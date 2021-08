Calciomercato: Da CR7 a Belotti, gli ultimi colpi di mercato

“Cristiano Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì”. La società bianconera, per bocca del vicepresidente Pavel Nedved, ha ribadito che il fantasista portoghese non lascerà la squadra e la Serie A. E CR7 potrebbe restare alla Juve, non per volere delle parti, ma per assenza di un acquirente. “Nessuno può permetterselo. Solo il Psg o qualche club inglese possono accontentarlo”, ha detto l’ex interista e dirigente del Bayern Monaco, “Kalle” Rumenigge. Ma sfumata rapidamente la pista Manchester City, l’agente Jorge Mendes continua a tenere aperta la trattativa con il Paris Saint Germain. Tutto dipende dalla possibilità che il presidente qatariota Nasser Al-Khelaifi decida di cedere Kylian Mbappè al Real Madrid (prima della scadenza del contratto prevista a giugno 2022). Allegri avrebbe indicato in Gabriel Jesus il possibile sostituto di CR7, ma il Manchester City non intende privarsi dell’attaccante brasiliano. Si attende una offerta per Weston McKennie, seguito dal Bayern Monaco e dagli inglesi dell’Aston Villa.

Frenata per Correa, l’Inter ora punta Belotti

Dopo l’ottimo esordio in campionato (4-0 contro il Genoa), l’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante. “Deve fare gol importanti e deve completarci”, il profilon richiesto dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. In calo le quotazioni del francese Marcus Thuram, figlio del celebre difensore Lilian (ex Parma e Juve). L’obiettivo resta Joaquin Correa, ma la trattativa con la Lazio non è semplice. Per “El Tucu”, il presidente Lotito ha ribadito il suo vecchio motto: “Pagare moneta, vedere cammello”. “Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un’offerta in modo chiaro. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito”, ha precisato il patron della Lazio. Marotta sta valutando di fare un’offerta di 15 milioni per Andrea Belotti del Torino. La società granata sarebbe disposta a cedere il “Gallo”.

Il Milan presenta Pellegri

Si muove anche il Milan. Per rinforzare l’attacco ha preso Pietro Pellegri dal Monaco. L’attaccante arriva in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto (obbligatorio in base alle presenze) fissato a 6 milioni. “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura”, le prime parole dell’ex Genoa. Per il centrocampo prende sempre più corpo l’ipotesi Tiémoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Napoli. Il centrocampista francese ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2018-2019 ma i rossoneri non esercitarono il diritto di riscatto di 35 milioni fissato dal Chelsea. Resta il nodo del rinnovo di Franck Kessié. Maldini è stato chiaro: “Non possiamo andare oltre le nostre possibilità”.

La Fiorentina su Berardi, Pjanic e Torreira

Molto attiva la Fiorentina. La Viola ha blindato il bomber Dusan Vlahovic, ma cerca un rinforzo per l’attacco. Il nome è quello di Domenico Berardi, ma il Sassuolo chiede 40 milioni di euro. L’alternativa è Gianluca Scamacca (Sassuolo). Fumata bianca nella trattativa per prendere il centrocampista uruguayano Lucas Torreira dall’Arsenal. Per il centrocampo si tratta con Miralem Pjanic. Il bosniaco vuole tornare in Italia ed è disposto a ridursi l’ingaggio di 6 milioni all’anno che percepisce a Barcellona. La Juve si è tirata indietro e la Fiorentina può chiudere l’affare.

“Mou” vuole un centrocampista: ecco Zakaria

La Roma continua la ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho. Lo “Special One” aveva chiesto esplicitamente Granit Xhaka, ma il capitano della nazionale svizzera ha rinnovato con l’Arsenal. Si punta su Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, 25enne svizzero con il contratto in scadenza nel 2022. La valutazione è di 20 milioni ma la società giallorossa punta a chiudere per una cifra di 15 più bonus. L’affare può chiudersi nella prossima settimana dopo le cessioni di Steven Nzonzi (che chiede una buona uscita di 1.5 milioni) al Al Rayyan e Davide Santon, destinato al campionato turco. In uscita anche Amadou Diawara che ha rifiutato il Torino e Gonzalo Villar, destinato a tornare in Spagna.

Basic e Kostic per la Lazio

La Lazio attende l’esito della trattativa per “El Tucu” Correa. I biancocelesti prenderanno Toma Basic, centrocampista croato dal Bordeaux (ai francesi andranno 10 milioni). “El Panteron” Felipe Caicedo dovrebbe andare al Genoa e essere sostituito da Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. L’alternativa è Jeremie Boga del Sassuolo.

Rebus Nandez per il Cagliari

Ancora possibile un’operazione tra Cagliari e Atalanta per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano ha giocato contro lo Spezia ma potrebbe passare ai nerazzurri di Gasperini. Sam Lammers, proposto ai sardi, dovrebbe finire all’Hellas Verona. Il Cagliari potrebbe poi cedere “El Cholito” Simeone al Marsiglia.