Calciomercato: Dybala tra Inter e Roma, a breve la scelta

Ad oggi, la situazione più intrigante del mercato è senza dubbio quella che riguarda Paulo Dybala. Di tutte le sirene suonate in questi giorni frenetici, con il mercato ancora non aperta, non si possono non sottolineare le due che stanno maggiormente rubando le scene della ribalta sono quelle che vogliono l’Inter in vantaggio e, subito dietro (notizie che arrivano anche dall’Argentina) la Roma di Thiago Pinto e Josè Mourinho. In questi giorni il ragazzo sembra abbia ascoltato entrambe le offerte ma starebbe riflettendo su alcuni punti ancora da limare (ingaggio a parte, perchè entrambe le squadre sono disposte a trovare un punto di incontro più basso degli 8 milioni richiesti da giocatore ed entourage).

Prima di tutto la Joya sta riflettendo sulla progettualità della squadra dove andrà a giocare: l’obiettivo è quello di lasciare il segno non solo in Italia ma anche, e soprattutto, in Europa così da poter rimanere scritto nella storia del calcio. L’albiceleste, inoltre, vorrebbe avere più potere decisionale per ciò che concerne i diritti di immagine e poter decidere (quasi) in libertà le partnership commerciali; ci preme ricordare come l’ex bianconero ha già avuto dei problemi con diversi social network per ciò che riguarda l’acquisto di alcuni follower.

Un altro aspetto su cui il fantasista non vuole scendere a patti è quella del suo ruolo in questa squadra, ovvero la detenzione della leadership tecnica. Un po’ in disparte, forse perchè sta lavorando sotto traccia, è il Milan che va annoverato ad ogni costo vista la nuova acquisizione della RedBird di Gerry Cardinale. In tutte e tre queste squadre Dybala avrebbe sicuramente un ruolo da protagonista ma ogni squadra avrebbe pro e contro nella sua acquisizione. Per concludere, l’Inter ad oggi è in vantaggio ma la situazione è legata all’acquisto o meno di Lukaku (i lombardi hanno già trovato l’accordo con l’attaccante ma manca quello tra i due club) ed alla permanenza o meno di Lautaro Martinez.

Subito dietro spunta la Roma con quella proposta romantica della camiseta numero dieci ed un ruolo da assoluto protagonista all’interno della squadra allenata dallo Special One. Rimane alla finestra il Milan che, per ora, non si è esposto ma potrebbe stare già parlando con l’entourage del calciatore. Dall’estero si spengono i rumor che lo volevano prima all’Arsenal e poi al Newcastle, così come quelli che arrivano dalla Spagna per giocare con il Siviglia; il ragazzo ha l’intenzione di rimanere in Italia.