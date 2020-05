Calciomercato: Attento Milan, anche l’Arsenal è interessato a Jović

Il nome di Luka Jović nelle scorse settimane è stato accostato più volte a Milan e Napoli, le quali sembrerebbero considerarlo il rinforzo ideale per impreziosire il proprio organico.

Tuttavia, stando a quanto riportato da “The Sun”, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, avrebbe identificato il profilo dell’attaccante serbo come quello giusto per sostituire Aubameyang, il quale non sembra essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021. In questo senso l’Arsenal potrebbe disporre di una corsia preferenziale considerando che il Real Madrid sembrerebbe interessato proprio ad Aubameyang per rinforzare il proprio reparto offensivo, così le operazioni per i due giocatori potrebbero intrecciarsi e semplificare le trattative.

Luka Jović è stato acquistato dal Real Madrid la scorsa estate per circa 60 milioni di euro: tuttavia la stagione dell’attaccante alla corte di Zidane non è stata entusiasmante, considerando da un lato come il giocatore ha segnato solamente 3 gol in 24 partite, dall’altro come ultimamente abbia generato molto clamore il suo infortunio subito in casa, una lesione al piede destro che, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, si sarebbe procurato cadendo dal terrazzo. Un’esperienza dunque poco fortunata che potrebbe giungere a termine già nella prossima estate.

Ad ogni modo Jović, in virtù della sua giovane età, delle doti mostrate nel corso della sua fantastica esperienza all’Eintracht Francoforte e soprattutto della voglia del Real Madrid di liberarsene, non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova squadra, rappresentando un investimento appetibile non solo per i propri mezzi tecnici ma soprattutto per la sua voglia di riscatto.