Calciomercato: Esclusiva Fm, il Napoli è interessato a De Paul

Fonti interne dell’Udinese ci rivelano come la società friulana sia stata più volte contattata dal Napoli per la cessione a titolo definitivo di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino ha rinnovato ad Ottobre del 2019 il contratto con i bianconeri fino al 30 Giugno 2024 così da non partire a costo zero ed essere utile a rimpinguare le casse di Udine. Augustin Jimenez (l’agente del classe 94) non ha intenzione, al momento, di confermare o smentire questa news ma è ormai palese come in estate si possa scatenare un’asta per il numero 10.

Ci preme ricordare come De Paul fu acquistato dal Valencia nel 2016 per u a cifra vicina ai 3 milioni, gli iberici lo acquistarono a 5 milioni dal Racing Club, società in cui tornò in prestito seppur tesserato con la compagine che gioca al Mestalla. Dal club friulani ci fanno sapere che la sua valutazione, al momento è superiore ai 40 milioni, ma i partenopei stanno trattando al ribasso.

Il club più vicino a lui in estate è stato il Leeds di Bielsa ma nonostante questo la compagine di De Laurentiis non ha mai smesso di cercare il trequartista. In inverno, invece, Inter e Liverpool sembra abbiano effettuato dei leggeri sondaggi senza concretizzare nulla di importante.