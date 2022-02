Calcio, perdite per quasi 4 miliardi di euro dopo il Covid

Una crisi senza precedenti quella che il calcio all’epoca del Covid 19 ha dovuto subire. Una crisi da cui adesso ha provato a rialzarsi, con segnali incoraggianti, sì, ma ancora molto lontani dai livelli a cui si era abituati.

L’ultima ricerca targata Deloitte Annual Review of Football Finance, un report pubblicato ogni anno dalla società inglese di consulenza, ha messo in evidenza come il giro d’affari del calcio europeo abbia registrato una contrazione di 3,7 miliardi di euro. Si è passati quindi dai 28,9 miliardi del 2019 ai 25,2 miliardi di euro del 2020, con una perdita del 13 per cento. Il primo segno meno dal 2009, quando la crisi finanziaria globale aveva colpito anche l’economia del calcio. Perdono anche i top club delle leghe europee più importanti, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga e Ligue 1, ovvero i campionato di Inghilterra, Germania, Italia, Spagna e Francia. Oltre 7 milioni di perdite per le squadre inglesi, -4% per quelli tedeschi, per un totale di quasi 2 miliardi di euro in meno.

Anche la Serie A segna un calo importante: i dati della stagione 2019 2020 parlano infatti di un segno meno del 18%. Per questo motivo servono progettazione e programmazione. Lo dimostra, ad esempio, il presidente della Fiorentina Commisso che in una lettera agli investitori della sua azienda, la statunitense Mediacom, ha evidenziato come “anche in momenti difficili come la crisi economica del 2008 e la pandemia da COVID in corso, siamo rimasti fedeli ai nostri valori e all’impegno nei confronti dei nostri dipendenti, evitando licenziamenti e cassa integrazione”. Il patron della viola continua: “A oggi, abbiamo investito quasi 13 miliardi di dollari per finanziare le acquisizioni e gli investimenti necessari. In una rete nazionale che comprende quasi un milione di chilometri di fibra al servizio di 1,5 milioni di clienti in 22 stati”.

Ma una mano importante ai club di A potrebbe arrivare da una revisione del Decreto Dignità e quindi un ritorno alle sponsorizzazioni delle aziende di gambling. Un esempio di questa grande alleanza è l’accordo tra StarCasino, prima proprio come main sponsor, ora solo come partner nella comunicazione, e il Milan. “La partnership con AC Milan – aveva dichiarato il Managing Director della piattaforma, Pietro Lechiara – oltre ad avere per noi grande significato in termini d’immagine, amplifica la nostra offerta di contenuti e ci permette di collaborare con una realtà capace d’innovare, con l’obiettivo di creare un intrattenimento di valore per i tifosi rossoneri e gli amanti del calcio”.

Non è mai troppo tardi per tornare sui propri passi. La politica quindi deve far qualcosa per far ripartire il gioco.