Calcio Estero:Il programma del weekend, City-Chelsea e Barcellona-Atl Madrid

Bundesliga- Per festeggiare la vittoria del campionato con 2 giornate di anticipo e regalare così l’ultimo trofeo a Flick da allenatore del Bayern che a fine stagione lascerà il posto, i Baveresi devono vincere contro il Gladbach e in più sperare che il Lipsia perda o pareggia. Proprio il Lipsia dopo aver vinto la semifinale di Coppa di Germania contro il Werder Brema, nel giro di una settimana si dovrà scontrare ben 2 volte con il Dortmund. Prima sabato in campionato e poi nella finale di Coppa. Se in Bundesliga escludendo clamorosi scenari la squadra di Nagelsmann è gia certa del secondo posto, opposta sarà la situazione in Coppa dove per entrambi i club sarà una lotta ad armi pari verso la conquista del secondo trofeo nazionale per importanza dopo lo scudetto. Se da una parte il Dormund ne ha vinte 4, per il Lipsia questa sarà la sua seconda finale nella storia dopo quella della stagione 18/19 vinta dal Bayern. Insomma, sarà una partita tutta da vivere.

Ritornando al campionato, il BVB grazie principalmente alla doppietta di Haaland ai danni del Wolfsburg e alla sconfitta dell’Eintracht, ha preso terreno e adesso ha tutti i diritti per giocarsi un posto in Champions. I “Die Wolfe” e “Die Adler” rispettivamente contro l’Union Berlino e il Mainz per mantenere salda la propria posizione (3°e 4°) sono chiamiati alla vittoria.

Il programma completo della 32°giornata di Bundesliga

07.05 20.30 Stoccarda-Augsburg

08.05 15.30 Borussia Dortmund-RB Lipsia

08.05 15.30 Werder Brema-Leverkusen

08.05 15.30 Wolfsburg-Union Berlino

08.05 15.30 Hoffenheim-Schalke 04

08.05 18.30 Bayern Monaco-Borussia M’Gladbach

09.05 13.30 Colonia-Friburgo

09.05 15.30 Eintracht-Mainz

09.05 18.00 Hertha-Arminia Bielefeld

Ligue 1- Il PSG in settimana si è dovuto arrendere di fronte a uno spietato City non riuscendo così a centrare quella che sarebbe stata la sua seconda finale di Champions consecutiva. Adesso in campionato a 3 giornate dalla fine è pronto a dichiarare guerra al Lille. Dopo aver vinto con il Lens in casa, i parigini sono alla ricerca del quinto successo di fila contro il Rennes che lotta per un posto nella nuova Conference League. D’altro canto il Lille dopo la vittoria casalinga contro il Nizza, aprirà il 36esimo turno di campionato con il Lens in trasferta venerdì sera. Gli uomini di Galtier dopo una fantastica annata, per ottenere il titolo di campione di Francia sono chiamati a compiere un ultimo grande sforzo.

Per quanto concerne il terzo (Monaco) e il quarto posto (Lione), come la lotta al primato, è tutto aperto e tutto può succedere. Entrambi si sono sfidati proprio domenica scorsa e ad avere la meglio è stato il Lione che ora ha accorciato le distanze andando a -1. Nel weekend sia la squadra di Kovač che quella di Garcia affronteranno club sulla carta abbordabili. La prima sarà impegnata contro il Reims a cui manca qualche punto per la salvezza certa e la seconda il Lorient a +4 dalla zona rossa. In conclusione possiamo dire che sarà una battaglia all’ultimo sangue dove in palio c’è l’accesso ai preliminari di UCL.

