Calciomercato: Da Loftus-Cheek a Dest, tutti i nomi di Mou

Thiago Pinto sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli per fornire Mourinho di una macchina in grado di raggiungere gli obiettivi più consoni e, perché no, conquistare quell’ambitissimo quarto posto. Di nomi e di alternative ce ne sono a iosa ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Sulle corsie esterne sono stati monitorato Stryger Larsen, Centonze e Dest (con quest’ultimo in vantaggio rispetto ai colleghi ma arriverebbe solamente in prestito con diritto di riscatto, perché ha un contratto in essere con il Barcellona).

Al centro Kocku, Tolisso e Zakaria sono considerati troppo esosi e la concorrenza per loro è elevata per questo si è cercato di virare su uno tra Tousart dell’Herta Berlino o Kamara del Marsiglia. A centrocampo diversi media danno in dirittura d’arrivo Maitland-Niles dell’Arsenal ma sembra più un contrappasso dei gunners per non aver sbloccato la cessione di Xhaka.

Chi, inveve, sembra essere realmente in orbita Roma è Lotus-Cheek, in rotta con il Chelsea ed arriverebbe sulla falsa riga della trattativa che portò Tammy Abraham da Londra al Colosseo. Il centrocampista dei blues ha già ascoltato a Novembre la dirigenza capitolina, dando il suo placet. In giallorosso ritroverebbe, oltre il centravanti britannico, anche Josè Mourinho.

Il centrocampista può arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni rateizzabile in 4 anni. Escluso l’interesse per Insigne, mentre ci arrivano conferme di un flebile sondaggio per Vecino dell’Inter che piace anche alla Lazio.

Capitolo Zaniolo: l’agente non rilascia dichiarazioni in merito al rinnovo del ragazzo che però ha il contratto in scadenza nel 2024 ma Pinto non vuole correre rischi nel prolungare la trattativa. I media parlano di una sua ipotetica partenza in estate, al momento da escludere categoricamente, la discussione è ferma solo perché si sta stringendo i tempi per gli acquisti di Gennaio.