simeone a primeggiare sul Barcellona e sul Real, fermi a pari punti in seconda posizione. E’ proprio quest’ultimo il prossimo avversario dei Colchoneros. Domenica pomeriggio ci sarà il “Derby Madrileno” al Wanda Metropolitano, una partita molto sentita da ambe le parti. I due club di Madrid si sono scontrati varie volte in più competizioni, e al momento c’è una situazione di parità con sei vittorie per parte. All’andata vinse il Real per 2-0. Inoltre i Blancos vengono da un pareggio arrivato all’ultimo grazie a Vinicius in casa contro la Real Sociedad. Chissà chi avrà la meglio….

Segue il Barcellona che non vede l’ora di cogliere l’occasione del Derby per staccarsi o avvicinarsi alla vetta dato che comunque uno dei due sarà costretto a fermarsi, ovviamente però per fare questo, i Blaugrana dovranno vincere contro l’Osasuna. Scendendo ancora c’è il Siviglia, il quale dopo un filone di successi consecutivi si è dovuto arrendere proprio al Barcellona, perdendo in casa 2-0. La squadra di Lopetegui a +6 dal quinto posto, per continuare a tenersi stretto il quarto, valido per la qualificazione alla prossima UCL, è chiamata alla vittoria per rimettersi in riga contro l’Elche penultimo in classifica.

Infine la Real Sociedad, in quinta posizione, si è vista sfumare la vittoria nei minuti finali contro il Real Madrid perdendo così due punti in più sul Betis a quota 39. 3 punti di distacco sono pochi, quindi se “i bianco e blù” non vogliono rischiare di essere superati devono riuscire a portare a casa il miglior risultato possibile contro il Levante.

Il programma completo della 26°giornata de La Liga

05.03 21.00 Valencia-Villarreal

06.03 14.00 Valladolid-Getafe

06.03 16.15 Elche-Siviglia

06.03 18.30 Cadice-Eibar

06.03 21.00 Osasuna-Barcellona

07.03 14.00 Huesca-Celta Vigo

07.03 16.15 Atlético Madrid-Real Madrid

07.03 18.30 Real Sociedad-Levante

07.03 21.00 Atletico Bilbao-Granada

08.03 21.00 Betis-Alavés

Premier League- Il Liverpool dopo 4 ko consecutivi e dopo la vittoria doverosa contro lo Sheffield, crolla nuovamente non riuscendo a strappare neanche un pareggio in casa contro il Chelsea di Tuchel che vince 1-0, scivolando così al settimo posto. Continuano a complicarsi sempre di più le cose in casa Reds. Alla ricerca di un posto in champions che al momento dista 4 punti, la squadra di Klopp ha l’obbligo di vincere contro il Fulham il quale a sua volta necessita di punti importanti e pesanti per tentare di uscire dalla zona rossa.

Chi domina la classifica è il City, che domenica pomeriggio affronterà lo United nel “Derby di Manchester”. Con un larghissimo distacco di ben 14 punti, i Red Devils dopo 2 pareggi vogliono provare a mettere in difficoltà i Citizens che alle spalle vantano ben 21 successi consecutivi in tutte le competizioni. All’andata finì a reti inviolate, chissà cosa succederà all’Etihad Stadium.. L’ultima vittoria della squadra di Guardiola risale a 2 anni fa, fin qui un pareggio e due vittorie dello United.

Insegue il Leicester a un punto proprio dal club allenato da Solskjaer, con dietro una sconfitta e un pareggio vuole rimmettersi in carreggiata tentando di portare a casa la vittoria contro il Brighton. Continua a vincere invece l’Everton di Ancelotti arrivato a 3 successi di fila e al momentaneo quinto posto che vale l’Europa League. I “Toffemen” sfideranno nel primo dei due posticipi serali del Lunedì i Blues allo Stamford Bridge che ieri sono usciti vincitori da Anfield. Una partita a dir poco complicata.

Per finire, il Tottenham a 1 punto dal Liverpool anch’esso in lotta per un posto in Europa e con la determinazione di vincere la prossima in casa contro il Crystal Palace.

Il programma completo della 27°giornata di Premier League

06.03 13.30 Burnley-Arsenal

06.03 16.00 Sheffield United-Southampton

06.03 18.30 Aston Villa-Wolverhampton

06.03 21.00 Brighton & Hove Albion-Leicester City

07.03 13.00 West Bromwich Albion-Newcastle

07.03 15.00 Liverpool-Fulham

07.03 17.30 Manchester City-Manchester United

07.03 20.15 Tottenham-Crystal Palace

08.03 19.00 Chelsea-Everton

08.03 21.00 West Ham-Leeds