Il programma completo della 36°giornata di Ligue 1

07.05 21.00 Lens-Lilla

08.05 13.00 Nantes-Bordeaux

08.05 17.00 Lione-Lorient

09.05 13.00 St-Étienne-Olympique Marsiglia

09.05 15.00 Racing Strasburgo-Montpellier

09.05 15.00 Metz-Nimes

09.05 15.00 Angers-Digione

09.05 15.00 Nizza-Brest

09.05 17.05 Reims-Monaco

09.05 21.00 Rennes-PSG

Premier League- Dopo il successo di Martedì sera del City sul PSG e Mercoledì del Chelsea ai danni del Real Madrid, saranno gli uomini guidati da Guardiola e Tuchel a contendersi il 29 Maggio la coppa dalle grandi orecchie. Dopo il 2019 dove i protagonisti furono il Tottenham e il Liverpool, dove quest’ultimo ha avuto la meglio, quest’anno il derby inglese nella maggiore competizione europea si ripeterà nuovamente con i Blues e i Citizens. Per il Manchester City dopo svariati tentativi negli anni passati, questa sarà in assoluto la sua prima finale della storia. Dall’altro lato il Chelsea nella stagione 2011/12 ha avuto la fortuna di vincere la sua prima e unica Champions League. Inoltre il caso vuole che questo weekend in campionato a scontrarsi siano proprio loro. Ma se i Citizens da una parte vogliono vincere per aggiudicarsi matematicamente il settimo titolo d’Inghilterra, dall’altro i londinesi vogliono guadagnare più punti possibili per mettere già un piede nell’Europa che conta.

Riguardo il Manchester United invece, domenica scorsa dopo l’invasione sul terreno di gioco dei propri tifosi contro la società per dei motivi legati alla Superlega, non ha potuto disputare la partita contro il Liverpool, che è stata rinviata al 13 Maggio alle ore 21:15. I Red Devils, giovedì sera, dopo aver conquistato la finale di Europa League dove incontreranno il Villarreal, in Premier saranno impegnati domenica pomeriggio contro l’Aston Villa in casa loro. Per concludere il Leicester, nonostante per tutta la gara avesse il pallino del gioco in mano, contro il Southampton non è riuscito ad andare oltre l’1-1. I Foxes, terzi (63pt), a soli 2 punti di vantaggio dal Chelsea, per non farsi strappare il posto sono costretti a vincere stasera contro il Newcastle.

Il programma completo della 35°giornata di Premier League

07.05 21.00 Leicester City-Newcastle

08.05 13.30 Leeds-Tottenham

08.05 16.00 Sheffield-Crystal Palace

08.05 18.30 Manchester City-Chelsea

08.05 21.15 Liverpool-Southampton

09.05 13.00 Woverhampton-Brighton & Hove Albion

09.05 15.05 Aston Villa-Manchester United

09.05 17.30 West Ham-Everton

09.05 20.00 Arsenal-West Bromwich Albion

10.05 21.00 Fulham-Burnley

LaLiga- Il Real Madrid in coppa contro il Chelsea non è riuscito a ribaltare il risultato, mancando così l’appuntamento alla finale del 29 Maggio di Istanbul. I Blancos d’ora in poi potranno concentrarsi solo sul campionato per tentare di portarsi a casa lo scudetto. Questo weekend in LaLiga ci sarà da divertirsi. Le prime quattro si affronteranno tra di loro. Ma se le prime tre rimangono lì (Atletico, Real e Barcellona), lo stesso non si può dire del Siviglia che perdendo contro l’Atletico Bilbao ha lasciato per strada dei punti importanti per la corsa al titolo. La sfida che salta all’occhio più di tutti è quella tra Barcellona-Atlético Madrid. Il primo vincendo potrebbe scavalcare l’altro e volare al primo posto, e il secondo con i 3 punti in tasca potrebbe confermarsi primo e aumentare la distanza sui Blaugrana. Se l’andata la vinsero i Colchoneros 1-0 grazie alla rete di Carrasco, il ritorno sarà tutto da vedere.

Ritornando al Real, domenica sera affronterà in casa il Siviglia. Le Merengues in ogni caso, qualsiasi sia il risultato di Barça-Atlético, hanno l’obbligo di vincere. Passando invece alla lotta all’Europa League, la Real Sociedad, il Villarreal e il Betis sono sempre lì a un punto uno dall’altro. I posti sono 2, il terzo che è al momento il Betis si qualifica per la nuova Conference League. Ma se i “bianco-blu” e i “Verdeblancos” hanno la testa libera, la squadra di Emery dopo il successo sull’Arsenal in Coppa Uefa, ha una finale da giocare e la testa sarà impegnata principalmente lì, quindi in campionato potrebbero perdere qualche punto. Insomma, tra lotta al primato e la lotta all’Europa League l’entusiasmo in Spagna non manca.

Il programma completo della 35°giornata de LaLiga

07.05 21.00 Real Sociedad-Elche

08.05 14.00 Alavés-Levante

08.05 16.15 Barcellona-Atlético Madrid

08.05 18.30 Cadice-Huesca

08.05 21.00 Atletico Bilbao-Osasuna

09.05 14.00 Getafe-Eibar

09.05 16.15 Valencia-Valladolid

09.05 18.30 Villarreal-Celta Vigo

09.05 21.00 Real Madrid-Siviglia

10.05 21.00 Betis-Granada