Calciomercato: Inter, con Skriniar siamo alle battute finali

Il difensore slovacco arrivò all Inter nel Luglio del 2017, operazione complessiva da circa 35 milioni di euro (20 milioni il prezzo del cartellino e nella trattativa fu inserito Caprari, valutato 15 milioni) arrivò tra tanti punti interrogativi, tra tanti dubbi dei tifosi, una stagione importante alla Sampdoria, ma per tanti non era il giocatore che poteva far parte di un top club, e invece si sbagliavano; al suo primo anno, con Spalletti in panchina, in poco tempo diventa subito uno dei punti fermi della retroguardia nerazzurra, gioca tutte le 38 gare di campionato e insieme ai suoi compagni, diventerà il protagonista di un cammino importante, di un cammino che riporterà l’Inter, dopo 6 lunghissimi anni, al quarto posto, quel quarto posto che vuol dire qualificazione in Champions League.

Da lì in poi, di giocatori ne sono passati, di difensori ne sono stati acquistati ma lui, il posto non l’ha mai voluto perdere, anche quando sono arrivate le prime difficoltà, anche quando Conte in un primo momento, non lo vedeva titolare nella sua difesa a 3, si parlava di cessione ma il giocatore non si è scoraggiato, non ha mollato, da vero professionista che sempre ha dimostrato di essere, si è messo a disposizione, mai una parola fuori posto, ha aspettato il suo turno e in poco tempo si è ripreso il posto che gli spettava, il posto che nessuno mai è riuscito a toglierli, anzi, si è conquistato la fascia da capitano, dopo l’arrivo di Onana e la scelta di Inzaghi di non puntare più su Handanovic.

Ma si sa, a volte non tutte le favole hanno il lieto fine, non tutte le favole finiscono come nei migliori sogni, l’Inter la sua parte l’ha fatta sia nelle vesti di società, offrendo al giocatore un prolungamento di contratto fissato sulla base di 6 milioni più bonus, sia nelle vesti di tifoseria, dimostrando tutto l’attaccamento possibile, con striscioni e cori in ogni partita, adesso tocca solamente a lui, tocca solamente a Skriniar decidere il finale di questa bellissima storia.