Calciomercato: Il Tabellone completo, acquisti e cessioni

Atalanta

Acquisti: Pessina (rientro prestito), Pasalic (riscatto), Miranchuk (C, Lokomotiv Mosca), Romero (D, Juventus), Piccini (D, Valencia), Lammers (A, PSV), Mojica (D, Girona), Depaoli (D, Sampdoria)

Cessioni: Tameze (fine prestito), Muratore (C, Reggiana), Castagne (D, Leicester), Czyborra (D, Genoa), Mattiello (D, Spezia), Piccoli (A, Spezia), Melegoni (C, Genoa), Bellanova (D, Pescara), Capone (A, Pescara), Reca (D, Crotone), Haas (C, Empoli), Colley (A, Atalanta)

Benevento

Acquisti: Foulon (D, Waasland-Beveren), Glik (D, Monaco), Ionita (C, Cagliari), Lapadula (A, Genoa), Caprari (A, Sampdoria), Dabo (C, Fiorentina), Iago Falque (A, Torino)

Cessioni: Coda (A, Lecce), Billong (D, Hatayspor)

Bologna

Acquisti: Calabresi (rientro prestito), Paz (rientro prestito), Vignato (C, Chievo), De Silvestri (Bologna), Hickey (D, Hearts)

Cessioni: Krejci (D, Sparta Praga), Bani (D, Genoa)

Cagliari

Acquisti: Bradaric (rientro prestito), Marin (C, Ajax), Zappa (D, Pescara), Sottil (A, Fiorentina), Tripaldelli (D, Sassuolo), Godin (D, Inter), Tramoni (C, Ajaccio), Ounas (C, Napoli), Marko Brkic (C, Mura)

Cessioni: Lu. Pellegrini (fine prestito), Mattiello (fine prestito), Nainggolan (fine prestito), Ionita (C, Benevento), Rafael (P, Spezia), Romagna (D, Sassuolo), Deiola (C, Spezia), Farias (A, Spezia), Despodov (A, Ludogorets), Ladinetti (C, Olbia)

Crotone

Acquisti: Marrone (riscatto), Magallan (D, Ajax), Cigarini (C, Cagliari), Rispoli (D, Lecce), Eduardo (C, Sporting), Riviere (A, Cosenza), Dragus (A, Standard Liegi), Pedro Pereira (D, Benfica), Reca (D, Atalanta), Petriccione (C, Lecce), Djidji (D, Torino), Luperto (D, Napoli), Siligardi (A, Parma)

Cessioni: Maxi Lopez (A, Sambenedettese), Kargbo (A, Reggiana)

Fiorentina

Acquisti: Biraghi (rientro prestito), Eysseric (rientro prestito), Amrabat (C, Verona), Bonaventura (C, Milan), Borja Valero (C, Inter), Callejon (C, svincolato), Martinez Quarta (D, River Plate), Barreca (D, Monaco)

Cessioni: Terzic (D, Empoli), Zurkowski (D, Empoli), Sottil (A, Cagliari), Benassi (C, Verona), Dabo (C, Benevento), Agudelo (C, Spezia), Boateng (C, Monza), Chiesa (C, Juventus), Ceccherini (D, Verona)

Genoa

Acquisti: Czyborra (D, Atalanta), Zajc (C, Empoli), Melegoni (C, Atalanta), Badelj (C, Lazio), Goldaniga (D, Sassuolo), Asoro (A, Swansea), Zappacosta (D, Chelsea), Pjaca (A, Juventus), Males (A, Inter), Lu. Pellegrini (D, Juventus), Scamacca (A, Genoa), Paleari (P, Cittadella), Shomurodov (A, Rostov), Bani (D, Bologna)

Cessioni: Romero (fine prestito), Barreca (fine prestito), Soumaoro (fine prestito), Destro (fine prestito), Sanabria (fine prestito), Lapadula (A, Benevento), Favilli (A, Verona), Pinamonti (A, Inter), Jaroszynski (D, Pescara), El Yamiq (D, Valladolid), Ankersen (D, Copenaghen)

Inter

Acquisti: Nainggolan (rientro prestito), Joao Mario (rientro prestito), Perisic (rientro prestito), Sanchez (riscatto), Hakimi (D, Real Madrid), Kolarov (D, Roma), Pinamonti (A, Genoa), Vidal (C), Darmian (D)

Cessioni: Biraghi (fine prestito), Borja Valero (Fiorentina), Agoumé (C, Spezia), Godin (D, Cagliari), Males (A, Genoa), Esposito (A, Spal), Candreva (C, Sampdoria), Salcedo (A, Verona), Dalbert (D, Rennes)

Juventus

Acquisti: Kulusevski (C, Parma), Arthur (C, Barcellona), McKennie (C, Schalke 04), Morata (A, Atletico Madrid), Chiesa (C, Fiorentina)

Cessioni: Muratore (C, Atalanta), Pjanic (C, Barcellona), Matuidi (C, Inter Miami), Romero (D, Atalanta), Higuain (Inter Miami), Pjaca (A, Genoa), Lu. Pellegrini (D, Genoa), Rugani (D, Rennes), Douglas Costa (C, Bayern Monaco), De Sciglio (D, Lione), Nicolussi Caviglia (C, Parma)

Lazio

Acquisti: Durmisi (rientro prestito), Akpa-Akpro (rientro prestito), Reina (P, Milan), Escalante (C, Eibar), Muriqi (A, Fenerbahce), G. Pereira (P, Monaco), Fares (C, Spal), A. Pereira (C, Manchester Utd), Hoedt (D, Southampton)

Cessioni: Berisha (C, Reims), Badelj (C, Genoa), Jony (C, Osasuna)

