Serie A

Calcio italiano, un’industria da 12,4 miliardi: i dati del Report FIGC 2025

Il report offre una panoramica dettagliata non solo sugli aspetti sportivi, ma anche economici, sociali e fiscali di questo settore

Ott 1, 20252 Lettura
Fans watching the game at soccer stadium, football photo

Il mondo del calcio non muove solo passioni e sentimenti, non è fatto solo di scudetti e vittorie, di sconfitte e di derby, di big match e di attesa ai tornelli. Il calcio è soprattutto una grande, grandissima industria.

A confermarlo, qualora ci fossero ancora delle perplessità, sono i dati contenuti nella quindicesima edizione di Report Calcio 2025, il documento annuale che la FIGC pubblica per analizzare lo stato di salute del calcio italiano. Elaborato dal Centro Studi della Federazione in collaborazione con AREL e PwC Italia, il report offre una panoramica dettagliata non solo sugli aspetti sportivi, ma anche economici, sociali e fiscali di questo settore. E dalla panoramica generale emergono dati significativi: i principali club italiani figurano tra le aziende più seguite del Paese sui social media, con circa 300 milioni di fan e follower complessivi, le interazioni hanno superato quota 3 miliardi, mentre su YouTube si contano 3,3 miliardi di visualizzazioni. Un vero e proprio fenomeno globale che va oltre il campo di gioco diventando un gigante della comunicazione e, ovviamente, dell’economia.

Cresce infatti il contributo del sistema calcio sul tessuto finanziario nazionale. Secondo il report, l’incidenza sul PIL italiano è pari a 12,4 miliardi di euro, con un aumento di oltre un miliardo rispetto all’anno precedente. Questo valore si traduce in circa 141 mila posti di lavoro generati direttamente o indirettamente, 12 mila in più rispetto al 2022-2023. In termini proporzionali, quindi, il calcio produce 1,2 euro ogni 200 euro di PIL e sostiene 6 lavoratori ogni 1.000 occupati. A voler entrare ulteriormente nel merito della ricerca e andando a considerare i vari comparti, il calcio professionistico incide per 5,2 miliardi, quello dilettantistico e giovanile per 2,9 miliardi, le scommesse per 1,8 miliardi, l’informazione sportiva e i broadcaster per 1,2 miliardi e il turismo calcistico per 1,3 miliardi. Numeri che confermano la complessità della filiera, capace di attivare valore ben oltre l’aspetto sportivo.

E di contribuire in maniera importante al gettito fiscale. Il Report Calcio sottolinea infatti come tra il 2006 e il 2022 il settore abbia versato quasi 19,8 miliardi di euro in imposte e contributi previdenziali. La parte preponderante arriva dalla Serie A, con 13,3 miliardi (67% del totale), seguita dalla Serie B con 2,3 miliardi (12%), dalla Serie C con 1 miliardo (5%) e dalle scommesse con 3,2 miliardi (16%). Costante la crescita negli ultimi anni: +60 milioni nel 2019, +95 nel 2020, +21 nel 2022, +50 nel 2023 e +154 nel 2024. Un flusso di risorse che ha permesso di sostenere l’intero sistema sportivo nazionale, rafforzando infrastrutture e attività di base. Particolare rilievo assume infine il settore delle scommesse: nel 2024 la raccolta ha raggiunto 16,1 miliardi di euro, con un gettito erariale record di 401,6 milioni. Il confronto con altri sport vede il tennis, secondo per volume di giocate, che non supera i 4 miliardi di raccolta e i 104 milioni di gettito mentre la sola Serie A maschile ha prodotto quasi 3 miliardi di raccolta, un dato impressionante se paragonato al 2012, quando non si superavano gli 807 milioni.

E’ con questi numeri che il calcio si delinea sempre di più come un’industria. Un’industria che fa bene all’economia italiana.

