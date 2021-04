Calcio Estero: Il programma del weekend, Solskjaer sfida Klopp

Premier League- Il Liverpool nella gara contro il Newcastle a 5 secondi dalla fine si è visto sfuggire dalle mani una vittoria importante per la classifica che gli permetteva di scavalcare il West Ham e andare a -2 dalla zona Champions. I Reds dopo aver incassato il secondo pareggio consecutivo e aver perso dei punti fondamentali per la corsa all’Europa, contro lo United in trasferta,sono chiamati alla vittoria. L’ultimo successo in Premier degli uomini di Klopp all’Old Trafford risale a Marzo 2014 dove quella volta andarono a segno Gerrard per ben due volte e Luis Suarez. Manca meno di un mese e questo per il Liverpool potrebbe essere l’ultimo treno per salire e poter rientrare tra le prime quattro. D’altro canto i Red Devils, secondi, dopo 5 successi consecutivi si sono dovuti arrendere di fronte al Leeds non riuscendo così ad andare oltre lo 0 a 0. Allo United di Solskjaer dopo essere sceso in campo giovedì sera e a +5 sulla terza farebbe comodo anche un pareggio.

Per quanto riguarda il West Ham invece ha perso l’incontro decisivo contro il Chelsea ed è scivolato al quinto posto. Ma per non perdersi d’animo e continuare a inseguire l’obiettivo e magari sperare in qualche passo falso dei Blues che possono accusare un po’ di stanchezza visto l’impegno infrasettimanale, contro il Burnley i “The Hammers” nel posticipo serale che chiude la 34esima giornata di campionato devono assolutamente vincere. Occhio però anche alle avversarie dietro che a -1 uno dall’altro sono lì. Escluso il Liverpool, ci sono il Tottenham e l’Everton che ridendo e scherzando pian piano si sono avvicinate e adesso hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

Il programma completo della 34°giornata di Premier League

30.04 21.00 Sothampton-Leicester City

01.05 13.30 Crystal Palace-Manchester City

01.05 16.00 Brighton & Hove Albion-Leeds

01.05 18.30 Chelsea-Fulham

01.05 21.00 Everton-Aston Villa

02.05 15.00 Newcastle-Arsenal

02.05 17.30 Manchester United-Liverpool

02.05 20.15 Tottenham-Sheffield United

03.05 19.00 West Bromwich Albion-Wolverhampton

03.05 21.15 Burnley-West Ham

Ligue 1- Dopo il pareggio contro il Montpellier, il Lilla risponde al PSG che si era impossessato momentaneamente del primo posto e torna a vincere in rimonta contro il Lione. Salito a quota 73 la distanza rimane comunque minima sulla seconda (+1) e terza (+2). Nonostante questo però il lato positivo, nel caso a fine campionato il Lilla si dovesse trovare a pari punti con il PSG o Monaco, sarà quello di avere in entrambi i casi lo scontro diretto a favore. Gli uomini di Galtier per avvicinarsi sempre di più al quarto scudetto, un traguardo che manca da esattamente 10 anni, nella sfida casalinga contro il Nizza già matematicamente salvo ne dovranno uscire con i 3 punti in tasca.

Dall’altra parte i parigini secondi, oltre a dovere inseguire in Francia “I Mastini” in Europa contro il City per accedere alla seconda finale consecutiva dopo il 2-1 subìto all’andata, sono chiamati a ribaltare il risultato. La mente sarà concentrata principalmente lì, quindi la partita di campionato sabato pomeriggio contro il Lens potrebbe regalare sorprese. Scendendo, il Monaco terzo per continuare il filone di successi di fila e tenere testa al Lilla infiammando ancora di più il finale di stagione, domenica sera contro il Lione il quale viene da una sconfitta pesante, è alla ricerca di una vittoria importantissima.

Il programma completo della 35°giornata di Ligue 1

30.04 21.00 Olympique Marsiglia-Racing Strasburgo

01.05 17.00 PSG-Lens

01.05 21.00 Lilla-Nizza

02.05 13.00 Bordeaux-Rennes

02.05 15.00 Nîmes-Reims

02.05 15.00 Brest-Nantes

02.05 15.00 Digione-Metz

02.05 15.00 Lorient-Angers

02.05 17.05 Montpellier-St-Étienne

02.05 21.00 Monaco-Lione

LaLiga- Il Barcellona non sfrutta l’occasione di volare al primo posto e così dopo 6 mesi dall’ultima volta perde in casa il recupero della 33esima giornata contro il Granada. I Blaugrana pur non vincendo rimangono comunque lì a -2 dall’Atlético capolista, e contro il Valencia il quale si trova a +6 dalla zona rossa sono chiamati alla vittoria. A pari punti insieme alla squadra di Koeman ci sono i nemici del Real che hanno pareggiato la scorsa settimana in casa contro il Betis. I Blancos dopo l’1-1 nella semifinale d’andata di Champions contro il Chelsea, prima del ritorno sfideranno in campionato l’Osasuna sabato sera. Anche l’Atlético Madrid del Cholo non è riuscito a portare a casa i 3 punti, ma addirittura ha perso in trasferta contro l’Atletico Bilbao mettendo a rischio la prima posizione. I Colchoneros dopo questo incidente di percorso dove per loro fortuna sono rimasti primi, questo weekend affronteranno l’Elche terzultimo che lotta per non retrocedere. L’unico a vincere delle prime quattro e a prendere anche dei punti su di essi è stato il Siviglia. I “Palanganas” per tenere botta alle altre e giocarsela fino all’ultima giornata, dovranno uscirne vincitori dalla partita contro l’Atletico Bilbao nel posticipo serale del Lunedì.

In merito all’Europa League, le due squadre momentaneamente dentro sono la Real Sociedad e il Betis. Il Villarreal è distante di un sono punto dai “Los Verderones”. E’ anche vero che forse essendo quwst’ultimo in semifinale di Coppa Uefa la testa sarà impegnata maggiormente lì, anche per provare nell’intento di giocarsi la sua prima finale di questa competizione. In ogni caso in campionato sono chiamati contro il Getafe ad interrompere un digiuno lungo 14 giorni.

Il programma completo della 34°giornata de LaLiga

30.04 21.00 Celta Vigo-Levante

01.05 14.00 Eibar-Alavés

01.05 16.15 Elche-Atlético Madrid

01.05 18.30 Huesca-Real Sociedad

01.05 21.00 Real Madrid-Osasuna

02.05 14.00 Valladolid-Betis

02.05 16.15 Villarreal-Getafe

02.05 18.30 Granada-Cadice

02.05 21.00 Valencia-Barcellona

03.05 21.00 Siviglia-Atletico Bilbao