Calcio Estero: In Germania c’è Bayern-Lipsia, in Francia il Psg ospita il Lione

PREMIER LEAGUE – La 26a giornata di Premier League è un vero e proprio spezzatino che si gioca tra questo e il prossimo weekend. Tra sabato e domenica si disputano solo quattro partite. Si inizia con il lunch match tra Everton e Crystal Palace, con Ancelotti che chiederà a Hodgson il pass per conquistare tre punti importanti per la rincorsa alla zona Europa. Il programma prosegue con Brighton – Watford, mentre domenica si giocano Sheffield United – Bournemouth e Manchester City – West Ham. Fari puntati sulla squadra di Pep Guardiola che è ormai a -22 dal Liverpool e ha abbandonato ormai definitivamente ogni velleità di rimonta dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Tottenham, ma c’è comunque un secondo posto da difendere e il West Ham venderà cara la pelle perché deve salvarsi. I PRONOSTICI DELLA 26° GIORNATA

LIGA – La 23a giornata della Liga inizia con il match tra Alaves ed Eibar. Il programma prosegue sabato con il match d’alta quota tra Getafe e Valencia: in palio ci sono tre punti importanti per la lotta Champions. In serata un Atletico Madrid in crisi (l’ultima vittoria risale a quattro turni fa) e scivolato in 6a posizione proverà a ritrovare il successo ospitando al Wanda Metropolitano il Granada. Domenica fari puntati su Osasuna – Real Madrid, con la capolista impegnata in una trasferta particolarmente insidiosa. Alle 18:30, invece, toccherà al Siviglia di Lopetegui far visita ad un Celta Vigo che ha bisogno di punti per salvarsi. Chiude il turno il posticipo tra Betis Siviglia e Barcellona, con i blaugrana alle prese con una tempesta interna per via dei contrasti tra Messi e il ds Abidal. I PRONOSTICI DELLA 23° GIORNATA

BUNDESLIGA – Eintracht Francoforte-Augusta apre la 21a giornata. Sabato il grosso del turno con lo Schalke 04 impegnato tra le mura amiche contro il fanalino di coda Paderborn. La formazione di Wagner vuole giocarsi le proprie chance in chiave Champions, lontana ora 5 punti, ragion per cui non potrà sbagliare approccio a questa gara. Alle 18:30 si gioca Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, con i gialloneri, terzi in classifica, chiamati a cancellare la sconfitta rimediata in Coppa di Germania contro il Werder Brema. Domenica il big match di giornata: ovvero lo scontro tra Bayern Monaco e Lipsia, rispettivamente prima e seconda in graduatoria con 42 e 41 punti. Sarà prova di fuga per i campioni in carica oppure ci sarà un ennesimo ribaltone in testa alla classifica? I PRONOSTICI DELLA 21° GIORNATA

LIGUE 1 – In Ligue 1, dopo il turno infrasettimanale, si riparte con Angers-Lilla, mentre il Monaco, tornato alla vittoria contro l’Angers dopo tre sconfitte consecutive, scende in campo sabato in casa dell’Amiens. Il Marsiglia di Villas Boas ospita al Veldrome il Tolosa, attuale fanalino di coda del massimo campionato francese, mentre il Bordeaux di Paulo Sousa sarà ospite del Metz. Il clou è rappresentato dal terzo posticipo domenicale, che vede in campo la capolista Paris Saint Germain contro il Lione. La squadra di Rudi Garcia sarà l’osservata speciale da parte della Juventus di Maurizio Sarri, che l’affronterà negli ottavi di finale di Champions League con gara di andata il prossimo 26 febbraio. I PRONOSTICI DELLA 24° GIORNATA