Milan

Acquisti: Rebic (riscatto), Kjaer (riscatto), Saelemaekers (riscatto), Kalulu (D, Lione), Diaz (C, Real Madrid), Tonali (C, Brescia), Tatarusanu (P, Lione), Hauge (A, Bodo/Glimt), Dalot (D, Manchester United)

Cessioni: Reina (P, Lazio), Rodriguez (D, Torino), Bonaventura (C, Fiorentina), Biglia (C, Fatih Karagumruk), Pobega (C, Spezia), Paquetá (C, Lione), Halilovic (C, rescissione), Diego Laxalt (D, Celtic)

Napoli

Acquisti: Petagna (A, Spal), Rrahmani (D, Verona), Osimhen (A, Lille), Bakayoko (C. Chelsea)

Cessioni: Callejon (svincolato), Karnezis (P, Lille), Allan (C, Everton), Tutino (A, Salernitana), Younes (A, Eintracht), Luperto (D, Crotone), Ounas (C, Cagliari)

Parma

Acquisti: Valenti (D, Lanus), Brunetta (C, Godoy Cruz), Sohm (C, Zurigo), Mihaila (A, Craiova), Cyprien (C, Nizza), Nicolussi Caviglia (C, Juventus), Busi (D, Charleroi)

Cessioni: Kulusevksi (C, Juventus), Da Cruz (A, Groningen), Darmian (D, Inter), Dermaku (D, Lecce), Siligardi (A, Crotone)

Roma

Acquisti: Mkhitaryan (riscatto), Pedro (A, Chelsea), Kumbulla (D, Verona), Borja Mayoral (A, Real Madrid), Smalling (D, Manchester United)

Cessioni: Zappacosta (fine prestito), Cetin (D, Verona), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Florenzi (C, PSG), Under (A, Leicester), Kluivert (C, Lipsia), Perotti (C, Fenerbahce)

Sampdoria

Acquisti: Damsgaard (A, Nordsjaelland), Ravaglia (P, Cremonese), Candreva (C, Inter), Keita (A, Monaco), Adrien Silva (C, Sampdoria), Letica (P, Brugge)

Cessioni: Maroni (fine prestito), Linetty (C, Torino), Caprari (A, Benevento), Murru (D, Torino), Chabot (D, Spezia), Belec (P, Salernitana), Capezzi (C, Salernitana), Depaoli (D, Atalanta), Bonazzoli (A, Torino)

Sassuolo

Acquisti: Romagna (riscatto), Haraslin (riscatto), Ayhan (D, Fortuna Dusseldorf), Schiappacasse (A, Atletico Madrid), Maxime Lopez (C, Olympique Marsiglia)

Cessioni: Magnani (D, Verona), Dell’Orco (D, Spezia), Marchizza (D, Spezia), Frattesi (C, Monza), Goldaniga (D, Genoa), Tripaldelli (D, Cagliari), Adjapong (D, Lecce), Mazzitelli (C, Pisa), Scamacca (A, Genoa)

Spezia

Acquisti: Sala (D, Spal), Zoet (P, Psv), Dell’Orco (D, Sassuolo), Marchizza (D, Sassuolo), Ismajli (D, Hajduk), Mattiello (D, Atalanta), Piccoli (A, Atalanta), Agudelo (C, Fiorentina), Rafael (P, Cagliari), Estevez (C, Estudiantes), Deiola (C, Cagliari), Farias (A, Cagliari), Pobega (C, Milan), Agoumé (C, Inter), Chabot (D, Sampdoria), Verde (A, AEK Atene), Provedel (P, Empoli)

Cessioni: Scuffet (fine prestito), Vitale (fine prestito), Marchizza (fine prestito), Di Gaudio (fine prestito), F. Ricci (fine prestito), Ragusa (fine prestito), Nzola (fine prestito)

Torino

Acquisti: Vojvoda (D, Standard Liegi), Linetty (C, Sampdoria), Rodriguez (D, Milan), Murru (D, Sampdoria), Bonazzoli (A, Sampdoria), Gojak (C, Dinamo Zagabria)

Cessioni: De Silvestri (svincolato), Ola Aina (D, Fulham), Boye (A, Elche), Iago Falque (A, Benevento), Berenguer (C, Athletic), Djidji (D, Crotone)

Udinese

Acquisti: Molina (D, Boca Juniors), Ouwejan (D, AZ), Forestieri (A, Sheffield Wednesday), Arslan (C, Fenerbahce), Bonifazi (D, Spal), Pereyra (C, Watford), Pussetto (A, Watford), Deulofeu (A, Watford), Makengo (C, Nizza)

Cessioni: Sema (fine prestito), Fofana (C, Lens), Barak (C, Verona), Troos-Ekong (D, Watford)

Verona

Acquisti: Gunter (riscatto), Pandur (P, Rijeka), Ruegg (D, Zurigo), Cetin (D, Roma), Magnani (D, Sassuolo), Tameze (C, Nizza), Ilic (A, Manchester City), Benassi (C, Fiorentina), Barak (C, Udinese), Favilli (A, Genoa), Colley (A, Atalanta), Salcedo (A, Inter), Amione (D, Belgrano), Vieira (C, Sampdoria), Ceccherini (D, Fiorentina), Kalinic (A, Verona)

Cessioni: Adjapong (fine prestito), Pessina (fine prestito), Eysseric (fine prestito), Verre (fine prestito), Salcedo (fine prestito), Rrahmani (D, Napoli), Amrabat (C, Fiorentina), Henderson (C, Lecce), Kumbulla (D, Roma), Stepinski (A, Lecce)