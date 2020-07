Calciomercato, ecco i top player in scadenza contratto 2021: quanti affari!

Da Pierre-Emerick Aubameyang a Paul Pogba, da Gianluigi Donnarumma fino a Lionel Messi: questi sono soltanto alcuni dei nomi dei giocatori in scadenza di contratto il prossimo anno con le rispettive squadre, per i quali già nelle prossime settimane si potrebbe aprire una caccia spietata nel corso della finestra estiva di calciomercato. Dirigenti ed allenatori punteranno, con largo anticipo, ad accaparrarsi i propri beniamini sfruttando la svalutazione del valore del cartellino dei singoli atleti che potrebbe essere rivisto al ribasso questa estate, per via della prossima scadenza contrattuale.

Tra i nomi più appetibili c’è senza dubbio quello di Pogba, il centrocampista francese campione del mondo con i Bleus, in uscita dal Manchester United. Come già riferito dal portale di informazione sportiva pokerstarnews.it, il centrocampista dei Red Devils è seguito da mesi dalla sua ex squadra, la Juventus, e dall’Inter di Antonio Conte che vorrebbe il suo ex giocatore in nerazzurro per la prossima stagione. Completa la rosa di club interessati il Real Madrid, Zidane ha infatti indicato come migliore compagno di reparto per Casemiro e Kroos l’ex numero 6 bianconero.

Chi si è mosso in anticipo è il Bayern Monaco che, battendo tutta la concorrenza, ha siglato l’accordo con il 24enne Leroy Sanè, centrocampista offensivo tedesco che negli ultimi quattro anni ha militato nel Manchester City in Premier League. Il sodalizio bavarese si è assicurato le prestazioni dell’ex Schalke 04 (che aveva ancora un anno di contratto con i Citizens) per le prossime cinque stagioni, pagando il cartellino del giocatore circa 60 milioni di euro, risparmiando così più di un terzo rispetto al reale valore dell’atleta. Nell’affare Sanè ha pesato, e non poco, la volontà del giocatore che mesi fa aveva fermamente dichiarato di non avere intenzione di rinnovare con la sua ex squadra e di fare ritorno quanto prima in Bundesliga.

Ma il nome intorno al quale ruoteranno le cronache di tutti i rotocalchi sportivi di questa estate sarà certamente quello di Messi, il “10” del Barcellona, il sei volte vincitore del Pallone d’oro e tra gli attaccanti più forti e prolifici della storia del calcio.

L’argentino 33enne non sarebbe contento dell’attuale assetto tecnico (e delle prospettive societarie) del sodalizio blaugrana e, secondo i bene informati, potrebbe dire addio al Barça alla naturale scadenza del suo contratto (2021) se non già questa estate, scrivendo così la parola fine su una storia d’amore durata venti anni esatti. I top club europei si fregano già le mani perché, pur essendo Messi non più di primo pelo, l’argentino è ancora capace di spostare gli equilibri di qualsiasi squadra e campionato, un po’ come già fatto vedere dall’altra grande stella del calcio moderno, il portoghese Cristiano Ronaldo, passato dal Real Madrid alla Juventus.

Messi potrebbe seguire le orme del suo ex rivale nel campionato spagnolo e approdare in Serie A già nella prossima stagione. Non in bianconero, bensì all’Inter che sarebbe pronto a fare carte false per avere la Pulce. In questo senso, il main sponsor del club meneghino, la Pirelli, si sarebbe mossa per assicurare alla dirigenza nerazzurra e al presidente Steven Zhang un sostegno economico adeguato in caso di assalto al cartellino dell’argentino.

L’operazione ricalcherebbe, in effetti, quella portata in porto dalla Juventus nell’ambito dell’affare Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018: per i nerazzurri si tratterebbe, in sostanza, di un investimento che potrebbe ripagarsi da solo nel giro di un paio d’anno, attraverso i ricavi di un merchandising che potrebbe esplodere a livello mondiale, specie sul mercato cinese e dell’Asia dove il sodalizio nerazzurro è tra i più presenti.

Sempre l’Inter potrebbe essere protagonista nelle prossime settimane di un altro affare di mercato che vedrebbe al centro Sergio Agüero, attaccante della nazionale argentina e del Manchester City. In questo caso, i nerazzurri potrebbero sacrificare il difensore slovacco Milan Skriniar (che andrebbe al City in cambio del Kun), molto richiesto in Spagna anche dal Real Madrid che proprio con l’Inter ha già avviato un canale preferenziale di comunicazione, dopo il trasferimento a Milano dalla Casa Blanca del terzino Achraf Hakimi.