Calcio estero: Turno infrasettimanale in Spagna e Francia

LIGA – A pochi giorni da Natale si gioca in Spagna la quindicesima giornata di Liga. Chi vuole regalare ai propri tifosi il primato in classifica è l’Atletico Madrid, che è momentaneamente in testa alla classifica con 29 punti e ha giocato tre partite in meno della Real Sociedad, squadra che affronta a San Sebastian e che è terza in classifica con 26 punti. La squadra di Simeone condivide la vetta del campionato con i rivali del Real Madrid, che, dopo quattro vittorie consecutive, è impegnato allo stadio Alfredo Di Stefano contro il Granada. Al quarto posto in classifica c’è il Villarreal di Unai Emery con 25 punti, che ospita l’Athletic Bilbao, mentre dietro al Sottomarino giallo si fa sotto il Barcellona; i blaugrana inseguono il quarto risultato utile consecutivo nella trasferta contro il Valladolid.

La squadra di proprietà del brasiliano Ronaldo ha fermato il Siviglia e cercherà di ripetersi contro Messi & co. Proprio gli uomini di Lopetegui vogliono ripartire dalla trasferta al Mestalla contro un Valencia che non vince da cinque partite e naviga in brutte acque con un solo punto sulla zona retrocessione. A proposito di zona calda, sono molti gli scontri nella parte bassa della classifica, a partire dalla sfida tra Elche e Osasuna, passando per il match dell’Alcoraz tra Huesca e Levante. Si preannuncia interessante anche la sfida tra la squadra rivelazione dello scorso anno, il Getafe, e il Celta Vigo, squadra che, da quando ha cambiato allenatore, è passata dalle sabbie mobili della zona salvezza a sognare un posto in Europa.

Il programma completo della 15ª giornata di Liga

22.12. 17.30 Elche – Osasuna

22.12. 17.30 Valencia – Siviglia

22.12. 19.45 Real Sociedad – Atletico Madrid

22.12. 19.45 Huesca – Levante

22.12. 22.00 Villarreal – Athletic Bilbao

22.12. 22.00 Valladolid – Barcellona

23.12. 17.30 Getafe – Celta Vigo

23.12. 19.45 Real Madrid – Granada

23.12. 22.00 Betis – Cadice

23.12. 22.00 Alaves – Eibar

LIGUE 1 – In Francia si gioca l’ultima partita di campionato del 2020 prima della pausa natalizia. La classifica vede le prime sette squadre in altrettanti punti; in testa troviamo due squadre con 33 punti: Lille e Lione. La squadra di Galtier chiude l’anno in trasferta contro il Montpellier, mentre il Lione di Rudi Garcia ospita il Nantes. Dietro la strana coppia in testa ci sono i campioni in carica del Paris Saint-Germain con un solo punto di distacco. Mbappé e soci, che hanno vinto solo due volte nelle ultime sei partite, se la vedranno al Parco dei Principi contro lo Strasburgo.

Alle spalle di questo terzetto ci sono due squadre a quota 28 punti: il Marsiglia e il Rennes. L’OM di Villas-Boas affronta in trasferta l’Angers, mentre la squadra di Stephan, sorpresa della scorsa stagione, ospita il Metz al Roazhon. Il Monaco, settimo con 26 punti, sfida il Saint-Etienne, che è un po’ la delusione del campionato fino a questo momento. In coda, il Digione ultimo affronta il Nimes per non abbandonare le speranze di una salvezza difficile, mentre il Lorient sarà ospite del Nizza all’Allianz Rivera.

Il programma completo della 17ª giornata di Ligue 1

23.12. 19.00 Bordeaux – Reims

23.12. 19.00 Lens – Brest

23.12. 19.00 Nizza – Lorient

23.12. 19.00 Nimes – Digione

23.12. 19.00 Rennes – Metz

23.12. 21.00 PSG – Strasburgo

23.12. 21.00 Angers – Marsiglia

23.12. 21.00 Lione – Nantes

23.12. 21.00 Monaco – Saint-Etienne

23.12. 21.00 Montpellier – Lille