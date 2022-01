Calciomercato: La Juve cerca il centravanti, Vlahovic resta il sogno

Tra la voglia di risalire in campionato e la necessità di vincere la Coppa dalle grandi orecchie, la Juventus è alla ricerca spasmodica di un centravanti in grado di prendersi il pallone sulla trequarti e creare quella situazione pericolosa per gli avversari. Se da una parte, come vi abbiamo anticipato mesi fa, i bianconeri hanno piazzato Arthur all’estero (come confermato anche da Allegri) dall’altro lato stanno sondando il terreno per questo profilo.

L’infortunio di Chiesa ed i mal di pancia di Morata e Dybala hanno accelerato il tutto, così che il Paris Saint Germain è stato contattato per Mauro Icardi; l’agente dell’argentino continua, come settimane fa, a non voler rispondere alle nostre domande su quest’ipotetico trasferimento. La verità è che Nara e la Juventus si sono cercati sia in passato che oggi, senza mai trovare la quadra per diversi motivi; questa volta lo scoglio sarebbe rappresentato dalla formula a titolo temporaneo, perché il ragazzo cercherebbe una destinazione fissa e non a tempo determinato.

Un altro nome che filtra, non solo dalla stampa, è quello di Martial ma qui il problema è puramente economico. Il direttore sportivo Arrivabene non vuol pagare interamente l’ingaggio dell’attaccante (che si aggira sugli 8 milioni netti per la restante parte della stagione) mentre il Manchester United, al momento, non sembra schiodarsi da questa richiesta. Ma perché i bianconeri non affondano il colpo facendo uno sforzo economico?

Perché a Torino tiene banco la questione Paulo Dybala, ed a Febbraio è previsto un summit tra società ed agente per decidere insieme il futuro e decidere se dare l’assalto decisivo alla Fiorentina per Dusan Vlahovic (il calciatore gradirebbe la meta piemontese, così da poter rimanere in Italia), il dialogo con i viola è ancora aperto visto che bisognerebbe riscattare Chiesa nonostante la coercizione dell’accordo è saltata. Investire 40 milioni per l’esterno più 80 per il solo centravanti serbo fa sì che al momento il profilo ideale sarebbe un attaccante in prestito.